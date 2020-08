Selon les rapports, la WTA a approuvé deux événements sur terre battue, à partir du 31 août, le jour même du début de l’US Open. Les deux événements auront lieu à Pörtschach, en Autriche et à Prague. Les deux événements sont des événements de 125 000 $ sur la tournée WTA.

L’événement WTA est maintenant le deuxième événement à se produire en Autriche à peu près au même moment. L’ATP Generali Open de Kitzbühel débute la semaine suivante.

Événements ajoutés pour accueillir les joueurs qui rateront l’US Open

Les organisateurs de l’US Open ont annoncé la semaine dernière que l’événement du Grand Chelem n’aura pas de ronde de qualification pour ceux qui ne font pas partie du top 100 cette année. Ils ont pris la décision de limiter le risque de pandémie de coronavirus. La WTA a alors commencé à chercher des alternatives pour accueillir d’autres événements pendant cette période.

La décision d’accueillir les événements à Pörtschach et à Prague aidera les joueurs qui manqueront à l’US Open en raison de l’annulation des qualifications. Ils ont maintenant la chance de jouer au tennis pendant cette période.

De nombreux joueurs européens dans le top 100 ne se rendront pas non plus à New York pour le Western and Southern et l’US Open. Cela est dû à l’augmentation des cas de COVID-19 en Amérique.

Les organisateurs des événements de Pörtschach et de Prague peuvent également s’attendre à un championnat plus fort pour les événements, car certains de ces meilleurs joueurs voudraient jouer quelque part s’ils doivent manquer l’US Open.

WTA Tour prend le rythme après la longue pause

Gernot Dreier sera responsable de l’organisation de l’événement Pörtschach. Il est arbitre et responsable de tournoi auprès de la Carinthian Tennis Association. Pörtschach devient le deuxième site en Autriche à obtenir un tournoi WTA. L’autre événement est celui des Dames de Haute-Autriche à Linz en octobre.

Le WTA Tour a repris ses travaux pour la première fois depuis mars avec l’Open de Palerme en Italie. L’événement a commencé malgré un joueur testé positif au coronavirus.

Un événement plus important à Prague – l’Open de Prague – et le Top Seed Open au Kentucky sont les deux prochains événements du calendrier de la WTA. Les deux événements commenceront lundi prochain.

L’Open de Prague devrait présenter l’actuelle championne de Wimbledon Simona Halep, Petra Martic et la finaliste de l’Open de France 2019 Marketa Vondrousova. La numéro huit mondiale Belinda Bencic a récemment retiré son nom de la liste des engagés de l’Open de Prague.

Source – DiePresse, Forum de tennis

