Il ancien directeur du Valencia CF, Antonio Sesé, a annoncé ce vendredi matin la présentation d’un plainte contre le principal actionnaire du club, Peter Lim, et le représentant des joueurs de football Jorge Mendes pour quatre crimes: administration déloyale, imposition d’accords abusifs par l’actionnaire majoritaire, corruption dans les entreprises privées et blanchiment d’argent. « Face à la grave situation économique, sportive et sociale que traverse le Valencia CF, il a décidé de faire un pas en avant et a engagé des poursuites pénales contre Peter Lim et son environnement pour la gestion du club », expliquait l’ancien conseiller du club en 2012 et qu’en 2014, a soutenu l’ancien président Amadeo Salvo dans la vente du Valencia CF Peter Lim, qu’il accuse maintenant. « Ils se sont moqués de nous », a-t-il ajouté lors d’une conférence de presse.

Ce sont des questions très sérieuses après un an d’enquêtes par Sesé et son avocat, Miguel Durán, l’ancien président de l’ONCE. « Nous avons été un an recueillir des informations pour les mettre entre les mains de la justice. Nous avons observé la commission possible de plusieurs crimes. Mercredi, la plainte a été présentée devant les tribunaux de Valence « , a déclaré Sesé lors d’une comparution publique. La plainte a été déposée mercredi dernier devant les tribunaux de Valence, mais n’a pas encore été admise pour traitement, si elle aboutit.

Les accusations contre Lim

Parmi les autres crimes pour lesquels Lim et Mendes sont accusés, le plus grave est celui d’avoir aurait facturé « 95 millions d’euros » de commissions pour la vente de footballeurs après avoir déplacé plus de « 700 millions » dans différentes opérations. « Lim a laissé le club entre les mains de professionnels comme Marcelino et Mateu Alemany et les titres ont été gagnés, mais il les rejette pour des raisons claires: ils étaient obstacle à la vente de joueurs Mendes. Ils ont été condamnés pour avoir été agaçants en signant ce qu’ils voulaient », a-t-il déclaré.

Sesé a également dénoncé la embaucher des footballeurs blessés comme l’une de ces irrégularités. « Si je deviens aveugle et qu’ils m’engagent pour une tâche de recrutement de footballeur, je ne pourrai pas faire ma tâche de manière optimale. » Plus précisément, il a donné l’exemple de Mangala et s’est assuré que son arrivée de Manchester City a eu lieu avec « pression sur les médecins » car « il était bien connu qu’il ne pouvait pas jouer« .

Le déclencheur du dépôt de plainte a été, selon l’avocat Miguel Durán, « le vrai risque qu’en ne respectant pas les obligations envers le personnel, l’équipe puisse être plongée dans un descente administrative automatique « .

L’étape et l’expiration de la première phase de l’ATE en mai prochain est l’une des causes de la plainte: « Si les autorités démolissaient l’ATE, ce serait 120-150 millions de pertes pour le club « , a souligné un Sesé qui a également regardé en arrière pour parler de l’entrée de Meriton à Valence qu’il soutenait à son époque: «Dans le plan d’affaires initial, il était stipulé que dans cinq ans, nous devrions générer des bénéfices de 140 millions. Bien qu’ils ne se soient pas conformés au début, j’ai préféré garder le silence, mais voir la vente de footballeurs, toujours au profit de Mendes, le non-respect de l’ATE, le démantèlement du club … m’a fait me mettre face à cette direction » .

L’avocat Miguel Durán, figure très médiatique des années 90 en raison de sa présence à la télévision, a assuré que si des mesures ne sont pas prises, le juge se verra demander des mesures conservatoires pour arracher la direction du club à M. Peter Lim.

Tous deux ont expliqué que le président de la Ligue, Javier Tebas, était au courant. «Tebas veut être au courant de tout, la LFP a la capacité d’activer des mécanismes de sanction contre les managers« .