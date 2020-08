PRESEASON PRO 2020

Dormeur: WR Darius Slayton, NYG

Croyez-vous en Danny Dimes? Pensez-vous que les Giants auront des matchs avec des scores élevés cette saison? Tous les signes indiquent que le Golden Tate est trop vieux et un pas lent. Evan Engram a prouvé qu’il ne pouvait pas rester sur le terrain. Sterling Shepard est ici aujourd’hui, parti demain. L’opportunité a frappé pour Slayton l’année dernière, et il a pu montrer à son QB qu’on pouvait lui faire confiance sur le long ballon et toutes ses routes. Sa moyenne de 15,4 verges par réception et ses huit touchés l’ont amené à faire la différence pour l’attaque des Giants. Je lui fais confiance pour être une option fantastique très fiable qui surpassera son ADP. L’aide à la ligne offensive supplémentaire d’Andrew Thomas, quatrième choix au classement général de 2020, montre la nécessité de protéger leur QB. Le temps supplémentaire dans la poche donnera à Daniel Jones plus de temps pour l’allumer en aval de mon dormeur fantastique de l’année, Darius Slayton.

Buste: TE Rob Gronkowski, TB

Par où commencer avec un gars qui n’a pas été dans la NFL depuis 2018. Gronk avait déjà des chiffres en baisse quand il a pris sa retraite, donc l’idée qu’un TE de 31 ans sujette aux blessures aidera votre équipe cette année ressemble à un rêve chimérique . Je vais citer mon collègue Michael Fabiano ici que seuls 15 des 241 bouts serrés de l’âge de Gronk ont ​​déjà eu une moyenne à deux chiffres dans la fantaisie, alors penser qu’il pourrait être le 16e ne va pas arriver! Surtout dans le système offensif des Bruce Arians. Il y a trois bouches à nourrir ici à TE, et ma valeur préférée entre Cameron Brate, OJ Howard et Rob Gronkowski est Brate parce qu’il est un voleur de fin de course gratuit. Emmenez-le et emmenez-le tard! C’est la seule option pour les propriétaires de fantaisie à Tampa, et il vaut le prix bas demandé. Contrairement à Gronk, qui est mon buste fantastique de l’année.

Évasion: TE Tyler Higbee, LAR

Au cours de ses cinq derniers matchs en 2019, Tyler Higbee a joué aussi bien que n’importe quel joueur de talent de la NFL. Si vous êtes à la recherche d’un choix de mi-tour avec le haut arrondi à l’envers, c’est votre gars. Au cours de ces cinq derniers matchs, ses 54 cibles se sont classées au cinquième rang, ses 522 verges étaient les plus élevées de la NFL et ses 43 captures étaient les troisièmes pour tous les joueurs habiles. Il est rédigé comme le TE7, et pour moi, cela crie la valeur. Je recherche une finition parmi les trois premiers de Higbee. Faites confiance à Goff pour lui remettre le ballon car il a prouvé qu’il était extrêmement fiable, en particulier lorsque Gerald Everett a été blessé la saison dernière.

N’ayez pas peur de compter sur Higbee cette année et laissez-le vous aider à remporter le titre car il est mon joueur de l’année Fantasy Breakout!

Retour: WR JuJu Smith-Schuster, PIT

La magie peut se produire dans une année de contrat. JuJu avait de grandes attentes la saison dernière, et il semblait que tout le monde qui regardait la NFL était un fan de JuJu. Avance rapide d’un an jusqu’en 2020 et retour de Big Ben au QB, et tout d’un coup, JuJu pourrait être sous-évalué! Avec l’émergence potentielle de Diontae Johnson, le choix de troisième tour des Steelers en 2019, et du nouveau signataire Eric Ebron, JuJu pourrait obtenir l’espace dont il a besoin pour fonctionner à un niveau élevé.

Selon mon collègue Shawn Childs (Rainman), JuJu est passé de 166 cibles en 2018 à seulement 70 cibles en 2019. Je ne m’attends pas à ce qu’il revienne aux statistiques de 2018, mais je pense que sa part cible sera de retour autour de 140-150 cibles, ce qui est plus que suffisant pour qu’il soit mon joueur Fantasy Comeback de l’année.

Je pense aussi que Vikings WR Adam Thielen est un autre excellent candidat de retour.

Réserve et argent: WR Hunter Renfrow, LVR

Si vous avez regardé le football universitaire et Clemson en particulier ces dernières années, vous savez que Hunter Renfrow est grand! Un walk-on à 5’10 « et 155 livres, Renfrow devait tout gagner. Il n’est toujours pas gros à 185 livres et aussi sur le côté lent avec un chrono de 4.59 60. Ce n’est pas grave! Ce mec a les secousses, fait de gros jeux et n’a absolument pas peur d’aller au milieu. Jouer à la machine à sous dans la NFL est pour les petits gars coriaces, et Renfrow est dans le même moule que Wes Welker, Julian Edelman et Cole Beasley. Lui et Derek Carr semblent avoir une excellente chimie, et on lui fait confiance. Quarante-sept pour cent de ses prises étaient en troisième. Montrant sa dureté, la moitié de ses verges par attrape sont des verges gagnées après l’attrape. C’est incroyable de penser avec lui attrapant autant de balles de la fente.

Selon The Rainman, Shawn Childs, lors de ses sept derniers matchs l’année dernière, Renfrow a récolté en moyenne 15 points par match. Pas mal pour un choix de fin de ronde et exactement pourquoi Hunter Renfrow dans mon Fantasy Stash et Cash Player pour 2020.

