L’une des rumeurs persistantes de cet été a été le prétendu intérêt mutuel que le Bayern Munich et l’arrière gauche de l’Olympique Lyonnais Melvin Bard ont l’un pour l’autre. Bien qu’il puisse sembler étrange qu’un espoir de 19 ans soit impatient de rejoindre un club qui compte déjà la superstar canadienne Alphonso Davies comme partant, Bard pourrait avoir les yeux rivés sur l’opportunité d’être un habitué du Bayern Munich II et soutien occasionnel à Davies.

Selon L’Equipe, Lyon n’a pas hâte de laisser partir Bard et est prêt à faire quelques ajustements de composition pour tenter de garder le jeune en interne. La direction est prête à laisser Youssouf Koné passer à autre chose dans le but de libérer de la place pour Bard dans le onze de départ. Koné a été une grande déception depuis sa signature avec Lyon l’été dernier, tandis que le potentiel de Bard incite le club à vouloir en voir plus.

Melvin Bard vise haut pour un déménagement au Bayern Munich, mais Lyon le laissera-t-il partir? Photo de Tim Clayton / Corbis via .

De son côté, le Bayern Munich aurait soumis une offre d’un peu moins d’un million d’euros que Lyon aurait rejetée. Bard laisse les patrons du club français confus quant à la raison pour laquelle il préférerait un passage à une équipe allemande de troisième division plutôt qu’à une équipe de premier plan de la Ligue 1, mais cela n’a pas empêché Lyon d’offrir à Bard un nouveau contrat qui courrait jusqu’en 2024 et une augmentation significative.

Quoi qu’il en soit, le Bayern Munich a un bilan décent pour aider ses arrières gauches de réserve à susciter l’intérêt et à passer ensuite dans des clubs offrant des opportunités plus avantageuses. Juan Bernat et Marco Friedl ont été piégés derrière l’ancien arrière gauche (et actuel arrière central) David Alaba pendant leurs mandats respectifs à Munich.

Les deux joueurs, cependant, se sont bien affirmés dans un nouvel environnement. Bernat a été un contributeur constant pour le Paris Saint-Germain, tandis que Friedl a obtenu beaucoup plus de temps de jeu au Werder Brême qu’il n’en aurait jamais eu en Bavière. Bernat est apparu dans 29 matchs pour le PSG cette saison à ce jour, tandis que Friedl a élargi ses fonctions pour inclure le défenseur central alors qu’il est apparu dans 32 matchs cette saison pour Die Werderaner.

Quoi qu’il en soit, nous pouvons classer cette situation en cours comme «à continuer».