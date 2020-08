SAN FRANCISCO (AP) Evan Longoria a frappé son 300e circuit, Wilmer Flores a ajouté un tir de deux points et les Giants de San Francisco ont battu les Diamondbacks de l’Arizona 6-2 vendredi soir.

Logan Webb (2-2) a retiré huit buts en sept manches alors que les Giants remportaient leur quatrième consécutive. Mike Yastrzemski a réussi deux coups sûrs et a marqué deux fois pour San Francisco. Brandon Crawford et Joey Bart ont tous deux roulé en descente.

Christian Walker a doublé deux fois et a réussi quatre coups sûrs pour les Diamondbacks. L’Arizona a perdu trois matchs consécutifs depuis une séquence de six victoires consécutives.

Longoria a réussi un circuit de 0-1 du partant de l’Arizona Robbie Ray dans le troisième après que Flores a marché. Les 300 circuits de Longoria sont les plus marqués par un joueur de troisième but dans les majeures depuis 2008, selon les Giants.

«Je n’ai jamais vraiment pensé aux chiffres personnels, mais c’est spécial, a dit Longoria. «Ma femme a continué à me rappeler avant le début de l’année que je n’avais que trois ans. Elle aime vraiment les nombres pairs, donc je devais m’assurer d’y arriver. Ça fait du bien de l’avoir à l’écart et dans une victoire. »

Le manager des Giants, Gabe Kapler, était coéquipier avec Longoria lorsque les deux ont joué pour Tampa Bay en 2009. Peu de choses ont changé depuis lors, a déclaré Kapler.

«Trois cents circuits plus tard, ce n’est pas une surprise, franchement, a dit Kapler. Il était si bon à l’époque et il a eu une carrière incroyable. »

Flores a suivi avec un entraînement de deux points dans les stands du champ gauche dans la cinquième. Flores a réussi trois matchs consécutifs et a obtenu 10 points produits pendant cette période.

Longoria, qui a frappé derrière Flores, a plaisanté en disant que Flores en faisait trop.

«J’aimerais qu’il laisse des coureurs là-bas pour moi, a dit Longoria. » Il écrase les gauchers. Tout le monde le savait en entrant. Il a prouvé qu’il pouvait frapper n’importe qui dans cette ligue, et ce qu’il fait en ce moment est assez spécial. »

Les Giants ont marqué six points ou plus dans neuf de leurs 12 matchs à domicile. Cette fois, la qualité a commencé à le soutenir.

Webb, qui a établi une carrière record avec cinq marches à son dernier départ, a été beaucoup plus net contre les Diamondbacks. Il a accordé deux points et cinq coups sûrs, et a pris sa retraite 10 sur 11 après avoir cédé un simple RBI à Eduardo Escobar dans le quatrième.

Tony Watson et Tyler Rogers ont retiré trois frappeurs chacun pour compléter le sept-frappeur.

Alors que Webb était vif, Ray (1-3) ne l’était pas.

Après son meilleur début de saison, le gaucher de l’Arizona n’a pas pu le suivre. Ray a marché cinq, a retiré huit et a accordé quatre points en cinq manches.

«Il nous a donné cinq manches et a fait quelques lancers quand il le fallait, mais il a commis quelques erreurs qui se sont soldées par deux circuits de deux points, a dit le manager des Diamondbacks Torey Lovullo. Nous avons gardé le jeu à portée de main, puis nous avons eu des coureurs sur une base sur laquelle nous ne pouvions tout simplement pas capitaliser. Christian nous a pratiquement portés et nous a donné quelques points lumineux. »

AUCUN SIGNE DE MADBUM

L’ancien as des Giants Madison Bumgarner – le MVP des World Series 2014 – reste de retour en Arizona pour réhabiliter une souche de milieu du dos, il ne verra donc pas son ancien club ce week-end lors de la première visite des D-back à Oracle Park pendant la saison raccourcie.

Bumgarner lancera un autre jeu simulé dimanche à Chase Field avec le plan de lui faire monter jusqu’à 70 lancers alors qu’il continue à se développer. «Faire bouger tout dans la bonne direction est notre priorité, a dit Lovullo.

Manquer la série des Giants aurait pu être difficile pour la star de gauche, qui a signé un contrat de 85 millions de dollars sur cinq ans avec les Diamondbacks pendant l’intersaison.

DÉPLACEMENT DE LA ROSTER

Giants INF Yolmer Sanchez a obtenu sa libération par le club. Sanchez était sur le site d’entraînement alternatif.

CHAMBRE DES FORMATEURS

Diamondbacks: Le LHP Andrew Chafin a une entorse à l’index gauche près de la jointure et portera une attelle pour la semaine prochaine avant d’être réévalué. Il a été placé sur la liste des blessés de 10 jours mercredi et est retourné à Phoenix pour des tests et un examen plus approfondi. … CF Starling Marte a eu un jour de congé, ce que Lovullo visait à faire avec ses habitués au cours de cette séquence de 17 matchs consécutifs avant le 31 août.

Giants: Le frappeur de tête Austin Slater est sorti du match avec une tension à l’aine dans la première manche alors qu’il était au troisième but. Slater, qui a soigné un coude droit tendu, a dessiné une marche et a avancé sur des simples consécutifs avant d’être remplacé par un coureur de pincement. Il aura une IRM samedi. . Alors que RHP Reyes Moronta lançait des bullpens à Sacramento alors qu’il se remettait d’une opération à l’épaule, Kapler pense toujours que le relève pourrait être de retour le mois prochain. « Je pense qu’il y a de l’optimisme à ce sujet », a déclaré Kapler.

SUIVANT

Diamondbacks RHP Zac Gallen (0-0, 2.40 ERA) fait son sixième départ à la recherche de sa première victoire de la saison samedi. Gallen est le deuxième lanceur depuis 1913 à faire ses cinq premiers départs sans prendre de décision et à avoir une ERA de 2,40 ou moins. Le compteur Giants avec LHP Tyler Anderson (0-1, 4,84).

