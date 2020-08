Il n’y a pas eu de troisième surprise pour Lyon. Tout comme en quarts de finale, le Bayern Munich a eu quelques frayeurs au début, mais il est apparu comme un vainqueur confortable 3-0 contre Lyon, après les éliminations de la Juventus et de Manchester City par l’équipe française. Après quatre défaites consécutives en demi-finale de la Ligue des champions, le Bayern Munich est enfin à nouveau en finale, où il affrontera le Paris Saint-Germain en finale de dimanche, à la recherche d’une sixième couronne européenne.

Le triomphe de mercredi lui a valu 28 victoires et un match nul lors des 29 derniers matchs du Bayern. C’est un côté totalement différent du Bayern incohérent et rugueux qui a perdu 5-1 contre l’Eintracht Francfort en octobre, entraînant le licenciement du manager Niko Kovac. Hansi Flick n’était censé être qu’un rendez-vous temporaire, l’assistant de longue date gardant le siège au chaud pour un nom plus établi, mais il a rétabli l’organisation et le fanfaron et pourrait finir comme Tony Barton ou Roberto Di Matteo, le gardien poussé dans le feux de la rampe remportant la Ligue des champions lors de sa première année dans le poste. Sauf que Flick ressemble déjà à bien plus qu’un gardien qui a eu de la chance. Il n’a peut-être pas été entraîneur de première ligne depuis son départ de Hoffenheim en 2005, mais il a le Bayern jouer avec une verve qu’il n’a pas depuis le départ de Pep Guardiola en 2016.

La seule question est de savoir s’il peut y avoir trop de verve. La ligne haute que le Bayern utilise est toujours un risque. Le niveau général de défense au plus haut niveau du football européen n’est pas élevé, mais d’autres superclubs essaient souvent au moins de contrôler les matchs. Le Bayern, cependant, semble tout à fait heureux de s’impliquer dans des fusillades, prêt à concéder des chances sur la logique qu’il créera toujours plus.

Tout comme Barcelone au début avait des opportunités en quarts de finale, Lyon aussi. Memphis Depay, après avoir été derrière la ligne arrière et joué à travers une paire de défenseurs sur un contre, a tiré juste à côté après avoir contourné un Manuel Neuer pressé. Quelques centres ont traversé le but, puis Karl Toko Ekambi, après avoir sauté dans le côté droit de la surface, a frappé le poteau de près.

Mais alors même que la pensée commençait à se cristalliser que le Bayern n’était peut-être pas tout à fait à son meilleur – quelques passes mal placées, quelques mauvaises décisions prises – il a pris les devants. Le ballon à la 18e minute de Joshua Kimmich dans le canal droit semblait en grande partie sans importance, mais Serge Gnabry s’est rassemblé, a décollé sur le terrain et a ensuite frappé un étonnant tir du pied gauche dans le coin supérieur.

Dans ces 58 secondes entre le poteau frappé et le but marqué, le jeu était effectivement terminé. Lyon est une très bonne équipe pour frustrer un adversaire et frapper à la pause, mais lorsqu’elle est appelée à courir après un match, elle est plutôt moins efficace. Son principal espoir réside dans le fait que le Bayern était tellement préparé en première mi-temps à laisser le 2-contre-2 à l’arrière. Un risque inutile, peut-être, mais d’un autre côté, cela signifiait que le Bayern avait toujours une option supplémentaire pour l’avenir. Savoir s’il peut se permettre d’être aussi cavalier contre une ligne avant aussi bonne que celle du PSG est un autre problème.

Le deuxième but du Bayern est arrivé 15 minutes après le premier, remis par Gnabry après que Lewandowski, qui a eu une journée inhabituellement débordante devant le but, ait ébouriffé le centre d’Ivan Perisic. Pour un joueur qui pouvait à peine obtenir un match à Arsenal ou à West Brom avant de rejoindre le Werder Brême en 2016, c’était une autre étape dans une évolution remarquable de la carrière de Gnabry.

Et pourtant, alors que le Bayern en seconde période n’a jamais vraiment semblé en danger de sortir, ses tentatives pour ralentir le match n’ont pas été couronnées de succès. Ekambi n’a jamais marqué de but en Ligue des champions, et comme il a repoussé deux autres occasions, il était impossible de ne pas se demander ce qu’un finisseur plus impitoyable aurait pu faire.

Mais dans le même temps, le Bayern avait également d’autres chances. Il y avait un sens étrange dans lequel il n’avait pas particulièrement bien joué. Lewandowski a raté deux gardiens avant de signer son 55e but de la saison toutes compétitions confondues pour glace le match. Muller, ressuscité cette saison, a eu l’un de ses matchs les plus calmes. Thiago Alcantara a perdu un nombre inhabituel de passes. Et pourtant, le Bayern a tout de même gagné avec un certain confort.

Le PSG présentera un test beaucoup plus rigoureux. Le Bayern devra être plus net qu’il ne l’était pour s’imposer dimanche. Il ne peut pas y avoir autant de joueurs en congé. Il ne gardera certainement pas un drap propre s’il est si bâclé à l’arrière. Mais, tout comme le PSG, il ne sera pas trop dérangé de savoir comment il a atteint la finale: après ces quatre défaites consécutives en demi-finale, les progrès s’accompagnent d’un certain soulagement. Une victoire 3-0 en demi-finale ne sera jamais un mauvais résultat.