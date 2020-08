Malgré des images de bodycam publiées mardi soir semblant indiquer que le président des Raptors, Masai Ujiri, a été poussé à deux reprises par un adjoint du shérif du comté d’Alameda (Californie) sans provocation en juin 2019, le bureau du shérif du comté d’Alameda a doublé son affirmation selon laquelle Ujiri avait commencé l’altercation à Oracle Arena. après le match 6 des finales NBA 2019.

« Nous sommes à 100% [the] déclaration originale qui a été publiée que M. Ujiri est l’agresseur dans cet incident « , a déclaré mercredi le département au CP24. » Ne soyez pas prompt à juger sur la base de ce que disent les avocats. «

Le député, Alan Strickland, a poursuivi Ujiri en février, affirmant que l’exécutif était responsable d’agression, de coups et de détresse émotionnelle. Ujiri a depuis déposé une contre-poursuite alléguant que le dossier de Strickland comprenait de fausses déclarations.

Dans le cadre de la contre-poursuite, l’avocat d’Ujiri a publié les images de bodycam suivantes:

L’équipe juridique de Masai Ujiri a publié des images de caméra corporelle de sa rencontre avec un agent de sécurité à Oracle Arena après que les Raptors aient remporté le championnat NBA. pic.twitter.com/56XWMpZy0P – Diamond Leung (@ diamond83) 19 août 2020

PLUS: L’attaque des Lakers a besoin d’une solution rapide

Les Raptors, qui ont soutenu Ujiri tout au long du processus judiciaire, ont réagi à la vidéo en condamnant Strickland et le bureau du shérif du comté d’Alameda.

« Masai n’était pas un agresseur, mais a plutôt été le destinataire de deux actions très violentes et injustifiées », ont déclaré les Raptors dans un communiqué.

Les joueurs des Raptors, Fred VanVleet et Norman Powell, ont également soutenu Ujiri après la victoire de l’équipe en séries éliminatoires contre les Nets mercredi. Les deux joueurs ont déclaré que toute l’équipe avait regardé la vidéo.

« Nous roulons avec Masai et nous avons tous son dos », a déclaré VanVleet, selon des citations fournies par les Raptors. « Nous l’avons eu dès le premier jour, mais c’est fou de voir comment les choses fonctionnent. » C’est malheureux. Je pense que c’est pourquoi nous sommes tous dans une situation en train de se battre [against] injustice sociale et [for] l’égalité parce que vous voyez à quelle vitesse les choses peuvent devenir laides juste par la parole de quelqu’un ou d’un mauvais flic ou d’un groupe de mauvais flics. Le système est un peu tordu. Ce n’est tout simplement pas conçu pour nous, donc c’est difficile. C’est dur. »

« Je suis content qu’il y ait eu une caméra corporelle pour montrer ce qui s’est réellement passé », a déclaré Powell. « Il y avait beaucoup d’histoires différentes qui disaient que Masai était l’agresseur de la situation. Je suis heureux que nous ayons pu arriver au résultat réel pour que tout le monde puisse voir ce qui s’est réellement passé. Mais c’est exactement ce que nous combattons. car, pour que justice soit rendue pour ces flics qui se prennent un peu en main la loi inutilement. «

Le procès de Strickland demande 75 000 $ de dommages et intérêts. La demande reconventionnelle d’Ujiri vise « des dommages-intérêts symboliques et punitifs » et des honoraires d’avocat, selon ses avocats.