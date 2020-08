Peut-être qu’un jour les cardinaux de Saint-Louis riront de la saison 2020 comme les frères de la fraternité font leurs jours d’université.

Vous vous souvenez du temps où les pichets mis en quarantaine dans les chambres d’hôtel ont gardé les bras lâches en se jetant dans un matelas? Ou que diriez-vous de la semaine où huit joueurs ont fait leurs débuts dans les ligues majeures, y compris le lanceur qui a abandonné quatre circuits consécutifs lors de sa première manche? Et puis il y a eu le temps où les Cardinals ont fait comme une équipe de jeunes et ont conduit 41 voitures de location sur près de 300 milles pour disputer huit matchs en six jours contre les Cubs – des boîtes de jus BYO et des tranches d’orange.

Pour le moment, cependant, survivre à l’une des saisons les plus étranges de tous les temps est un défi quotidien mortel et sérieux, jamais aussi apparent que dans un post Instagram cette semaine du lanceur Carlos Martínez, l’un des 10 joueurs des Cardinals et huit membres du personnel qui testé positif au COVID-19. Masqué, vêtu d’une blouse sur son lit d’hôpital et avec une intraveineuse dans le bras gauche, Martinez s’est déclaré sur le virus et a écrit en espagnol: «Aujourd’hui, je veux remercier Dieu pour une autre chance de vivre.

La saison des cardinaux a été suspendue pendant 16 jours en raison d’une épidémie de COVID-19 lors d’un voyage à Minneapolis et Milwaukee. Il a repris samedi dernier à Chicago. Hormis une année de grève, c’était la plus longue fermeture de mi-saison pour une équipe de l’histoire du baseball, dépassant la fermeture de 11 jours des Phillies de Philadelphie de 1903 après l’effondrement de leurs tribunes.

Le calendrier reconstitué de St. Louis lui permet de disputer 53 matchs en 44 jours, plus ce qui serait un 11e match double si les deux derniers matchs tenus en suspens ont un impact sur les places en séries éliminatoires. Les cardinaux n’ont que deux jours de congé au cours de ces 44 jours.

St. Louis fait face à des obstacles comme aucune autre équipe, y compris la construction de la route qui a obstrué la I-55 au nord de Pontiac, dans l’Illinois, et qui a détruit la majeure partie de la caravane de 41 voitures. D’une part, les Cardinals font face à l’urgence endémique d’une saison de 60 matchs. De l’autre, ils ont des lanceurs qui n’ont pas eu le temps de s’entraîner correctement ou qui ne sont pas prêts pour la cour des grands.

«La santé est la chose la plus importante», déclare le président des Cardinals, John Mozeliak. «De toute évidence, lorsque 18 membres d’une organisation sont testés positifs au COVID, c’est très préoccupant. Leur santé au baseball est presque aussi importante. Alors que nous sautons dans ces doubles en-têtes tous les jours, vous allez mettre beaucoup de stress sur votre enclos. Mais nous devons comprendre que pour nous, c’est comme la deuxième semaine d’entraînement printanier.

«Les partants ne peuvent aller que d’une à trois manches. Avec les releveurs, ce n’est pas comme si c’était une mi-saison normale où vous pouvez utiliser des gars trois jours de suite. Nous essayons d’éviter dos à dos. Nous avons dit à nos joueurs que leur santé importait le plus. Dans l’équilibre entre leur santé et essayer de gagner des matchs, c’est ce sur quoi nous allons nous tromper. Je suis sûr qu’il y aura des moments où les gens demanderont: « Pourquoi ne pas placer le lanceur X à cet endroit au lieu du lanceur Y? » »

Selon un directeur général rival, «leur plus grand défi n’est pas de faire exploser les releveurs. Et leur rotation était de toute façon les cheveux fins avec [Miles] Mikolas sorti. Je pouvais les voir obtenir un coup de pouce rapide parce que je suis sûr que ces gars-là ont hâte de jouer après tout ce qu’ils ont vécu. Long terme? Je ne sais pas. »

Les Cardinals sont allés 4-4 lors de leur huit matchs «Chicago Summer Tournament» contre les White Sox et les Cubs. Seulement deux fois un partant a duré au-delà de la quatrième manche. Parmi les débutants pressés dans le devoir se trouvaient Roel Ramirez, 25 ans, qui a affiché une MPM de 4,98 l’an dernier en Double A. Il a affronté huit frappeurs des White Sox et a abandonné six coups sûrs, y compris les quatre circuits consécutifs. Il est parti avec une ERA de 81,00.

Deux jours plus tard, le manager Mike Shildt a retiré le partant Daniel Ponce de Leon après 79 lancers, ce qui revient à étirer son partant. Shildt a ensuite appelé successivement les releveurs Seth Elledge (qui a fait ses débuts dans les ligues majeures deux jours plus tôt), Ryan Meisinger (qui n’a pas lancé les majors l’année dernière après avoir disputé 18 matchs en 2018), Jesús Cruz (fait ses débuts dans les ligues majeures. ) et Nabil Crismatt (qui a fait ses débuts dans les ligues majeures la veille). Meisinger et Cruz ont été ajoutés au pool de 60 joueurs uniquement pendant les 16 jours d’arrêt de l’équipe. Ils ont lancé quelques séances de bullpen sur le site d’entraînement alternatif de l’équipe à Springfield, dans le Missouri, et se sont retrouvés à Wrigley Field quelques jours plus tard. Saint Louis a perdu, 6–3.

«Nous allons faire huit débuts dans les ligues majeures lors de ce road trip», dit Mozeliak. «Nous avons eu un tiers de notre liste testé positif pour COVID. Comme vous pouvez l’imaginer, cela va créer des difficultés. Le plus grand défi pour nous est d’équilibrer la santé de nos joueurs par rapport au calendrier.

«Nous essayons de reproduire du mieux que nous pouvons pour préparer les gars. Il n’y a pas de carte parfaite à suivre. De toute évidence, nous devons profiter de notre liste de 40 joueurs, même de notre liste de 60 joueurs. Les règles dans lesquelles nous travaillons n’ont pas été conçues pour une équipe ayant une épidémie pendant une pandémie. »

Jeff Haynes / Sports Illustrated

Les équipes de baseball ont déjà vu leur emploi du temps bouleversé. En 1992, les Astros, ayant cédé leur parc d’origine, l’Astrodome, à la Convention nationale républicaine, ont subi un voyage de huit villes qui a couvert 28 jours, 26 matchs et 9062 miles aériens. (Ils sont allés 12–14.)

Les Expos de 1991 ont également disputé 26 matchs en 28 jours sur la route après qu’une poutre tombée ait fermé leur parc natal, le stade olympique. (Montréal a parcouru 13 à 13 sur le trajet de 6 526 milles.)

Les Phillies ont joué neuf doubles en juillet 1944 – et 44 pour la saison, lorsque les doubles en temps de guerre étaient courants pour économiser l’essence.

La mère de tous les séjours a eu lieu en 1899, lorsque les Cleveland Spiders étaient si médiocres à la maison que les équipes ont refusé de s’y rendre parce que de tels voyages étaient des propositions perdantes. Les araignées ont subi des voyages de 50 matchs et 36 matchs. Ils ont terminé 20-134 avec un casting de personnages aussi colorés que les autocollants sur leurs valises. Les araignées présentaient Crazy Schmit, Harry (The Pitching Vegetable) Colliflower et Highball Wilson – et c’était juste leur personnel de lancement.

Mais aucun parmi les Astros de 1992, les Expos de 1991, les Phillies de 1944 et certainement les araignées de 1899 n’était un prétendant. Aucun n’a terminé avec un record gagnant. Les Cardinals sont les champions en titre de la NL Central, après une saison de 91 victoires en grande partie intacte – sur le papier, en tout cas.

Mercredi, Jack Flaherty a fait son deuxième départ de la saison, 26 jours après avoir lancé le premier jour. Flaherty était l’un des pichets qui a réutilisé son matelas à Milwaukee pour un filet de sécurité alors qu’il était mis en quarantaine dans sa chambre d’hôtel pendant six jours. Son départ contre les Cubs ressemblait à une sortie d’entraînement printanière: Shildt l’a tiré en deuxième manche après 41 lancers.

La saison des cardinaux a mal tourné après seulement trois matchs, apparemment lorsque les joueurs sont devenus laxistes sur les protocoles lors du premier voyage, y compris potentiellement ne pas porter de masques tout en partageant de la nourriture à l’intérieur entre des groupes de personnes. Mozeliak a déclaré aux journalistes qu’une violation «peut-être» s’est produite dans «les réfectoires». L’équipe a encore resserré les protocoles depuis l’épidémie.

L’entraînement au bâton avant le match a été reconfiguré de sorte que «le nombre que nous mettons sur le terrain est beaucoup plus petit», dit-il. L’équipe propose des repas à emporter à l’hôtel tout en décourageant les joueurs de manger au stade de baseball. De nouvelles règles ont été mises en place pour le retour en avion de Chicago: pas de nourriture, pas de boisson et pas de socialisation.

«Les trois piliers sont: porter un masque, se distancer physiquement et se laver les mains», dit Mozeliak. «Tous ceux dont nous parlons sans cesse. Je vois définitivement une conscience accrue.

«Nous avons un groupe incroyable. Il y a eu de nombreux jours où les gens auraient pu laisser tomber et pourtant ils se présentent avec une bonne attitude. Même pendant la quarantaine, alors qu’ils ne pouvaient que sortir de la pièce pour tester puis y retourner, il y avait quelques fois où les gens se disaient: « N’y a-t-il pas d’autres options? » Et nous leur disions: «Non». Et ils l’acceptent.

Dans une saison pas comme les autres, les Cardinals ont un calendrier pas comme les autres. La façon dont ils vont s’en sortir en est une pour les livres d’histoire.

«Quand je pense à ce club et à la façon dont il sera défini», dit Mozeliak, «je pense que c’est l’un des groupes les plus patients et les plus flexibles qui ait jamais existé.»