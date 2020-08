Les Big Ten peuvent arrêter de se battre maintenant, non?

Droite?

Pouvons-nous obtenir un signe de paix des gens de Columbus? Un drapeau blanc de Lincoln? Un peu de bonheur de Happy Valley? Est-ce que toutes les personnes sympas qui vont aux jeux de l’Iowa peuvent recommencer à agiter? Les parents de joueurs fous qui ont parlé d’aller à Chicago pour affronter le commissaire Kevin Warren au siège de la ligue peuvent-ils trouver quelque chose de plus important à protester?

La lettre ouverte de Warren mercredi clôt le livre sur le football d’automne lors de la conférence sportive universitaire la plus ancienne et la plus riche d’Amérique. La décision prise la semaine dernière – «une décision déchirante», a déclaré Warren à Sports Illustrated – ne change pas. Les sports d’automne ne se produisent pas.

Ça craint. C’est aussi une position parfaitement logique et défendable à adopter, une position que Warren a toujours déclaré de manière très constante pourrait finir par être la voie à suivre. C’est aussi une position partagée par le Pac-12, le Mountain West, la Mid-American Conference et à peu près tout le monde au niveau FCS de l’athlétisme de la division I de la NCAA. Cela inclut l’Ivy League, qui compte quelques personnes intelligentes parmi ses membres.

Six autres ligues jouent toujours, comme nous le savons tous, dont trois membres du Power 5: les conférences Southeastern, Atlantic Coast et Big 12. Cela a rendu la position de Warren plus difficile, les fans hurlant que la ligue est laissée pour compte. (Ce qui est ridicule.) Le fait que son fils, Powers, joue à l’école membre de la SEC Mississippi State a également créé beaucoup de bruit.

Thomas J. Russo-USA TODAY Sports

«En tant que famille, nous avons eu de nombreuses discussions difficiles», a déclaré Warren. «Vous ne mélangez pas les problèmes familiaux avec les problèmes professionnels.

«J’ai beaucoup de respect pour les autres conférences Power 5… mais nous nous concentrons sur près de 10 000 étudiants-athlètes que nous avons dans 14 établissements de classe mondiale répartis dans 11 États. C’est mon objectif. »

Il n’y a aucune garantie que, dans une semaine ou deux ou trois, ces ligues qui jouent encore ne finiront pas là où se trouve le Big Ten aujourd’hui. Si quoi que ce soit, les nouvelles de la Caroline du Nord et de Notre-Dame ont jeté un nouveau doute sur la possibilité pour quelqu’un de réussir. Avec des campus accueillants dans la population étudiante en général, les incendies de forêt COVID-19 peuvent éclater partout.

Il convient donc de répéter que la décision des Big Ten n’est pas une position irrationnelle et aberrante. C’est simplement une décision impopulaire, et les personnes qui sont indignées de manière performante par le processus sont en fait en colère contre le résultat. Warren a reconnu qu’il n’avait pas fait un excellent travail pour articuler le raisonnement de la ligue la semaine dernière, mais qu’il avait finalement le soutien des présidents d’université et du comité consultatif médical des Big Ten.

«Même avec toutes les critiques, nous sommes très à l’aise avec notre décision», a déclaré Warren. «Nous travaillons avec des étudiants-athlètes qui ne sont pas des professionnels, qui essaient d’obtenir une éducation en participant à l’athlétisme, et ils doivent être dans un environnement sûr. Notre première priorité a toujours été la santé et la sécurité de nos athlètes. Vous devez être prêt, lorsque vous demandez à vos experts médicaux des informations et leurs commentaires pendant des mois, vous devez écouter cela.

Ils ont écouté. Ils ont pris une décision. Renversez votre froncement de sourcils et traitez-le, se plaignent Big Ten.

Vous voulez une raison de passer de huit jours de colère? En voici une.

Il pourrait bien y avoir une saison hivernale de football Big Ten à venir, un développement que plusieurs sources ont déclaré à SI prend de l’ampleur dans la ligue. Les stades en salle dans l’empreinte géographique tentaculaire de la ligue pourraient accueillir des matchs à double titre, a déclaré une source, avec plusieurs écoles affectées à cinq ou six installations «ancrées».

L’idée est que jouer en hiver, par opposition au printemps, gardera beaucoup de perspectives de la NFL dans le match universitaire et évitera également de compromettre la saison d’automne 2021. L’idée a été bien accueillie par les partenaires de Big Ten TV, selon des sources.

Warren n’a pas confirmé qu’une saison de football d’hiver est une option de premier plan, mais il a déclaré qu’un groupe de travail réuni pour planifier ce qu’il faut faire avec les sports d’automne déplacés est en préparation. «Je pense que c’est là que vous verrez le Big Ten à son meilleur», a-t-il dit, vantant le pouvoir créatif des personnes travaillant sur le projet.

Le directeur sportif de l’État de l’Ohio, Gene Smith, a fait allusion à un tel plan dans un communiqué publié mercredi, notant «la possibilité de ramener au moins certains de nos sports d’automne à la pratique et à la compétition d’ici la fin de l’année. Nous planifions activement les saisons d’hiver et de printemps pour tous les sports, y compris le retour du football. »

Voici ce que vous devez savoir d’autre sur la déclaration de Smith et pourquoi cela peut indiquer que la paix n’est pas encore pleinement à portée de main dans les Big Ten: elle contenait près de 700 mots, et aucun d’entre eux n’était «Kevin» ou «Warren».

Voici ce qu’il a dit à propos de la ligue: «En tant que directeur d’athlétisme dans une institution Big Ten, je serai toujours respectueux de notre conférence car elle offre une plate-forme exceptionnelle à nos étudiants-athlètes pour poursuivre l’expérience du championnat. En tant que personne qui a lu environ quatre millions de déclarations d’officiels sportifs d’université, un directeur sportif souhaitant se mettre d’accord avec le commissaire lui aurait offert un bon mot personnel dans cette phrase. L’absence d’une telle chose était notable.

Le fait est que Smith a regardé son quart-arrière vedette, Justin Fields, lancer une pétition en ligne pour pousser les Big Ten à revenir sur sa décision. Puis il a regardé la pétition de son entraîneur de football, Ryan Day, sur Twitter. Puis Smith lui-même a tweeté: «AIMEZ MON ENTRAÎNEUR !!!» Ce n’est pas exactement un message subtil.

Nous pouvons donc continuer à surveiller les relations entre l’État de l’Ohio et le bureau de la conférence à l’avenir. Mais le temps des protestations grandioses contre la décision des Big Ten est révolu.

Ne pas jouer au football d’automne devrait être environ 29e sur la liste des inquiétudes de la plupart des gens en ce moment, et si c’est plus élevé que cela, vous devrez peut-être vous vérifier. Le football Big Ten sera de retour, peut-être dès début janvier. De Piscataway à Lincoln, cela devrait faire le bonheur de certaines personnes désagréables.