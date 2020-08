Le conseil de la division I de la NCAA aurait décidé mercredi de permettre à tous les athlètes sportifs d’automne 2020 de conserver une année d’éligibilité pour la saison sportive 2020-2021.

Tel que rapporté par Pete Thamel de Yahoo Sports, la décision – qui est toujours soumise à l’approbation du Conseil des gouverneurs de la NCAA, dès vendredi – permettrait à tout athlète de sport d’automne de participer à un certain nombre de matchs tout en conservant son éligibilité au COVID. -19 pandémie.

Les sports touchés par la décision de la NCAA comprennent le hockey sur gazon, le soccer masculin et féminin, le volleyball féminin et, plus particulièrement, le football.

PLUS: Le football universitaire est-il annulé pour 2020? Suite aux décisions de la conférence Power 5

La décision imminente pourrait avoir plusieurs ramifications pour les joueurs de football universitaires actuels et futurs, y compris dans les conférences Big Ten, Pac-12 et Mountain West, qui ont l’intention de jouer au football de printemps au lieu d’une saison d’automne.

La plus grande question, en supposant que les limites des bourses des équipes ne seront pas augmentées au-delà de la limite de 85 joueurs, sera la gestion de la liste. Si un joueur diplômé senior ou à chemise rouge choisit de revenir pour une saison de plus, les entraîneurs et les directeurs sportifs peuvent être obligés de faire face à des listes trop complètes et à des budgets sportifs potentiellement augmentés.

Un entraîneur du Pac-12, s’entretenant mardi avec Dennis Dodd de CBS Sports, a déclaré que les équipes auraient besoin de plus de bourses pour faire fonctionner le plan potentiel de la NCAA.

« Vous devez élargir les listes », dit-il. « Je dois en avoir plus. »

Un autre problème potentiel, à supposer que la décision du conseil de la NCAA ne soit pas officiellement adoptée, concerne les inscriptions précoces – en particulier dans les conférences optant pour les saisons de football de printemps. Ces joueurs pourraient éventuellement jouer deux saisons en une année civile, après avoir brûlé deux ans d’éligibilité avant la saison 2022.

« Ce n’est pas une année normale », a déclaré mardi à CBS Sports le directeur sportif de Virginie-Occidentale et membre du conseil de la NCAA, Shane Lyons. « Si nous servons vraiment les étudiants-athlètes, pourquoi ne pas simplement donner cette année d’éligibilité? L’inconvénient est que les gens vont dire que vous allez avoir un problème à l’arrière avec un goulot d’étranglement (de la liste). Cela toujours fonctionne tout seul.

« Les entraîneurs vont vouloir, vouloir, vouloir », a déclaré Lyons. « Nous allons devoir nous adapter. Nous n’allons pas utiliser COVID comme excuse pour tout. Certains peuvent soutenir que 85, c’est trop. »