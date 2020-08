1. Que dire de la situation de Thom Brennaman?

J’ai regardé un écran vide pendant plus d’une heure maintenant parce que je devrais écrire sur l’homme play-by-play des Reds en utilisant une horrible insulte à l’antenne, mais, vraiment, que reste-t-il à dire après avoir regardé les deux vidéos que vous avez probablement vues maintenant?

La première vidéo est celle de Brennaman qui utilise l’insulte en pensant qu’il n’était pas en ondes. Il ne faisait aucun doute qu’il avait utilisé l’insulte. Il n’y avait aucun moyen de sortir pour Brennaman une fois la vidéo sortie. Et il s’est assuré de souligner l’insistance en prononçant son horrible one-liner.

La deuxième vidéo avait Brennaman offrant de faibles excuses tout en semblant visiblement secoué. Le mea culpa a également pris une tournure surréaliste grâce au slugger des Reds Nick Castellanos qui a frappé un home run au milieu de celui-ci.

Personne ne se soucie si vous êtes un homme de foi. C’est un point complètement hors de propos. Cela ne vous décourage pas.

Et dire « ce n’est pas qui je suis » est un cliché dénué de sens. Sommes-nous censés croire que c’était la première fois que Brennaman utilisait l’insulte au cours de ses 56 ans sur terre après avoir vu cette vidéo? Sommes-nous censés croire que lors d’une nuit d’août aléatoire pendant un jeu, il a simplement décidé d’utiliser le mot à l’improviste même s’il prétend ne jamais l’utiliser?

Je déteste absolument appeler les gens à être licenciés. Et je déteste que beaucoup de gens ne soient pas ouverts à quelqu’un qui se rachète.

Mais il est difficile de considérer celui-ci comme étant « juste une erreur » de Brennaman. Pour Brennaman, utiliser ce mot LITTÉRALEMENT ENTOURÉ DE MICROPHONES est tout simplement stupéfiant.

De toute évidence, c’est horrible et troublant qu’il utilise ce mot, point final. Mais il l’a utilisé sur son lieu de travail (je sais qu’il n’était pas réellement dans le stade grâce à corona, mais vous savez ce que je veux dire) et l’a utilisé en parlant dans un microphone.

Dumb n’est même pas près de le couper en décrivant les actions de Brennaman.

J’ai contacté Fox pour obtenir un commentaire sur le statut de Brennaman pour la saison 2020 de la NFL, mais je n’ai pas eu de réponse. Si Fox décide de se séparer de Brennaman, le réseau dispose d’un remplaçant en interne qui pourrait rendre la plupart des téléspectateurs heureux.

Alors que le Big Ten et le Pac 12 ne jouent pas, Fox n’a plus que le Big 12. Serait-il logique que le réseau donne à quelqu’un d’autre ce travail et déplace Gus vers les matchs de la NFL pour la saison 2020?

Oui.

2. Un tout nouveau podcast SI Media a été publié hier soir et l’invité est Keith Hernandez.

Hernandez, qui appelle les matchs des Mets pour SNY, a pris beaucoup de chaleur pour s’être rangé du côté des Rangers et du manager des Padres Jayce Tingler contre Fernando Tatís Jr., après que Tatís ait frappé un grand chelem sur un terrain de 3-0 avec les Padres de 10-3 en la huitième manche.

Cependant, Hernandez explique dans le podcast qu’il a repensé sa position et qu’il a maintenant une vision différente.

L’ancien MVP partage également plusieurs histoires impressionnantes sur son camée légendaire sur l’épisode « The Boyfriend » de Seinfeld. Hernandez raconte comment Larry David l’a aidé à livrer sa réplique mémorable « I’m Keith Hernandez » tout en parlant clairement de son fandom Seinfeld.

Vous pouvez écouter le podcast ci-dessous ou le télécharger sur Apple, Spotify, Stitcher et Google Play.

3. Renee Young, animatrice populaire de la WWE, quitte la WWE. Sa dernière apparition pour l’entreprise aura lieu ce dimanche à SummerSlam. Young est apparu sur le podcast SI Media en octobre dernier et a été brutalement honnête à propos de son passage difficile en tant que commentatrice de Monday Night Raw.

4. La MLB a empêché le lanceur des Reds Trevor Bauer de porter des crampons « Free Joe Kelly » mercredi soir. À la surprise de personne, Bauer a ensuite dénoncé tout cela sur Twitter.

5. Journée difficile d’être à la maison pendant une pandémie hier pour l’hôte de Around the Horn Tony Reali.

6. VIDÉO ALÉATOIRE DU JOUR: Comme je l’ai dit à Keith Hernandez sur le podcast SI Media de cette semaine, aucune scène de l’histoire de Seinfeld ne m’a fait rire plus fort que George sortant de la salle de bain en hurlant « SAY VANDELAY INDUSTRIES » à la fin de « The Boyfriend ».

7. VIDÉO SPORTIVE DU JOUR: Je voulais publier ça la semaine dernière quand Steve Levy a été officiellement nommé le nouvel homme de jeu par jeu de Monday Night Football, mais j’ai oublié. Comme nous l’avons écrit, nous sommes de grands fans de l’embauche de Levy, mais nous serons également enracinés pour des moments comme celui-ci.

