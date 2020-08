Avec la sortie récente d’EA Sports UFC 4, le jeu a subi quelques changements et s’est amélioré sur les bases posées dans l’expérience maladroite mais unique du premier jeu.

En plus d’élargir une liste déjà impressionnante, le jeu comprend de nouveaux lieux de combat, des tonnes d’options personnalisables et des mises à jour de gameplay pour empêcher les joueurs de contracter l’arthrite à cause des entrées de boutons ridiculement complexes.

PLUS: Examen EA UFC 4: proche, mais pas tout à fait un KO

Sporting News s’est entretenu avec le directeur de la création Brian Hayes pour discuter de ce qui s’est passé dans le nouveau jeu après avoir reçu des commentaires de l’UFC 3, apportant un élément essentiel du film « Bloodsport » dans le jeu, la véritable histoire de la raison pour laquelle Joe Rogan n’a pas fait de commentaire cette année et si nous verrons un jour un autre jeu Fight Night.

SN: Quelles étaient les choses de l’UFC 3 qui, selon vous, nécessitaient une attention immédiate avant cette tranche?

Brian Hayes: L’une des choses les plus importantes pour nous était de mettre l’accent sur l’accessibilité. Nous avons fait des choses pour que le contrôleur ne soit pas autant que possible votre adversaire. Les arts martiaux mixtes sont compliqués car ils sont avec les systèmes de frappe, de lutte et de soumission. Nous voulions améliorer l’accessibilité afin que vous puissiez vous concentrer sur la lutte contre votre adversaire plutôt que sur les boutons à pousser. Il existe un schéma d’entrée frappant debout que nous appelons des entrées frappantes dynamiques. Dans UFC 3, il y avait des grèves dans le jeu que vous deviez maintenir enfoncées comme cinq boutons pour le faire. Maintenant, il n’y a pas de frappe qui nécessite plus de trois boutons à tenir en même temps, c’est donc une assez grande victoire qui réduit la complexité ergonomique pour lancer des frappes.

Cela nous a également permis de déclencher des démontages et d’initier un clinch sur les entrées de bouton, de sorte que vous n’ayez pas à passer de boutons en bâtons. Nous avons également ajouté des commandes d’assistance au grappin, qui n’est qu’un système simple où pousser vers le haut est une tentative de se lever, pousser à droite améliorera votre position et pousser à gauche vous permettra de tenter une soumission. Nous avons fait beaucoup de choses pour nous assurer, comme je l’ai dit, que vos commandes ne sont pas quelque chose contre lequel vous avez l’impression de vous battre, vous avez juste l’impression de combattre la personne à travers la cage.

SN: On a aussi l’impression qu’il y avait du travail pour imiter les styles de combat et comment les combattants se déplacent en fonction des classes de poids. Un combattant comme Israel Adesanya est rapide et utilise sa longueur et son kickboxing tandis que Francis Ngannou se sent comme un poids lourd où un coup de poing peut le terminer.

BH: Je suis certain que nous pourrions faire plus pour le rendre encore plus réaliste et authentique, mais nous voulions que tous les combattants de différentes classes de poids se sentent différents. C’est différent de conduire un semi-camion avec un Lotus Elise. Ils devraient se sentir différents. Et vous devriez avoir à modifier votre stratégie en fonction de ce que vous contrôlez.

SN: Comment l’idée d’inclure le Kumite s’est-elle concrétisée?

BH: L’un de nos objectifs pour le jeu cette année – presque autant que l’accessibilité – était de créer un titre qui se démarque de ses prédécesseurs. Cela devait être différent parce que nous savions qu’il s’agissait d’une quatrième génération de ce jeu et qu’il arrive à la fin d’une génération de console. Nous avons commencé à penser à différents environnements. Les combats dans la cour se sont tout de suite démarqués en raison de l’histoire de Kimbo Slice et Jorge Masvidal. Mais il y a beaucoup de combattants qui ont été initiés aux arts martiaux mixtes par un film comme « Bloodsport » et « Enter the Dragon ». C’est ce que nous avons décidé de faire. Ce sont deux environnements qui finissent par être beaucoup d’histoires d’origine de combattants et ils se trouvent juste vraiment géniaux.

SN: Joe Rogan n’est pas impliqué dans le commentaire cette année. Qu’est-il arrivé?

BH: Pour être franc, Joe Rogan n’a jamais aimé faire du travail de voix off. Pas même depuis la première itération d’EA UFC. C’est quelque chose qu’il trouve très désagréable et le rend fou. Dans UFC 3 ce que nous avions réduit dans l’intérêt de sauver son genre de bien-être mental et émotionnel. Tout ce que nous faisions était de récolter les lignes de commentaires des émissions de l’UFC. Nous avons même essayé de l’améliorer en l’incluant comme personnage jouable dans l’espoir qu’il soit plus flexible. Cela n’a tout simplement pas fonctionné. Mais ça va maintenant car il y a plusieurs commentateurs sur les émissions UFC parmi lesquels choisir. Ce n’est plus la seule équipe de Joe Rogan et Mike Goldberg comme c’était le cas avec EA UFC 1.

SN: Daniel Cormier est certainement un remplaçant approprié.

BH: Il voulait le faire. Qu’allons-nous dire? Non? C’est un combattant expérimenté avec son propre spectacle qui brise les combats. Il fait également partie d’un gymnase rempli de tueurs. Sans oublier qu’il est un professionnel accompli et qu’il aime vraiment le faire. Il va également nous aider à peaufiner le système de notation grâce à sa connaissance du jeu de combat. Ses références sont pratiquement inégalées, c’était donc une excellente occasion pour nous de travailler avec lui.

SN: Comment avez-vous choisi Anthony Joshua et Tyson Fury comme personnages jouables cette année?

BH: Nous incluons toujours des personnages spéciaux et avons eu Mike Tyson, Bruce Lee et même Dana White. On voit que ces personnages jouables finissent par être assez appréciés des fans du jeu. Ils aiment l’idée que vous puissiez avoir ces confrontations mythiques. Alors que la boxe des poids lourds connaît une résurgence, il est logique d’avoir les deux meilleurs poids lourds du jeu.

SN: Est-ce juste un moyen d’apaiser les gens parce que ce que beaucoup de gens demandent, c’est un autre jeu Fight Night?

BH: Je ne sais pas si cela apaise les gens. Avoir Joshua et Fury dans le jeu n’empêche pas les gens de me tweeter pour me poser des questions sur Fight Night. Mais c’est vraiment amusant de mettre ces gros poids lourds dans un combat de Kumite et de les laisser jeter la main avec les meilleurs de l’UFC. Je dirais que cela me plaît, mais cela ne m’apaise ni moi ni les fans qui attendent un autre jeu Fight Night.

Vous savez, je déteste appeler mon PDG, mais tweetez à Andrew Wilson et aux gros chiens d’EA Sports. Ce serait ma recommandation.