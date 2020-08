La télé-réalité n’est pas la réalité, un oxymore si largement compris qu’il ne vaut guère la peine de le répéter. Mais ce fait devient remarquable lorsque la spontanéité, et souvent la tragédie, de la vie réelle fait son chemin devant les caméras: Kim Kardashian se fait voler sous la menace d’une arme dans sa chambre d’hôtel parisienne jouant sur L’Incroyable famille Kardashian; Taylor Armstrong traitant du suicide de son ex-mari violent dans The Real Housewives of Beverly Hills, menant à une dispute qui est devenue un mème sans doute insensible. Les récits hautement produits de tout spectacle non scénarisé constituent une bulle, et une bulle peut toujours être percée.

Même selon les normes d’un genre aussi artificiel, l’émission Netflix Selling Sunset est une émission fièrement artificielle. Drame sur le lieu de travail se déroulant dans un groupe immobilier de West Hollywood, Selling Sunset traite de tous les stéréotypes les plus superficiels sur la ville de Los Angeles. Les maisons à vendre sont des palais de verre étincelants placés haut dans les collines d’Hollywood; les agents qui les vendent sont des blondes minces comme un crayon qui parlent librement de boulots et de Botox, avec quelques brunes jetées dans l’intérêt de la diversité. Dirigé par Adam DiVello de Laguna Beach et The Hills, Selling Sunset est le genre de contenu de style de vie ambitieux conçu comme une pure évasion – peut-être pour personne autant qu’Angelenos eux-mêmes, qui peuvent voir la distance entre la ville dans laquelle ils vivent et le plusieurs millions de dollars composent le spectacle.

Mais dans sa troisième saison, désormais en streaming à partir de ce vendredi, Selling Sunset met une fissure dans sa propre façade. À ce jour, deux acteurs différents ont permis à leurs mariages de doubler comme dispositifs de complot; l’un d’entre eux a même transformé une annonce en lieu de mariage et a vendu la propriété le jour même où elle a noué le nœud. La saison 3, cependant, présente le premier divorce de la série: celui de Chrishell Stause, ancienne actrice de savon et maintenant ex-épouse de la star de This Is Us Justin Hartley. La nouvelle de la scission de Stause et Hartley a éclaté pour la première fois en novembre dernier, alors que Selling Sunset était toujours en production. Plus de huit mois plus tard, les téléspectateurs peuvent voir comment les titres des tabloïds se transforment en une histoire télévisée – une histoire qui est clairement racontée du point de vue de Chrishell. De nombreuses personnalités publiques divorcent. Pas autant d’entre eux ont un ex-conjoint qui porte un micro quand ils reçoivent les nouvelles par SMS. Et oui, Chrishell a appris le divorce de Hartley par SMS.

L’action commence à la fin du cinquième épisode de la saison, lorsqu’une séance de potins au bureau du groupe Oppenheim est interrompue par une alerte de TMZ. Le chapitre suivant s’ouvre avec Mary visitant Chrishell au Four Seasons, où elle explique en larmes qu’elle a découvert que Hartley avait déposé à peine 45 minutes avant que la nouvelle n’éclate, sans conversation en face à face. «En raison de la façon dont cela s’est passé, les gens veulent des réponses», dit Stause dans un témoignage. « Et je veux putain de réponses. »

Ce qui suit est un mélange fascinant d’émotion brute et de réponse délibérée. Le choc et la dévastation de Stause sont beaucoup plus authentiques que les autres conflits interpersonnels égarés de la série: Heather Young s’offusque d’une remarque innocente sur le traitement des beaux-enfants; « Goth Barbie » capacité de Christine Quinn à développer une rage apoplectique à la plus légère légère perception. Mais son choix de montrer son chagrin et de se permettre d’être remarquablement franc sur l’effet de la renommée soudaine de Hartley sur leur relation est consciente. Peu de temps après sa conversation avec Mary, Chrishell décampe à Saint-Louis pour récupérer en famille. Elle s’assure d’emmener une équipe de tournage avec elle.

Dans les mois entre le divorce et la sortie de la saison 3 – y compris tout le cycle promotionnel de la saison 2, sorti en mai – Stause a été relativement calme à propos de la scission. En décembre, elle a publié une citation sur Instagram soulignant à quel point «il est difficile de voir les gens changer juste devant vous»; la même semaine, des sources anonymes ont allégué dans TMZ que Hartley avait mal indiqué la date de séparation du couple pour éviter de payer une pension alimentaire pour époux. Stause n’a jamais abordé la dynamique en jeu aussi directement qu’elle le fait sur Selling Sunset, probablement en partie parce qu’elle savait que sa version de l’histoire finirait par sortir. «J’ai l’impression que les éléments extérieurs ont élevé leur tête laide et se sont affirmés dans notre relation», dit Stause dans l’émission. « Ce n’est pas normal de rencontrer quelqu’un et ils deviennent extrêmement célèbres. »

Aussi inapproprié qu’une demande de divorce surprise puisse être, il y a une ironie évidente à ce que Stause objecte qu’un divorce ne devrait pas se dérouler en public. «Tout cela aurait pu être évité si nous l’avions fait en privé», se lamente-t-elle à sa sœur aînée lors du trajet en voiture depuis l’aéroport. Plus tard, Stause exprime son soulagement de ne plus être sous les projecteurs: «J’ai l’impression de venir d’une situation où tout l’accent est mis sur moi», dit-elle à propos d’un dîner de famille capturé par du matériel professionnel. Stause note qu’elle doit faire attention à ce qu’elle dit d’un point de vue juridique, car son ex-ex est une personnalité publique, mais elle a déjà esquissé un portrait accablant de quelqu’un qui a laissé la célébrité lui monter à la tête et laissé ses partisans de longue date dans la poussière.

Mais en aveuglant sa femme d’alors, Stause argumenterait sûrement, Hartley a lui-même donné le ton. Pour un observateur extérieur, le moment de la mi-production est étrange: n’aurait-il pas pu attendre quelques mois pour mieux paraître – ou, plus cyniquement, jusqu’à ce que Stause n’ait pas les ressources d’une production entière pour façonner son propre récit ? Mais en l’absence d’explication, nous avons un aperçu de première main des retombées.

Il existe un précédent pour les stars de la réalité utilisant leur plate-forme pour façonner la perception populaire de leur vie personnelle. Les Kardashians ont pratiquement été les pionniers du processus, transformant les tabloïds en points de vente promotionnels de facto pour des épisodes quelques mois plus tard: le vol; Surdose de Lamar Odom; Kylie se dispute avec Jordyn Woods. Qui peut reprocher à Stause d’utiliser les outils à sa disposition pour suivre leurs traces, en particulier lorsque ces outils rendent la télévision aussi convaincante? Au mariage de Quinn, Stause explique pourquoi elle s’est sentie obligée de se présenter, malgré les circonstances. «Vous – j’allais dire que vous ne vous mariez qu’une seule fois», grince-t-elle. « Putain, c’est déprimant. »

En choisissant de faire de son bouleversement inattendu une partie centrale de la série, Stause et Selling Sunset obtiennent le meilleur des deux mondes. Il y a le choc de voir une expression aussi imprudente, voire une perspicacité, dans un cadre aussi manufacturé; quand Stause admet en larmes à elle-même qu’une relation pour laquelle quelqu’un a déjà abandonné ne vaut pas la peine de se battre, de nombreuses non-célébrités se retrouveront à hocher la tête en signe de reconnaissance. Pourtant, les producteurs renforcent également la situation difficile de Stause avec davantage de feux d’artifice fabriqués. Un membre de la distribution de soutien essaie de jouer les deux côtés de la situation en défendant un homme qu’elle connaît à peine, une prise qui n’a aucun sens, sauf en tant que candidature flagrante d’une star de télé-réalité pour plus de temps à l’écran.

Stause est bouleversé par la confrontation, mais le prend finalement dans la foulée, abandonnant facilement un slogan de télé-réalité classique. «Peut-être que Davina a raison», spécule-t-elle. « Il y a deux faces à chaque histoire, et il est peut-être temps que je commence à en écrire une nouvelle. » Posant avec un verre de vin pendant qu’elle prend sa nouvelle vue sur les collines, c’est comme si Stause l’avait déjà fait.

