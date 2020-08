Cette semaine, les grandes écoles et administrateurs de football collégial pourraient découvrir l’inconvénient du modèle d’amateurisme auquel ils s’accrochent depuis plus d’un siècle. Bien sûr, ils ont construit une industrie de plusieurs milliards de dollars en partant du principe que les athlètes universitaires ne devraient pas toucher de salaire ni pouvoir profiter de leurs noms, images et ressemblances. Le fait de ne pas payer les joueurs a permis aux écoles de remettre des salaires énormes aux entraîneurs et aux directeurs sportifs et de commander des installations somptueuses et ultramodernes. Cela leur a permis de subventionner d’autres sports sans puiser dans leurs dotations d’un milliard de dollars. Mais lorsque les joueurs ne peuvent pas gagner d’argent, les écoles ou les administrateurs ne peuvent pas faire grand-chose s’ils décident de ne pas travailler.

Plus que jamais auparavant, les joueurs de football collégial travaillant en 2020 roulent plus que jamais. Les administrateurs des sports universitaires ont clairement indiqué à quel point ils avaient besoin de cette saison de football pour maintenir à flot toute l’économie sportive universitaire. Lorsque le coronavirus s’est propagé aux États-Unis en mai, le directeur sportif de Géorgie Greg McGarity a déclaré à ESPN: « Vous pouvez gérer tous les chiffres et toutes les projections, mais si vous n’avez pas cette partie de football, c’est juste angoissant. Si vous n’avez pas de revenus liés au football, d’où proviennent vos revenus? » En effet, selon son dernier rapport financier sur les membres de la NCAA, le programme de football de Géorgie a généré près de la moitié des 174 millions de dollars de revenus du département des sports provenant de la vente de billets et des contributions au cours de l’exercice 2018-2019 seulement. Les chiffres sont similaires dans les autres écoles Power Five.

Compte tenu de cette ventilation, vous pensez que les écoles et les administrateurs prendraient des mesures pour s’assurer que les athlètes universitaires dont ils ont besoin pour jouer si mal soient protégés du coronavirus. Au lieu de cela, il semble n’y avoir aucun plan discernable. Les joueurs ne s’affronteront pas dans une bulle confinée, l’approche utilisée par la NBA, la WNBA, la LNH, la NWSL et la MLS. Il n’y a pas de procédures d’essai uniformes; certaines écoles ont eu des dizaines de joueurs testés positifs au COVID-19 et ont continué à s’entraîner, tandis que certaines écoles ne testent même pas les joueurs du tout. Les joueurs de plusieurs écoles ont reçu des casques avec des boucliers conçus pour les empêcher de propager le virus, mais ces casques rendraient la respiration difficile. Lors d’une pandémie, des milliers d’athlètes non rémunérés, qui sont majoritairement noirs, sont invités à risquer leur santé pour gagner de l’argent pour leurs entraîneurs et administrateurs, qui sont majoritairement blancs. Quand vous le dites à voix haute, c’est mauvais.

Cela a également conduit les joueurs de football collégial à réaliser le pouvoir qu’ils détiennent. Dimanche, un groupe de joueurs de football Pac-12 se comptant par centaines, a publié une lettre dans The Players ’Tribune menaçant de ne pas participer à la prochaine saison de football universitaire à moins que leurs écoles n’acceptent une liste de demandes visant à améliorer le bien-être des athlètes. Parmi eux: la mise en place de protections obligatoires de santé et de sécurité pour les joueurs pendant la pandémie; la création d’un groupe de travail sur l’engagement civique pour lutter contre l’injustice raciale dans les sports universitaires et sur les campus; une réduction des dépenses excessives, y compris les salaires des entraîneurs et du commissaire de la ligue Larry Scott; et la «liberté d’obtenir une représentation, de recevoir les produits de première nécessité de tout tiers et de gagner de l’argent pour l’utilisation de nos droits de nom, d’image et de ressemblance». Les joueurs demandent également à être payés. La dernière section de la lettre demande que 50% des revenus de chaque conférence sportive soient répartis «uniformément entre les athlètes de leurs sports respectifs». Toutes ces demandes représenteraient des étapes importantes pour rendre le football universitaire meilleur pour les joueurs sans lesquels il ne pourrait pas exister, mais aucune n’est aussi révolutionnaire que la demande d’être payé. Le reste pourrait être réalisé dans le cadre de la NCAA telle qu’elle existe depuis plus de 100 ans. Les joueurs payés seraient une percée.

On ne sait pas ce qui va suivre, pour les joueurs, les écoles ou le sport. Les joueurs de football universitaire ont protesté dans le passé, mais jamais à ce point, avec des centaines de joueurs de plusieurs écoles de conférence de pouvoir refusant tous collectivement de jouer. Si le nombre de joueurs indiqué est exact, il pourrait être difficile pour certaines écoles du Pac-12 de faire des équipes sur le terrain. Et les joueurs ont invité «les athlètes universitaires d’autres conférences à s’unir à nous pour le changement». Il s’agit d’un point de basculement et ce qui suit pourrait remodeler les fondements mêmes du sport.

La première tentative de repousser les joueurs est venue de l’entraîneur-chef de l’État de Washington, Nick Rolovich, qui a été enregistré lors d’un appel téléphonique avec le récepteur large Kassidy Woods. Woods a déclaré à Rolovich qu’il choisissait de ne pas participer à cette saison parce qu’il souffrait d’un trait drépanocytaire, une maladie qui le mettait à risque accru de complications graves du COVID-19. Rolovich a déclaré qu’il n’avait aucun problème avec cela, mais a ensuite demandé si Woods «rejoignait ce mouvement d’unité Pac-12» et a déclaré que ce serait «un problème si vous vous aligniez sur eux en ce qui concerne les choses futures». Pour le reste de l’appel, Rolovich a dit pas si subtilement à Woods qu’il pourrait perdre sa bourse s’il faisait partie du groupe d’unité, montrant assez succinctement pourquoi une réforme est si désespérément nécessaire. Rolovich est un millionnaire qui a le pouvoir de retirer la compensation non monétaire d’un joueur sur un coup de tête s’il en a envie. Aucune règle ne l’arrête. La seule protection dont disposent les joueurs est l’idée que les entraîneurs ne peuvent pas être trop méchants, car cela leur ferait du mal en matière de recrutement.

Le football universitaire a évolué au fil des ans et, à certains égards, il s’est amélioré. Mais une chose est restée constante: les joueurs n’ont jamais pris place à la table. Même lorsque les restrictions sont assouplies pour prétendument bénéficier aux joueurs, elles le sont aussi lentement que possible. Par exemple, au cours de la dernière décennie, l’opinion publique a évolué au point que la plupart des gens préfèrent désormais donner aux joueurs le droit de gagner de l’argent grâce à leurs noms, images et ressemblances. Mais la NCAA n’a pas simplement donné ces droits aux joueurs, ni ne leur a laissé leur mot à dire sur la manière dont tout changement serait mis en œuvre. Au lieu de cela, les joueurs ne sont prêts à obtenir des droits NIL qu’après un processus de plusieurs années qui nécessite l’adoption d’une législation dans plusieurs États et potentiellement au Congrès. Le résultat final est une proposition diluée et favorable à la NCAA.

En 2020, il est devenu clair que les joueurs de football universitaire ne peuvent pas attendre une décennie pour des demi-mesures. Leur santé est en danger maintenant. On leur demande plus que jamais, mais le même vieux rien ne leur est donné en retour. Répétons ceci: pendant une pandémie, on demande à des milliers d’athlètes non rémunérés, qui sont majoritairement noirs, de risquer leur santé pour gagner de l’argent pour leurs entraîneurs et administrateurs, qui sont majoritairement blancs. Répétez-le encore et encore et encore. Cela semble tout aussi mauvais à chaque fois.

La croyance des collèges et des administrateurs était apparemment que les athlètes accepteraient simplement ce sort. Après tout, les pouvoirs en place l’ont cru pour toujours, et cela leur a permis de gagner de l’argent. Une place dans une équipe FBS de haut niveau est une chance pour une carrière dans la NFL dont les joueurs ont rêvé toute leur vie, et une bourse peut offrir une voie vers une vie meilleure. Les joueurs pourraient ne pas être disposés à mettre ces choses en danger. Le joueur de ligne défensive de l’État de Washington, Lamonte McDougle, a tweeté dimanche qu’il soutenait les joueurs qui menaçaient de s’absenter, mais que ne pas jouer cette saison n’était pas une option pour lui. «Si la NCAA veut m’utiliser comme rat de laboratoire», a-t-il écrit, «c’est ce que c’est.»

Mais d’autres ont reconnu les injustices financières flagrantes du sport. En 1970, le revenu médian du département des sports de la Division I était de 6,1 millions de dollars, selon un article de 2014 du New York Times. En 2012, le revenu médian était de 56 millions de dollars. Et les programmes les plus rentables font bien plus que cela. Selon le ministère américain de l’Éducation, 14 programmes FBS ont rapporté plus de 85 millions de dollars sur le football en 2018, menés par le Texas (156 millions de dollars), la Géorgie (123 millions de dollars), le Michigan (122 millions de dollars), Notre Dame (116 millions de dollars) et l’Ohio. État (115 millions de dollars). Les salaires des joueurs restent les mêmes aujourd’hui qu’ils l’étaient en 1970 (zéro dollar).

La vérité est que les joueurs de football collégial des écoles Power Five créent tellement de valeur tout en obtenant si peu en retour que leurs demandes ont du poids. En juin, le demi offensif de l’État du Mississippi, Kylin Hill, a menacé de s’absenter de la saison 2020 à moins que l’État du Mississippi ne retire l’emblème de la bataille confédérée de son drapeau d’État. En quelques semaines, le drapeau est tombé.

Le mois dernier, j’ai écrit à quel point le moment était venu pour un changement significatif dans le football universitaire. Les collèges ont clairement indiqué à quel point ils ont besoin de leurs joueurs, et pourtant ils font toujours le strict minimum pour assurer la sécurité de ces joueurs. Alors que les joueurs n’auraient pas dû avoir à conduire le mouvement pour le changement, l’histoire du sport a clairement montré qu’il ne viendrait pas d’ailleurs. Ce mouvement a été porté à un nouveau niveau dimanche, et il semble que ce n’est que le début.

Tant que les principales écoles et administrateurs de football collégial continueront à s’accrocher à un modèle dans lequel les joueurs ne sont pas rémunérés, ils ne pourront pas faire grand-chose si les joueurs choisissent de ne pas jouer. Mais si la lettre des joueurs du Pac-12 est une indication, ce modèle ne durera pas beaucoup plus longtemps.

