La décision de jouer au football universitaire FBS en 2020 est à la croisée des chemins, deux conférences Power 5 ayant annulé la saison sportive d’automne.

C’est une décision influencée par la pandémie de COVID-19 aux États-Unis, mais il y a d’autres facteurs à l’œuvre. Les joueurs de football universitaire se rapprochent d’un syndicat de joueurs. Les commissaires Power 5 n’ont pas livré un message unifié. La semaine prochaine aura une influence sur le fait que le football universitaire FBS aura lieu.

Sporting News mettra à jour ces développements ici au fur et à mesure qu’ils se produisent.

PLUS: Comment COVID-19 a conduit le football universitaire au bord de l’annulation

Justin Fields crée la pétition #WeWantToPlay

(16 août): Le quart-arrière de l’État de l’Ohio, Justin Fields, a partagé une pétition – qu’il a lui-même créée – pour « demander que la Big Ten Conference rétablisse immédiatement la saison de football 2020 ». Selon la pétition:

« Nous voulons jouer. Nous pensons que des protocoles de sécurité ont été établis et peuvent être maintenus pour atténuer les problèmes d’exposition au Covid 19. Nous pensons que nous devrions avoir le droit de prendre des décisions sur ce qui est le mieux pour notre santé et notre avenir. Don ne laissez pas notre dur labeur et nos sacrifices être vains. #LetUsPlay! «

À midi le dimanche 16 août, la pétition avait atteint plus de 20 000 signatures.

La NCAA annule les championnats d’automne

(13 août): Le président de la NCAA, Mark Emmert, a annoncé que la Division I n’aurait pas de championnat d’automne, à l’exception du football FBS. « Nous ne pouvons pas maintenant, à ce stade, avoir des championnats d’automne de la NCAA, car il n’y a pas assez d’écoles qui participent », a déclaré Emmert.

Emmert a déclaré qu’un championnat légitime ne peut avoir lieu sans la participation d’au moins la moitié des équipes. À l’heure actuelle, 76 des 130 écoles FBS jouent toujours au football.

L’OAC annonce le football de printemps

(13 août): L’Ohio Athletic Conference, une conférence de division III qui présente la puissance traditionnelle de Mount Union, a annoncé un format pour une saison de football de printemps. Les équipes joueront un calendrier de cinq matchs le vendredi à compter du 12 mars.

NMSU reporte le football

(13 août): Brett McMurphy de Stadium.com rapporte que l’État du Nouveau-Mexique reportera sa saison de football d’automne en raison de problèmes de COVID-19.

L’État du Nouveau-Mexique reporte la saison de football d’automne au printemps en raison des problèmes de santé et de sécurité des joueurs COVID ainsi que de l’exigence de quarantaine de 14 jours lors du retour dans l’État, ont déclaré des sources à @Stadium. Sur 130 programmes FBS, 54 ne joueront pas à l’automne, tandis que 76 prévoient de jouer à l’automne – Brett McMurphy (@Brett_McMurphy) 13 août 2020

L’État du Nouveau-Mexique a terminé 2-10 en tant qu’indépendant en 2019.

Ohio State ne jouera pas en dehors du Big Ten

(12 août): L’état de l’Ohio publie une déclaration du directeur sportif Gene Smith disant qu’il ne recherchera pas d’autres adversaires en dehors des Big Ten à l’automne 2020:

« L’état de l’Ohio a poursuivi ses communications avec le bureau de la Big Ten Conference concernant un scénario pour jouer encore des matchs de football d’automne, mais a maintenant déterminé que ce ne serait pas une opportunité pour nous de progresser », a déclaré Smith dans le communiqué. «Nous nous concentrons à 100% sur le soutien de la santé, la sécurité et la réussite scolaire de nos étudiants-athlètes, et sur le travail avec les Big Ten pour développer un plan de printemps pour nos sports aussi rapidement que possible.

CFP ‘optimiste’ pour le moment

(12 août): Le directeur des éliminatoires de football universitaire, Bill Hancock, a déclaré à Sporting News qu’il «espérait» que les éliminatoires à quatre équipes puissent se poursuivre en 2020-2021.

« Avec la CFP, nous avons bon espoir, mais il est trop tôt pour le dire », a déclaré Hancock à Sporting News dans une interview mercredi. « Il est trop tôt pour parler des implications (des annulations du Big Ten et du Pac-12). Notre personnel a eu un appel aujourd’hui à propos de Miami et de la planification. Nous voulons certainement être prêts s’il y a une saison. »

Big 12 également toujours actif pour le moment

(11 août): Pete Thamel the Big 12 de Yahoo Sports poursuivra sa saison de football universitaire 2020 après une conférence téléphonique mardi:

Source: Les 12 grands présidents terminent leur appel. La ligue continuera à jouer cette saison. Un calendrier, déjà préparé, sera publié dans un proche avenir. Cela confirme ce que nos amis @rivals de @SoonerScoop ont rapporté. – Pete Thamel (@PeteThamel) 12 août 2020

Le Big 12 publiera bientôt son calendrier et reste pour l’instant la troisième conférence Power 5 qui a l’intention de jouer au football cet automne. Entre l’ACC (et Notre Dame), SEC et Big 12, il y a 39 écoles Power 5 qui pourraient jouer.

SEC, ACC en cours de progression

(11 août): La SEC et l’ACC ont tous deux publié des déclarations dans leur intention de continuer à jouer en 2020:

PAC-12 annule la saison

(11 août): Le Pac-12 est devenu la deuxième conférence Power 5 à annuler sa saison de football d’automne, a annoncé la conférence mardi. De plus, le Pac-12 a reporté tous les sports jusqu’à la fin de l’année civile.

«La santé, la sécurité et le bien-être de nos étudiants-athlètes et de tous ceux qui sont liés aux sports du Pac-12 ont été notre priorité numéro un depuis le début de la crise actuelle», a déclaré le commissaire du Pac-12, Larry Scott, dans un communiqué. «Nos étudiants-athlètes, nos fans, notre personnel et tous ceux qui aiment les sports universitaires aimeraient voir la saison disputée cette année civile comme prévu à l’origine, et nous savons à quel point c’est décevant.

Cela signifie que 53 programmes FBS ont annulé le football cet automne, dont 26 écoles Power 5.

Big Ten annule la saison

(11 août): Le Big Ten a annulé sa saison sportive d’automne, y compris le football, a annoncé mardi le commissaire Kevin Warren. La conférence explorera la possibilité d’une saison printanière. Il y a maintenant 41 programmes FBS qui ne seront pas diffusés à l’automne 2020.

Le Big Ten a annulé les sports d’automne, y compris le football. La ligue envisagera de déplacer la saison au printemps. – Dan Wetzel (@DanWetzel) 11 août 2020

Les Big Ten ont publié une déclaration peu de temps après la fuite de rapports sur la décision:

« La santé mentale et physique et le bien-être de nos étudiants-athlètes ont été au centre de toutes les décisions que nous avons prises concernant la capacité d’aller de l’avant », a déclaré le commissaire du Big Ten, Kevin Warren, dans un communiqué. «Au fil du temps et après des heures de discussion avec notre groupe de travail Big Ten sur les maladies infectieuses émergentes et le Big Ten Sports Medicine Committee, il est devenu très clair qu’il y avait trop d’incertitude concernant les risques médicaux potentiels pour permettre à nos étudiants-athlètes de participer à cette compétition. tomber. »

UMass annule le football

(11 août): UMass, un indépendant de FBS, a annoncé qu’il annulait le football pour la saison 2020. Les Minutemen étaient 1-11 la saison dernière. UMass est le 27e programme FBS à annuler le football cette saison.

Sun Belt marche sur

(11 août): La Sun Belt a annoncé que la conférence poursuivra sa saison et qu’elle ouvrira sa saison le week-end de la fête du Travail. La conférence, qui compte 10 membres, prévoit de jouer huit matchs de conférence. Les écoles ont la possibilité de jouer jusqu’à quatre matchs sans conférence.

Mountain West rejoint le MAC et annule la saison

(10 août): Brett McMurphy de Stadium.com a rapporté lundi que les présidents de la Mountain West Conference avaient voté l’annulation de la saison d’automne 2020 « en raison de problèmes de santé et de sécurité des joueurs concernant le COVID-19 ». Le MWC, qui a confirmé plus tard le rapport, rejoint la Mid-American Conference en tant que deuxième conférence FBS à annuler sa saison d’automne.

McMurphy a indiqué que la conférence envisageait toujours de jouer au football au printemps.

L’annulation de la saison MWC porte le nombre total de saisons FBS annulées à 26:12 du MWC et 12 du MAC, plus les annulations de UConn (indépendant) et Old Dominion (C-USA). Le MWC a présenté quatre équipes de plus de 10 victoires en 2019 (Boise State, Air Force, Hawaii et San Diego State). Boise State est classé n ° 25 dans le top 25 de la pré-saison de Sporting News en 2020 et a reçu des votes dans le récent sondage des entraîneurs.

Nebraska à la recherche d’options

(10 août): L’entraîneur du Nebraska, Scott Frost, a déclaré que les Huskers se sont engagés à jouer en 2020. Frost dit que si les Huskers ne peuvent pas jouer dans le Big Ten cette saison, ils chercheront d’autres options.

« Notre université s’engage à jouer quoi qu’il arrive, peu importe à quoi cela ressemble et à quoi cela ressemble. Nous voulons jouer peu importe qui il est ou où il se trouve. » # Huskers HC Scott Frost sur les adversaires pour 2020. pic.twitter .com / kTPN9znv0v – Husker Sports (@HuskerSports) 10 août 2020

Le président Trump intervient

(10 août): Le président Donald Trump a tweeté son soutien à une saison de football universitaire lundi après-midi:

Jouez au football universitaire! – Donald J.Trump (@realDonaldTrump) 10 août 2020

Attendez-vous à ce que plusieurs autres politiciens suivent dans les prochains jours.

Scott Satterfield critique les dirigeants

(10 août): L’entraîneur de Louisville, Scott Satterfield, ne s’est pas retenu lors d’une conférence de presse lundi. Satterfield a déclaré que le plan de l’ACC était d’aller de l’avant avec le football, et il a défendu les pratiques de son programme.

Scott Satterfield critique les dirigeants de «certaines de ces ligues et conférences» pour ne pas s’en tenir à un plan. « Ce n’est pas du leadership. Nous avons eu des mois pour planifier comment nous allons revenir, comment allons-nous faire cela. Et nous l’avons fait, nos enfants l’ont fait ici. » pic.twitter.com/HExrssFVtf – Tyler Greever (@Tyler_Greever) 10 août 2020

Old Dominion annule le football

(10 août): L’Athetlic rapporte que Old Dominion, membre de Conference USA, ne jouera pas au football en 2020.

Old Dominion annule sa saison sportive d’automne et son football d’automne, a déclaré une source à @TheAthleticCFB. – Nicole Auerbach 😷 (@NicoleAuerbach) 10 août 2020

Les Monarchs ont terminé 1-11 la saison dernière. L’entraîneur de première année Ricky Rahne devra attendre 2021 pour mener Old Dominion sur le terrain.

Rapports: la décision Big Ten se profile

(10 août): Le Detroit Free Press a rapporté que le Big Ten annoncerait mardi son intention d’annuler la saison de football universitaire 2020, au moins pour l’automne. Plus tôt lundi matin, Dan Patrick a rapporté dans son émission de radio que la conférence avait voté et avait décidé de reporter la saison par un vote de 12-2. Le Nebraska et l’Iowa auraient été les deux écoles qui auraient voté en faveur de la poursuite de la saison.

Ce rapport a été réfuté, selon l’éditeur de Husker Oline Sean Callahan:

Quant au 12-2 … on m’a dit que cela devait être dû avec un appel médical avec le bureau des Big Ten et chaque école. Seuls les responsables médicaux du Nebraska et de l’Iowa ont déclaré qu’ils étaient actuellement à l’aise avec tout à ce moment-là. – Sean Callahan (@Sean_Callahan) 10 août 2020

Selon plusieurs rapports, le Big Ten n’a pas encore voté sur une décision finale.

Le porte-parole de Big Ten a déclaré qu’aucune mise à jour et aucun vote n’avait été pris pour le moment. – Heather Dinich (@CFBHeather) 10 août 2020

Nous voulons jouer au mouvement

(9 août): Alors que plusieurs stars du collège ont choisi de ne pas participer à la saison 2020, d’autres ont déclenché un mouvement pour sauver la saison 2020. Cela inclut le quart-arrière de Clemson Trevor Lawrence, Fields et le demi offensif de l’Alabama Najee Harris. Les joueurs ont déclaré que l’un des objectifs était de « créer de manière définitive une association de joueurs de football universitaire ».

Les présidents des Big Ten se rencontrent

(9 août): Selon les rumeurs, le Big Ten serait la prochaine conférence à annuler la saison sportive d’automne. Le nouveau commissaire du Big Ten, Kevin Warren, serait en faveur d’une saison printanière, et les présidents des 14 écoles se réunissent le 9 août. Aucune décision n’a été prise, mais Yahoo Sports Pete Thamel rapporte que la ligue est sur le point d’annuler la saison.

Source: Big Ten Presidents restent sur le point d’annuler la saison, mais la ligue n’est pas prête à annoncer. La décision est proche, mais pas définitive. Les programmes Big Ten ont été chargés par le commissaire Kevin Warren de se mettre en pratique demain. – Pete Thamel (@PeteThamel) 10 août 2020

MAC annule le football

(8 août): La Mid-American Conference est devenue la première conférence FBS à reporter la saison d’automne du football universitaire. La décision a été influencée par la présidente du nord de l’Illinois, Lisa Freeman, une ancienne chercheuse scientifique. Le MAC a pris un coup financier après avoir perdu 11 matchs non-conférence avec le Big Ten. Le MAC propose 12 programmes de football et la conférence explore le football de printemps.

UConn annule la saison

(5 août): UConn devient le premier des 130 programmes FBS à annuler sa saison. L’administration a cité des préoccupations concernant le COVID-19. Les Huskies sont passés au statut indépendant en 2020-2021 après avoir quitté l’American Athletic Conference.