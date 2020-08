Le plus grand frisson de la bulle NBA – et vraiment, toute la saison à ce jour – a été un combat entre deux équipes imparfaites et inférieures à .500 dans l’écho d’une arène vide. Comme tous les meilleurs basketball, c’était assez tendu pour sombrer dans le chaos. Damian Lillard a frappé un tir incroyable pour combler le déficit au début du quatrième quart, seulement pour ses coéquipiers de Portland pour permettre un lay-up incontesté à la pause. Jarrett Allen de Brooklyn a réussi trois rebonds offensifs sur la même possession, mais chaque tentative qui a suivi ressemblait beaucoup à une jeune équipe cherchant quelque chose juste au-delà de sa portée. Les Blazers and Nets ont présenté un grand spectacle jeudi soir. Au-delà de cela, leur jeu était dramatique d’une manière que le basket de saison régulière, dans tout son excès, permet rarement.

Tout ce qu’il fallait, c’était un peu d’invention. Le nouveau format de play-in de la NBA a poussé trois équipes de la Conférence Ouest à des matchs incontournables le même jour. D’abord, les Grizzlies, qui ont résisté aux Bucks (moins un Giannis Antetokounmpo au repos) pour préserver leurs chances en séries éliminatoires. Puis sont venus les Suns de loin, qui ont fermé les Mavericks pour couronner une course de bulles parfaite de 8-0 et garder espoir. Les résultats de ces deux matchs ont soutenu les Blazers dans un coin; leur seule façon d’avancer était de gagner un seul match, contre une équipe épuisée des Nets qui avait refusé de se retourner pour qui que ce soit. Calez le feu d’artifice. L’atmosphère de la NBA se transforme lorsque quelque chose d’important est en jeu. C’est la différence entre LeBron James qui choisit une équipe à part et se détend en première mi-temps. C’est la différence entre une jeune équipe qui se fraye un chemin vers une victoire et une défaite en marge. Parfois, c’est la différence entre Kawhi Leonard et non.

Dans ce cas, le produit a raconté l’histoire. CJ McCollum a montré à quel point ce match importait en jouant 44 minutes avec une vertèbre fracturée. C’était probablement la dernière occasion pour Brooklyn de rivaliser avec un adversaire jouant pour gagner à tout prix. (Les prévisions de l’équipe dans une série de premier tour contre les Raptors sont… malheureuses.) Les Nets ont rencontré les Blazers à leur plus désespéré, égalant l’un des buteurs les plus dangereux de la ligue coup pour coup. Lorsque Caris LeVert a raté sa dernière tentative au buzzer, donnant la victoire à Portland, Lillard s’est replié la tête baissée et les mains sur les genoux, presque trop épuisée pour être soulagée.

Les enjeux de ce jeu étaient aussi réels qu’un pull-up du logo. Il se trouve qu’ils ont également été fabriqués; la seule raison pour laquelle Portland était sous ce genre de pression était parce que la menace imminente d’un match de play-in le permettait, donnant à des équipes comme Phoenix et San Antonio plus de raisons de se battre qu’une neuvième place creuse. Avec cela, la NBA a réussi à transformer la course pour la huitième tête de série – l’élément le moins conséquent du paysage des séries éliminatoires – en une vision essentielle. Il n’y a pas longtemps, l’idée des Suns (qui sont venus à Orlando à la 13e place à 26-39) et des Nets (qui étaient tellement compromis par les blessures et les circonstances liées au COVID que même leurs remplaçants avaient des remplaçants) étant dans le bulle a été accueillie avec moquerie publique. Avec l’aide du nouveau format, les deux ont trouvé de nouveaux rôles sympathiques dans l’intrigue A de la phase de classement de la NBA.

Il est extrêmement clair que le jeu de play-in devrait devenir un élément permanent. Si la compétition pour la huitième graine échoue (voir: la Conférence de l’Est), le tout devient un non-problème. Washington, par exemple, n’a pas été suffisamment proche pour se qualifier. Pourtant, nous avons maintenant vu comment la possibilité même de faire un jeu de play-in peut changer la façon dont les équipes limite de playoff fonctionnent. Tout mécanisme qui donne à un plus grand nombre d’équipes une raison de concourir dans les dernières étapes de la saison est une aubaine pour la ligue, à condition qu’il n’interfère pas autrement avec la structure des séries éliminatoires.

Mais pourquoi s’arrêter là? La principale leçon de la folie du play-in de la NBA cette semaine est que des changements encore plus petits et discrets peuvent avoir des avantages considérables. La mise en œuvre de la fin d’Elam a suralimenté le All-Star Game, une exposition que beaucoup pensaient perdue à cause de l’apathie. Un léger aplatissement des chances de loterie a déjà réduit certains des tankings les plus flagrants de la ligue. Chaque match de saison régulière ne peut pas sembler aussi important que la victoire des Blazers contre les Nets, mais pourquoi n’y aurait-il pas plus comme ça? Pourquoi la ligue ne pourrait-elle pas structurer davantage de façons pour que ses jeux aient vraiment de l’importance?

L’idée d’un tournoi de mi-saison n’a jamais été aussi convaincante. Le match de jeudi était un programme pilote, la bulle dans l’ensemble une version plus rigoureuse d’un terrain de tournoi. Samedi prochain, nous verrons le prochain tour – cette fois avec Portland aux commandes en tant que huitième tête de série, tandis que Memphis, qui a chuté au neuvième rang, abandonne pour concourir un autre jour. Les Blazers doivent battre les Grizzlies une seule fois pour se qualifier pour une série de premier tour contre les Lakers; les Grizzlies doivent battre Portland deux fois.

La NBA pourrait avoir ce genre de jeux chaque année si elle le voulait. Et chaque année, la ligue et la NBPA pourraient utiliser la plate-forme fournie par ces jeux de tournoi pour sensibiliser aux problèmes sociaux – un peu comme ce que les joueurs font actuellement pour soutenir le Mouvement pour les vies noires, et en particulier pour obtenir justice pour Breonna Taylor. «La Russell Cup», comme Bill Russell lui-même, pourrait réunir un basket de haut niveau et un véritable plaidoyer.

Pour l’instant, la priorité absolue de la NBA est à juste titre la santé et la sécurité de ceux qui sont dans la bulle. Terminer les séries éliminatoires tout en évitant une épidémie de coronavirus est un défi suffisant. La saison prochaine est plus un mystère – et une chance rare pour la ligue de faire des changements sans les contraintes de la tradition. En fonction de l’état de la pandémie aux États-Unis, la saison NBA 2021 pourrait être décomposée en segments et organisée sur des sites neutres. Organiser l’un de ces segments en un tournoi à élimination directe semble tout à fait dans le pouvoir de la ligue, et certainement dans son intérêt. La NBA propose un jeu rapide d’ajustements assez graduels; Une partie de l’intrigue de toute série éliminatoire consiste à voir comment deux équipes se résolvent l’une l’autre au cours des semaines, souvent avec un patient à la fois. Réduisez ce calendrier à un seul match avec élimination en jeu, et vous avez le genre de dynamique de tournoi qui pourrait revigorer les jours de chien de la saison régulière.

Lorsque le format des play-in a été annoncé pour la première fois, certains dans la ligue l’ont considéré comme un gadget ou, dans des interprétations plus cyniques, une tentative de faire entrer Zion Williamson et les Pélicans dans les séries éliminatoires. La réalité est bien plus intéressante, autant pour ce qui se passe à Orlando que pour ce que pourrait être l’avenir de la ligue.

