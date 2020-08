TORONTO (AP) Le Lightning de Tampa Bay a éliminé Columbus des séries éliminatoires de la Coupe Stanley en cinq matchs mercredi, après un déficit de deux buts en troisième période avant de battre les Blue Jackets 5-4 sur le but de Brayden Point à 5 h 12 de la prolongation.

Point a également livré le vainqueur du premier match de la série best-of-sept, un thriller de cinq prolongations qui a fini par être le quatrième match le plus long de l’histoire de la LNH.

Kevin Shattenkirk et Anthony Cirelli ont marqué dans les huit dernières minutes du règlement pour effacer un déficit de 4-2. Auparavant, Columbus avait marqué quatre fois de suite pour surmonter un déficit initial de deux buts.

Andrei Vasilevskiy a arrêté 37 tirs sur 41 pour Tampa Bay, qui a été balayé dès le premier tour par les Blue Jackets la saison dernière.

Joonas Korpisalo a réalisé 20 arrêts pour Columbus.

Tyler Johnson et Blake Coleman ont marqué dans un délai de 61 secondes pour donner au Lightning une avance rapide de 2-0 à laquelle Columbus a répondu avec des buts de Nick Foligno, Kevin Stenlund et Alexander Wennberg, qui ont mis les Blue Jackets devant 3-2 à 15,8 secondes de la fin. dans la seconde période.

Le troisième but d’Oliver Bjorkstrand de la série a porté le score à 4-2 au début du troisième. Tampa Bay s’est rallié, avec Shattenkirk battant Korpisalo du haut du cercle droit et le Lightning tirant même lorsque la rondelle a jeté un coup d’œil du patin gauche de Cirelli dans le filet avec 1:38 à jouer en temps réglementaire.

REMARQUES: Le Lightning n’a pas eu d’opportunité de jeu de puissance et a terminé 0-en-10 pour la série. … Les Blue Jackets ont eu six chances en avantage numérique en temps réglementaire, mais n’ont marqué qu’une seule fois – sur le premier but en séries éliminatoires de Stenlund à 9:35 de la deuxième période. … La 21e victoire de Vasilevskiy en séries éliminatoires l’a amené à égaler Ben Bishop et Nikolai Khabibulin pour le plus grand nombre dans l’histoire de Lightning.

