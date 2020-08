Le gardien des Bruins, Tuukka Rask, a choisi de ne pas participer aux séries éliminatoires de la Coupe Stanley, a annoncé l’équipe samedi. Boston est actuellement à égalité 1-1 au premier tour des séries éliminatoires d’une série contre les Hurricanes de la Caroline.

Rask – un finaliste du trophée Vezina qui a mené la LNH en saison régulière avec une moyenne de buts alloués de 2,12 et qui a terminé deuxième pour le pourcentage d’arrêts et les blanchissages – a déclaré qu’il s’était retiré en raison du désir d’être avec sa famille:

PLUS: Support pour les séries éliminatoires de la LNH 2020

Rask et sa femme Jasmiina ont trois jeunes filles ensemble, dont la nouvelle-née Livia, arrivée fin avril. Le directeur général des Bruins, Don Sweeney, a déclaré samedi que le retour de Rask dans sa famille n’avait pas été déclenché par un incident spécifique, affirmant qu’ils étaient en sécurité et en bonne santé au milieu de la pandémie de coronavirus. Il a ajouté que l’équipe avait maintenu son raisonnement pour se retirer.

Il convient également de noter que Rask, un ressortissant finlandais, a été absent de sa femme et de ses enfants pendant un certain temps pour aider les Bruins dans leur candidature en séries éliminatoires:

Les ressortissants étrangers – y compris les Canadiens des équipes américaines – ont pour la plupart des visas de travail expirés le 30 juin. Beaucoup d’entre eux sont retournés dans la ville de leur équipe à la mi-juin et presque personne n’a amené de famille. Donc pour certains joueurs, vous approchez maintenant de 60 jours loin de votre famille … https://t.co/VKtSwaIMYW – Thomas Drance (@ThomasDrance) 15 août 2020

PLUS: Bulle de la LNH, expliquée: Un guide des règles, des équipes et du calendrier de la ville centrale pour Edmonton, Toronto

Bien que la famille de Rask ait été le principal facteur de motivation dans sa décision de se retirer, il n’a pas non plus beaucoup aimé jouer dans l’atmosphère de bulle de la LNH – alors même que la ligue a progressé vers les séries éliminatoires:

«Pour être honnête avec vous, cela ne ressemble pas vraiment au hockey en séries éliminatoires. Il n’y a pas de fans, donc c’est un peu comme jouer à un match d’exhibition », a déclaré Rask après la défaite de Boston dans le deuxième match contre les Hurricanes jeudi. «Ce n’est certainement pas une atmosphère de séries éliminatoires. Vous essayez de jouer aussi fort que vous le pouvez. Lorsque vous jouez sur une patinoire à domicile et sur une patinoire extérieure et que les fans vous encouragent et contre vous, cela crée vraiment un buzz pour la série.

«Il n’y a rien de tout cela. Donc, cela semble parfois terne. Il y a des moments où il y a des mêlées et autres, et puis il y aura cinq minutes quand c’est du hockey d’un océan à l’autre. Il n’y a pas d’ambiance. Cela ressemble donc à un jeu d’exhibition. Nous faisons de notre mieux pour accélérer et nous dynamiser, et donner l’impression que c’est un match éliminatoire.

Le remplaçant vétéran Jaroslav Halak devrait prendre le départ pour Boston dans le troisième match de la série Hurricanes samedi.