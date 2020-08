Malgré son très jeune âge, Cori Gauff a montré qu’elle n’avait pas peur de devoir exprimer ses opinions. La star américaine a exprimé son soutien au mouvement « Black Lives Matter » aux États-Unis, s’imposant comme une athlète désireuse d’avoir également un impact social.

Tout en répondant aux questions des fans sur l’application « Tik Tok », Coco était furieuse quand l’un de ses followers a suggéré qu’il y avait un fossé technique énorme entre le tennis masculin et féminin. Visiblement bouleversée, Gauff s’est lancée dans une comparaison improbable entre elle et Roger Federer.

Actuellement, la numéro 53 mondiale affiche un record de cinq victoires et deux défaites en 2020. Cori est occupée cette semaine à Lexington, où elle a battu Caroline Dolehide au premier tour en deux sets. L’attente est le numéro 2 de la tête de série Aryna Sabalenka.

Gauff sur Roger Federer

« Tout d’abord: même si je suis une fille, je ne joue pas au tennis féminin. Je joue au tennis féminin, je joue avec des femmes adultes. C’est donc une chose », a affirmé Cori Gauff. « En tant qu’athlète, je n’ai aucun problème à ce que les gens disent qu’ils sont meilleurs que moi parce que leur niveau de compétence est meilleur que moi », a-t-elle poursuivi.

« Mais si vous pensez que vous êtes meilleur que moi pour la seule raison que vous pensez que vous êtes un garçon et que je suis une fille … Cela n’a aucun sens. Par exemple – Roger Federer, » continua Gauff. « Si Roger Federer dit qu’il peut me battre, il peut dire à 100% qu’en raison de son niveau de compétence et de son jeu actuel, il est bien meilleur que le mien.

Mais si tu dis que tu peux me battre uniquement parce que je suis une fille, c’est stupide « – a-t-elle terminé. Cette dernière a choqué le monde l’année dernière à Wimbledon, lorsqu’elle a vaincu son idole Venus Williams à seulement 15 ans .

À l’US Open 2019, elle a atteint le troisième tour, devenant la plus jeune à réussir cet exploit depuis Anna Kurnikova. Son parcours vers l’Open d’Australie 2020 a également été positif, où la satisfaction d’éliminer la championne en titre Naomi Osaka a été supprimée.

Les idoles du tennis de Gauff sont Serena et Venus Williams. « Serena Williams a toujours été mon idole … et Vénus », a-t-elle déclaré. « C’est la raison pour laquelle je voulais prendre une raquette de tennis. » Gauff a rencontré Serena pour la première fois lorsqu’elle a remporté le tournoi national Little Mo à l’âge de huit ans, puis l’a rencontrée à nouveau pour filmer une publicité pour Delta Airlines et à la Mouratoglou Academy.

Après avoir battu Vénus à Wimbledon en 2019, Gauff a félicité Vénus quand ils se sont serrés la main au filet. « Je lui disais juste merci pour tout ce qu’elle a fait pour le sport », a-t-elle déclaré. « Elle a été une source d’inspiration pour beaucoup de gens. Je lui disais vraiment merci. »