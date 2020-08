Le malheureux Giannis Antetokounmpo révèle ce qui doit se passer dans le match 2

Un malheureux Giannis Antetokounmpo a révélé ce qui doit se passer dans le deuxième match de la série du premier tour des Milwaukee Bucks contre les Orlando Magic afin d’éviter une nouvelle défaite embarrassante.

Plus précisément, il a expliqué ce qu’il devait faire.

«Jouez plus fort», a déclaré Antetokounmpo.

«Soyez plus vocal. Mener par l’exemple. En fin de compte, je ne peux pas changer qui je suis et ce que je fais. Et ce que je fais, comme je l’ai dit tôt, c’est que je monte sur le terrain et que je fais tout ce qu’il faut pour gagner.

En ce qui concerne l’équipe, Antetokounmpo pense que tout le monde a juste besoin de jouer plus fort.

« Il n’y a pas de baguette magique à pointer et les choses vont changer », dit-il.

« Vous devez sortir, jouer dur, jouer encore plus fort, jouer ensemble et vous amuser. »

Les Bucks sont tombés aux mains du Magic lors d’une éruption de 122-110 mardi. C’était le troisième pire bouleversement en séries éliminatoires en 20 ans.

Antetokounmpo a terminé avec 31 points, 17 rebonds et sept passes décisives – mais ces chiffres ne racontent pas toute l’histoire. Quand cela importait le plus, en neuf quart de minute, il a tiré 0 sur 3, a marqué un seul point sur un lancer franc réussi, a retourné le ballon et a commis deux de ses cinq fautes totales.

Le quatrième trimestre des sorties d’après-saison est un moment où les légendes sont faites et Antetokounmpo n’a pas réussi à livrer hier.

Milwaukee a maintenant perdu cinq matchs éliminatoires d’affilée depuis sa remontée de 2-0 en finale de la Conférence de l’Est l’an dernier.

Giannis Antetokounmpo n’est pas la seule raison pour laquelle les dollars ont perdu

Pour être juste, la responsabilité du premier match n’incombe pas uniquement aux pieds d’Antetokounmpo.

Nikola Vucevic est parti mardi, marquant 35 points sur 15 tirs sur 24 et récoltant 14 rebonds. Terrence Ross et Gary Clark ont ​​récolté 18 points et 15 points, respectivement.

D.J. Augustin a marqué 11 points et fourni 11 passes décisives dans l’effort gagnant.

La défaite a été suffisamment stupéfiante pour que le garde des Bucks George Hill admette que l’équipe doit faire une «introspection».

«Tout le monde était trop à l’aise là-bas», a-t-il également observé.

Hill a admis que jouer dans la NBA Bubble avait également probablement un impact sur la performance de Milwaukee.

«C’est difficile», a-t-il révélé.

«Vous êtes dans votre chambre toute la journée. Vous n’avez pas votre famille ici. «Je pense que toute l’année, nous avons prospéré grâce à nos supporters locaux, donc nous n’avons pas ces gars derrière nous.

«C’est essentiellement dans une salle de sport que de jouer à une salle de sport ouverte, donc c’est nouveau pour nous. Nous ne l’avons pas encore compris, mais lorsque vous êtes touché à la bouche aujourd’hui, vous devez le comprendre pour vous relever et lancer le prochain coup de poing. «

Pour ce qui en vaut la peine, l’entraîneur-chef des Bucks, Mike Budenholzer, n’accepte pas l’idée qu’un manque de fans a contribué à la performance irrégulière de son équipe.

«C’est toujours formidable de jouer devant vos fans et de se nourrir un peu de leur énergie», a-t-il déclaré.

« Mais nous sommes tous ici dans la bulle depuis un certain temps, donc je pense que tout le monde devrait comprendre comment maintenir une course et empêcher les courses. »

En fin de compte, le premier match n’était que cela – un match. Tant que les Bucks se rassembleront et reviendront en force lors de la prochaine sortie jeudi, tout ira bien. Cependant, si Orlando répète en quelque sorte son émission du mardi matin et vole un autre match à Milwaukee, attendez-vous à ce que les choses deviennent très difficiles très rapidement dans les vestiaires.

