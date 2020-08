Jessica McCaskill a donné le ton le week-end dernier en montrant suffisamment d’enthousiasme et de faim pour donner à Cecilia Brækhus sa première défaite professionnelle, alors qu’elle se couronnait en tant que nouvelle championne incontestée des poids welters du monde, tout en réussissant à élever la boxe féminine à un niveau supérieur.

Katie Taylor a répondu samedi soir, s’appuyant sur sa capacité de boxe pour contrecarrer un Delfine Persoon implacable via la décision unanime de conserver sa couronne incontestée des poids légers. La victoire a été une autre guerre acharnée, mais une guerre que Taylor a pu habilement produire un résultat plus convaincant que la décision majoritaire qu’elle a prise sur Persoon en juin dernier. Encore une fois, la boxe féminine a été élevée.

Conor McGregor a remarqué, encourageant sa camarade de combat irlandaise.

Félicitations énormes Katie Taylor !!! Mettez celui-là au lit à coup sûr, pas de questions! Top des trucs de tiroirs comme toujours des plus grands d’Irlande! @KatieTaylor ❤️ 🇮🇪 – Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) 22 août 2020

Maintenant, la scène sera préparée pour un match revanche de championnat incontesté vs incontesté entre Taylor et McCaskill. Et ce combat très attendu devrait non seulement surpasser la décision unanime que Taylor a rendue sur McCaskill en décembre 2017, mais il devrait également présenter un moment déterminant pour la boxe féminine.

Pensez à la façon dont chaque championne du monde a élevé son jeu de combat depuis ce combat. McCaskill a dépassé Erica Farias et Anahi Ester Sanchez via une paire de décisions unanimes pour revendiquer les titres WBC super léger et WBA super léger en octobre 2018 et mai 2019, respectivement. Elle a ensuite défendu les deux via une décision à la majorité décousue sur Farias, préparant le terrain pour son affrontement avec Brækhus le 15 août.

Avant le méga combat, McCaskill a hésité à parler du Brækhus invaincu se rapprochant de l’histoire de la boxe, car une victoire sur McCaskill aurait cassé le record de Joe Louis pour les défenses consécutives du titre. Eh bien, « CasKILLA », derrière son statut de grand puncheur, a choqué Brækhus avec une décision majoritaire d’arracher les titres incontestés des poids welters en donnant à la légende norvégienne sa première défaite en 37 combats professionnels.

Taylor, lui aussi, a connu une croissance significative depuis qu’il a placé McCaskill sur les tableaux de bord il y a près de trois ans. La sensation de boxe irlandaise a commencé 2018 en remportant le titre IBF des poids légers avec une décision unanime sur Victoria Bustos en avril, avant de défendre cette sangle et son titre WBA contre Kimberly Connor, Cindy Serrano et Eva Wahlstrom pour clôturer son année stellaire.

En mars 2019, son TKO de neuvième round de Rose Volante lui a permis de réclamer la ceinture légère WBO, tandis que sa décision à la majorité étroite sur Persoon en juin faisait d’elle la troisième femme de l’histoire de la boxe à devenir une championne du monde incontestée. (Brækhus était premier, Claressa Shields était deuxième et McCaskill est juste devenu le quatrième).

Pour faire bonne mesure, Taylor a ajouté le titre des poids welters juniors WBO avec une décision unanime sur Christina Linardatou en novembre, avant de réussir cette performance courageuse sur Persoon. Le dernier combat a montré que Taylor peut non seulement envoyer ses concurrents, mais les blesser dans le processus, car Persoon a déclaré qu’elle pensait avoir eu un nez cassé au deuxième tour.

Une revanche entre Taylor (16-0, 6 KOs) et McCaskill (9-2, 3 KOs) devrait faire exploser un feu d’artifice absolu. McCaskill peut être aussi implacable que Persoon, mais avec une meilleure capacité de boxe avec un plus grand coup de poing en tant que boxeur-perforateur qui refuse d’être refusé … et semble entrer dans son apogée.

Taylor – à travers sa série avec Persoon seul – a démontré qu’elle pouvait gagner moche si nécessaire, ajoutant à sa légende grandissante.

Si McCaskill-Brækhus et Taylor-Persoon ont réussi à impressionner dans les semaines consécutives, imaginez simplement ce que la montée vers Taylor-McCaskill 2 et le combat réel feront.

Peu importe qui gagne, la boxe féminine sera mieux lotie. Si Brækhus, qui aura 39 ans le mois prochain, décide qu’elle n’a pas encore fini la boxe, la situation ne fera que devenir plus intrigante. Shields prêt à combattre son statut autoproclamé de GWOAT pour se concrétiser alors que le livre-pour-livre défendable rend le puzzle encore plus juteux.

Tout cela étant dit, fin 2020 et 2021 devraient laisser des traces indélébiles – non seulement sur la boxe féminine, mais sur la science douce, point final.