Les Braves d’Atlanta donneront à leur meilleur espoir son premier départ en carrière vendredi en accueillant Philadelphie pour l’ouverture d’une série de trois matchs entre les deux rivaux de NL Est.

Le voltigeur Cristian Pache, espoir n ° 1 de l’organisation, débutera dans le champ gauche. Il a été marqué dans l’alignement jeudi, mais ce match contre les Nationals de Washington a été pluvieux.

Pache, 21 ans, est considéré comme un défenseur d’élite – il a même fait des comparaisons avec Andruw Jones – et devrait finalement devenir le défenseur central quotidien du club. Il a été appelé lorsque le voltigeur droit Nick Markakis a été placé sur la liste des blessés par précaution après avoir été exposé à une personne atteinte de COVID-19. Markakis a été testé négatif.

« Ses talents défensifs sont ce qui ressort vraiment », a déclaré le manager d’Atlanta Brian Snitker. « Juste la progression qu’il a faite. La maturité que nous avons vue de ce gamin il y a trois ans quand il a commencé à venir à l’entraînement de printemps. Il est plus gros, plus fort. Le ballon commence à mieux sauter de sa batte. Tous ceux qui le voient sont impressionnés. avec l’enfant et ses talents. Je suis ravi de le regarder. «

Les débuts de Pache viendront dans un match qui correspond à une paire d’as – Aaron Nola de Philadelphie (2-1, 2,05 mpm) contre Max Fried d’Atlanta (3-0, 1,24).

Atlanta n’a pas joué jeudi. Les Braves ont vu leur match contre Washington pleuvoir mercredi. Philadelphie a abandonné les deux matchs contre Toronto jeudi et en a perdu trois de suite. Les deux équipes ont divisé quatre matchs cette saison.

Nola a connu un grand succès contre les Braves tout au long de sa carrière, avec une fiche de 11-5 avec une MPM de 2,82 en 19 départs en carrière contre Atlanta. Il a été excellent contre les Braves le 10 août lorsqu’il n’a accordé qu’un seul point sur deux coups sûrs en huit manches, en retirant 10.

Le dernier départ de Nola est survenu contre les Mets de New York le 15 août. Il a lancé sept manches blanchies et en a retiré huit. À un moment donné, il a retiré 13 frappeurs consécutifs. Nola a lancé 13 manches consécutives sans but, la plus longue depuis qu’il a eu une séquence de 22 manches en 2019.

« J’essaie toujours de jouer profondément dans le match », a déclaré Nola. « Je voulais faire au moins sept manches pour sauver l’enclos. En tant que partants, nous voulons mettre cela sur le dos. »

Fried a lancé les Braves à une victoire 2-1 contre Miami lors de son dernier départ le 15 août. Il a lancé 6 1/3 de manches sans but, a dispersé quatre coups sûrs et en a retiré sept. Il est devenu le bras n ° 1 de l’équipe depuis la blessure de fin de saison à Mike Soroka.

« C’est juste un homme en mission là-bas », a déclaré Snitker. « C’était drôle à regarder. »

Fried fera son sixième départ de la saison et entre dans le match avec une séquence de 11 1/3 sans but. En 10 apparitions en carrière contre Philadelphie, quatre départs, il a une fiche de 2-2 avec une MPM de 4,55. Il a battu les Phillies le 9 août lors du deuxième match d’un double championnat balayé par Atlanta, lançant cinq manches de blanchissage avec quatre coups sûrs, une marche et six retraits au bâton.

« Je me sens si bien avec lui sur le monticule », a déclaré Snitker. « C’est quelque chose qui a été vraiment amusant à regarder. Il a une chance d’être vraiment bon pendant longtemps. »

– Médias au niveau du champ