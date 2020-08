L’arrivée d’Andrea Pirlo sur le banc de la première équipe de la Juventus pour remplacer Maurizio Sarri viendra de la main d’un restructuration profonde de la main-d’œuvre. La «Vechia Signora», selon «Tuttosport», va mettre sur le marché des footballeurs avec beaucoup de noms et avec des contrats élevés, mais qui n’entrent pas dans les plans du nouvel entraîneur.

11/08/2020

Activé à 10:27

CEST

.

Il y a des noms illustres sur la liste des sorties possibles, comme les Madridistas Gonzalo Higuain et samu Khedira; mais aussi ceux de Par Sciglio, Douglas Costa et Mataudi. Le Français, d’ailleurs, a déjà pratiquement fermé sa marche vers l’Inter Miami de David Beckman. L’accord est total, en attente uniquement de passer l’examen médical correspondant.

L’élimination surprenante de la Ligue des champions (la Juventus ne fait pas partie des huit équipes finalistes qui aspirent au titre dans la phase qui débutera au Portugal) a amené une décision drastique dans le club turinois. Le premier et avant tout est le choix d’Andrea Pirlo comme remplaçant de Sarri, lors de la première expérience sur les bancs de l’idole italienne. Mais ce n’est pas la seule mesure qui sera prise.

Pirlo veut restructurer l’équipe et il a beaucoup de joueurs très importants. La présence, sur la liste des exclus, de Gonzalo Higuaín est frappante. L’Argentin, ex Madrid, n’a pas performé au niveau attendu; Il n’est pas non plus impatient de goûter au nouvel entraîneur.

L’intouchable est Cristiano Ronaldo. Intouchable pour les dirigeants et pour Pirlo.