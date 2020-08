Drake a sorti sa vidéo musicale « Laugh Now Cry Later » la semaine dernière et plusieurs stars du sport y ont fait des camées, dont Kevin Durant, Odell Beckham Jr. et Marshawn Lynch.

Le rappeur portait également un costume qui ressemblait beaucoup à celui porté par LeBron James lorsqu’il a été sélectionné au premier rang du repêchage de la NBA en 2003.

Le clip a également donné aux fans de sport un nouveau mème à utiliser lors des éliminatoires de la NBA 2020. Le mème peut être vu à 2:45 lorsque Drake affronte Durant en tête-à-tête.

NBA Twitter adore le mème et les fans devraient s’attendre à le voir plus souvent utilisé à mesure que les séries éliminatoires de la NBA se poursuivent.