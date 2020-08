Rosalía A. Villanueva

Journal La Jornada

Vendredi 21 août 2020, p. a10

L’âge n’est pas important pour Francisco Pedroza, ni d’affronter des rivaux plus jeunes que lui. Rien ne l’arrête et il est convaincu qu’il profitera du moment aux Jeux Paralympiques de Tokyo, où il fera ses débuts à 42 ans avec le sport qu’il pratique depuis son plus jeune âge, d’abord avec les classiques et maintenant en parataekwondo.

Chez lui à Ciudad Juárez, le médaillé mondial et parapanaméricain en K4 de plus de 75 kilogrammes partage l’entraînement en arts martiaux avec ses enfants et est plus motivé que jamais à être l’un des trois représentants qui pour la première fois seront à la foire paralympique. .

Lorsque la situation indiquait que tout était perdu pour le Chihuahuan, le parataekwondo a fait son apparition en 2013 et Pedroza n’a pas hésité. Il savait que la porte s’ouvrait à nouveau dans ses aspirations et après quatre championnats du monde, il a finalement remporté la médaille de bronze à Londres 2017, la première pour le Mexique dans la discipline.

De cet exploit qui a été ajouté à la médaille d’argent aux Jeux parapanaméricains de Lima 2019 et à la victoire du laissez-passer lors du tour de qualification du Costa Rica pour le tournoi de Tokyo, l’illusion a commencé à se développer chez un athlète qui a réussi à se qualifier avec le plus haut niveau. l’âge de ses adversaires.

«Je pensais déjà à ma retraite, mais cette opportunité qui se présente ne doit pas être manquée. Je veux être à 100% pour faire du bon travail à Tokyo.

Très motivé

«Je travaille dur et je suis motivé par les qualifications. La pandémie (du coronavirus) nous a sortis de la vague et avec des sentiments mitigés. Nous avons arrêté l’entraînement au Centre Paralympique de Mexico et nous attendons qu’ils nous disent quand revenir.

Mon rêve a toujours été de rejoindre une équipe nationale. Je suis la personne la plus âgée de ma catégorie, la plupart (de mes rivaux) ont entre 25 et 30 ans. Ce podium à Tokyo (2021) est l’objectif, souligne le diplômé en entraînement sportif et professeur à l’Université de Ciudad Juárez avec un handicap dans la main droite.

Pedroza, Juan Diego García et Daniela Martínez sont les trois classés à Tokyo dans leurs divisions respectives et avec de nombreuses possibilités de monter sur le podium comme l’a estimé l’entraîneur Jannet Alegría. Francisco a dit qu’il allait pour tout avec cette médaille désirée.