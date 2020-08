Le président de Barcelone, Josep Maria Bartomeu, a indiqué qu’il y aurait des changements au club après la défaite humiliante 8-2 de vendredi soir aux mains du Bayern Munich.

Le Bayern est entré en quart de finale de la Ligue des champions à Lisbonne en tant que favori, mais peu de gens auraient pu prédire les coups qu’il infligerait aux Catalans.

Le résultat signifiait que Barcelone a terminé la saison 2019-20 sans remporter de trophées, ce qui ne plaira pas aux fans ou aux dirigeants du club.

DeCOURCY: Davies, le Bayern montrent Messi, Barca qui est le patron

Bartomeu a fait allusion à des changements après avoir vu son équipe se faire battre, affirmant que certaines décisions avaient même été prises avant le match.

«Ce fut une nuit très, très difficile. Je suis désolé pour les fans et les membres du Barca, pour les joueurs. . . pour tout le monde « , a déclaré Bartomeu à Movistar +. » Nous n’étions pas le club que nous représentons, je suis vraiment désolé. «

« Il y a des décisions que nous avions déjà prises, et d’autres que nous prendrons au cours des prochains jours. Des annonces seront faites à partir de la semaine prochaine, nous devons prendre des décisions après que les choses se seront calmées.

« Aujourd’hui est un jour de réflexion. Demain, nous essaierons de remonter le moral de nos fans après une défaite aussi lourde.

« Ce fut un résultat dévastateur. Je félicite le Bayern, ils ont joué un super match et méritaient d’aller en demi-finale. Nous n’avons pas été à la hauteur, et nous ne pouvons que nous excuser auprès des membres et des fans. »

L’entraîneur-chef Quique Setien, qui a succédé à Ernesto Valverde en janvier, est l’un des plus susceptibles de voir leur temps à Barcelone se terminer. On s’attend généralement à ce que Setien soit limogé sous peu, et Bartomeu n’a pas fait grand-chose pour mettre fin à cette spéculation.

« Je préfère ne rien dire sur l’entraîneur », a déclaré Bartomeu. « De nombreuses décisions étaient déjà prises avant de jouer la Ligue des champions, mais ce n’est pas le jour d’aujourd’hui [to talk about them]. «

Setien a refusé de commenter les questions sur son avenir après avoir conduit les Catalans à l’une des pires défaites de leur histoire.

« Pour le moment, tout est trop proche pour me demander si je vais rester ou non, [future changes] ne dépendra pas de moi, nous devons réfléchir à cela correctement, en tenant compte de la situation et de l’importance d’une défaite aussi humiliante et douloureuse », a-t-il déclaré à Movistar +.

Le pilier du Barça, Gerard Pique, était parmi les plus critiques de la capitulation de son équipe, allant jusqu’à proposer de se retirer de l’équipe afin d’apporter des changements en profondeur avant la prochaine saison 2020-2021.

« Je n’entrerai pas là-dedans. Je ne suis ici que depuis six, huit mois », a déclaré Setien interrogé sur l’explosion du défenseur. «Quand quelqu’un comme Gerard Pique fait ce genre de commentaire, il doit en être vrai.

« Je ne sais pas, en ce moment, il y a une énorme frustration et tout ce que nous pouvons faire est de prendre nos conclusions et nos décisions pour l’avenir. Dans un club de cette taille, cela fait très mal. »

Un autre nom qui pourrait être en voie de disparition est le directeur du football Eric Abidal, qui serait remplacé deux ans après avoir pris le poste.

Bartomeu lui-même pourrait voir sa position remise en question, alors que Barcelone se prépare à organiser des élections présidentielles l’année prochaine.

Alors que Lionel Messi n’a pas encore signé de prolongation de contrat, il pourrait forcer la main de Bartomeu alors que l’Argentin continue d’être insatisfait de la situation au club.