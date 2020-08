Le président de Chelsea, Bruce Buck, a noté la première saison de Frank Lampard en tant que manager (Photo: .)

Le président de Chelsea, Bruce Buck, insiste sur le fait que Frank Lampard a connu une première saison «très réussie» en tant que manager des Blues et dit que c’est une «période passionnante» pour le club de Premier League.

Lampard est retourné dans son ancien club l’été dernier après le limogeage de Maurizio Sarri, après avoir impressionné lors de son premier poste de manager au sein de la formation de championnat Derby County.

Sous Lampard, Chelsea a terminé quatrième de la Premier League cette saison, a atteint la finale de la FA Cup et les huitièmes de finale de la Ligue des champions.

Buck a félicité Lampard pour avoir assuré la qualification en Ligue des champions malgré l’interdiction de transfert du club et dit que l’avenir est prometteur pour Chelsea.

« Dans la ronde, nous pensons que c’était une saison très réussie », a déclaré le président des Blues Buck.

«Je pense évidemment que nous aurions été un peu plus heureux si nous avions remporté la FA Cup.

«Mais je suis sûr que le manager et les joueurs ont été ravis de ne pas soulever le trophée.

Pour visionner cette vidéo, veuillez activer JavaScript et envisager de passer à un site Web

navigateur qui

prend en charge HTML5

vidéo

«Frank Lampard est une force très positive pour Chelsea. Il est Chelsea de bout en bout et cela continue de transparaître.

«Il a beaucoup de crédibilité. C’est une période passionnante pour Chelsea. »

Lampard a tenu à renforcer son équipe à Stamford Bridge suite à l’interdiction de transfert du club et a signé Hakim Ziyech et Timo Werner comme première et deuxième recrues à Chelsea.

Lorsqu’on lui a demandé s’il s’attendait à plus d’arrivées au club cet été, Lampard a déclaré cette semaine: «Nous allons regarder cela, parce que c’est notre travail, nous sommes déjà très attachés à cela.

Plus: Football



«Après l’interdiction de transfert (l’été dernier), vous avez le sentiment que nous avons manqué ce que d’autres clubs ont dépensé et amélioré, et le recrutement est une grande partie de ce jeu.

«Des nuits comme celle-ci dans un sens footballistique, me montrent beaucoup, me disent beaucoup.

« C’est donc une conversation maintenant, la saison est finie, c’est un retournement très rapide, le moment est donc venu de voir où nous pouvons nous améliorer, dans quels domaines nous pouvons nous améliorer. »

Suivez Metro Sport sur nos réseaux sociaux, sur Facebook, Twitter et Instagram.

Pour plus d’histoires comme celle-ci, consultez notre page sport.

PLUS: Frank Lampard «aime» la vidéo de Kai Havertz au milieu des liens de transfert de Chelsea

PLUS: Chelsea rejoint la course pour Ben White aux côtés de Liverpool et Leeds United

window.fbApi = (function () {

var fbApiInit = false; var awaitingReady = [];

var notifyQ = function () { var i = 0, l = awaitingReady.length; for (i = 0; i < l; i++) { awaitingReady[i](); } }; var ready = function (cb) { if (fbApiInit) { cb(); } else { awaitingReady.push(cb); } }; var checkLoaded = function () { return fbApiInit; }; window.fbAsyncInit = function () { FB.init({ appId: '176908729004638', xfbml: true, version: 'v2.10' }); fbApiInit = true; notifyQ(); }; return { 'ready' : ready, 'loaded' : checkLoaded }; })(); (function () { function injectFBSDK() { if ( window.fbApi && window.fbApi.loaded() ) return; var d = document, s="script", id = 'facebook-jssdk'; var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) { return; } js = d.createElement(s); js.id = id; js.async = true; js.src = "https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } /** * Only load fb sdk if we have GDPR consent or CMP is not required */ (window.requireConsent || Promise.resolve()).then(function(hasConsent) { if (hasConsent) { if ('object' === typeof metro) { window.addEventListener('metro:scroll', injectFBSDK, {once: true}); } else { window.addEventListener('DOMContentLoaded', injectFBSDK, {once: true}); } } }); })();