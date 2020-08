Quelques heures après le Ligue des champions dans ce format de match unique et avec Lisbonne comme lieu du tournoi, les plans du UEFA ils restent les mêmes qu’il y a quelques mois. L’entité footballistique est pleinement convaincue que rien ne va mal, c’est pourquoi elle est restée ferme dans sa position: n’ont pas planifié le plan B.

« Il n’y a aucune raison de planifier un plan B »Ils ont dit en juin de l’UEFA sur la situation sanitaire à la lumière de l’évolution de la pandémie dans les rues portugaises. Le cadre de cette phase finale de la Ligue des champions sera Lisbonne, point de plus grande contagion au Portugal ces derniers jours, bien que les cas positifs semblent maîtrisés et ne dépassent pas les 200 par jour dans la ville, mais des chiffres qui oscillent sur une centaine. Il y a contrôle avec la courbe.

Communication entre UEFA, la Fédération portugaise de football et les institutions locales Elle a été constante et rien n’indique que la situation pourrait devenir incontrôlable dans le pays voisin puisque la courbe semble atténuée. Malgré cela, dans une entité de l’ampleur de la L’UEFA, Avec la faillite qu’entraînerait la non-célébration du tournoi maximum européen, ils s’étonnent que des mesures n’aient pas été prises pour assurer le différend dans un autre lieu.

«Il n’y a aucune raison de planifier un plan B. Nous recevons quotidiennement des informations sur la situation et nous nous adapterons le moment venu si nécessaire», A déclaré l’UEFA à l’., une situation qui ne semble pas avoir changé aujourd’hui alors qu’ils continuent de rapporter de l’organisation de football.

Le protocole aussi sûr

La UEFA vous êtes convaincu que rien ne va mal. En fait, il a la foi aveugle que le protocole qu’ils ont conçu et qu’ils ont déjà publié est transparent. La bulle qu’ils ont conçue a des directives très claires et ils veilleront à ce qu’il n’y ait pas de risques ou de positifs. En effet, avant de mettre le pied sur le sol portugais, plus précisément deux jours avant, tous les clubs doivent certifier que toute leur expédition est libre de Covid-19.

Une fois dans Lisbonne le premier, les tests. Il Laboratoire SYNLAB sera en charge de l’exécution du PCR avant les matchs, l’équipe, les entraîneurs et les employés de chaque club. Une fois dans le stade, l’UEFA communique que le zones communes ou le partage sera interdit car saunas ou jacuzzis. De plus, ils nécessitent bouteilles d’eau des joueurs sont à usage individuel et non partagé, ainsi que les mesures de sécurité habituelles telles que distanciation et désinfection sur les bancs ou sur le ballon lui-même.

Entre autres mesures, les forces de la concurrence clubs de toujours avoir un minimum de 13 joueurs disponibles à partir de leur liste A enregistrée. Sinon, le UEFA Il permet aux joueurs d’arriver a posteriori tant qu’ils étaient inscrits dans leurs compétitions nationales respectives – ici le cas de Braithwaite avec le Barça se démarque. L’organisme européen garde le possibilité de reporter une réunion s’il y a des cas positifs dans l’un des clubs impliqués.