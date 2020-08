Peut-être que tout cela peut être retracé au Giuse? Le restaurant italien de Marco Verratti, situé sur la célèbre rue du Faubourg Saint-Honoré près des Champs-Elysées, est l’endroit où la saison du Paris Saint-Germain a changé pour le mieux.

Le 25 février, lorsque l’international italien a invité tous ses coéquipiers sur son site pour le déjeuner, les choses n’allaient pas bien. Le PSG avait perdu son huitième de finale aller de la Ligue des champions 2-1 au Borussia Dortmund, où la tactique de l’entraîneur Thomas Tuchel et les attitudes de ses joueurs étaient toutes fausses. Deux jours plus tard, Edinson Cavani, Angel Di Maria et Mauro Icardi ont organisé une fête d’anniversaire commune et certaines des images publiées sur les réseaux sociaux – y compris certains des joueurs dansant torse nu – ont bouleversé de nombreux fans et personnes du club. . Avant la défaite en Allemagne, ils avaient fait match nul contre Amiens 4-4 et, après leur retour, ils ont eu la chance de battre Bordeaux 4-3 au Parc des Princes. La crise était dans l’air.

Les joueurs se sont réunis au restaurant Veratti pour montrer l’unité, mais aussi pour créer l’unité. Ce groupe d’acteurs avait besoin d’un changement, quelque chose qui les inciterait et les ferait avancer. Le mot qui ressort de cette réunion, c’est que cela a fait d’eux une équipe, leur a donné une force collective.

Ce jour-là, Kylian Mbappe et Neymar, assis côte à côte dans leurs sweats à capuche Christian Dior (orange pour le Français, jaune pour le Brésilien), se sont rendu compte qu’il fallait s’ouvrir et se rapprocher de leurs coéquipiers car quelque chose de spécial allait se passer. se produire. Les joueurs pensaient qu’ils allaient inverser le match contre Dortmund. Et ils l’ont fait.

Cette victoire 2-0 à huis clos, inspirée de Neymar et célébrée par 4000 ultras du PSG devant le Parc des Princes, les a envoyés à Lisbonne. Mais pour faire quoi exactement?

Lors de la fermeture du football européen en raison de la pandémie de coronavirus, avec des joueurs en lock-out partout dans le monde – certains en France, certains en Allemagne, certains au Brésil – ils ont conclu un pacte: ils donneraient tout pour aller aussi loin que possible dans le Ligue des champions. Ils savaient à quel point chacun d’eux était bon individuellement, mais il était temps de devenir une véritable équipe, de se battre les uns pour les autres et d’être concentrés, disciplinés, professionnels. C’était une promesse.

C’était en mai et, avec le titre de Ligue 1 déjà assuré par défaut après l’annulation de la saison française, le seul objectif dans l’esprit de chaque joueur du PSG était la Ligue des champions. S’ils voulaient aller jusqu’au bout et soulever le Saint Graal, ils avaient besoin d’unité et de solidarité. Vous ne gagnez pas la Ligue des champions à moins d’être une bonne équipe et de vous comporter comme elle.

Neymar et l’équipe du PSG se sont fait une promesse au restaurant de Marco Verratti en février. Maintenant, ils sont en finale de la Ligue des champions. .

Tuchel a tout vu de loin. Le manager du PSG n’était pas au Giuse en février. Il ne fait pas partie du groupe WhatsApp des joueurs. Il a eu peu de communication avec ses hommes pendant le verrouillage. Mais il a fait confiance au processus. Il savait que quelque chose se passait. Une fois que l’équipe est revenue à l’entraînement en juin, Tuchel a pu voir à quel point l’atmosphère était devenue exceptionnelle entre tous les joueurs, sur et en dehors du terrain. Ils étaient prêts à faire la guerre à Lisbonne. Prêt à aller jusqu’au bout.

Avant la demi-finale de mardi, dans le vestiaire à domicile de l’Estadio da Luz à Lisbonne, les joueurs du PSG se sont rappelés leur promesse. Contre le RB Leipzig, ils ont joué plus que jamais comme une unité cohésive et ont scellé une victoire convaincante 3-0. Ils avaient une grande solidarité, un grand calme. Si le retour tardif pour gagner 2-1 contre l’Atalanta en quart de finale était une question d’esprit, atteindre la finale était une performance collective du plus haut niveau.

Après le match, ce même vestiaire bourdonnait. Dans un coin, les meilleurs copains Mbappe et Neymar chantaient: « On est, on est, on est en finale! » Ailleurs, Ander Herrera frappait sur l’une des boîtes de kit comme un tambour et criait. Pour sa première saison au club, l’Espagnol a eu un impact énorme. Pas tellement sur le terrain, bien que son éthique de travail soit contagieuse, mais surtout en dehors. Il a rassemblé cette équipe. Il a unifié les clans sud-américains et européens. Il est le leader discret du PSG.

Nasser Al Khelaifi, le président du club, a fait un gros câlin à Herrera dans le vestiaire. Ensuite, un câlin toujours plus grand pour Neymar. Le Brésilien est au cœur du projet du PSG, plus que quiconque dans l’équipe, et voir à quel point il célébrait la finale de la Ligue des champions a prouvé à quel point cela comptait pour lui.

Alors que les joueurs revenaient à leur hôtel, le Myriad, le Paris n ° 10 portait un gros haut-parleur diffusant de la musique brésilienne. Tout le monde était derrière lui dansant et chantant. C’est l’équipe de Neymar. Si Herrera est le leader discret, Neymar est la figure de proue. Lorsqu’il a remporté la Ligue des champions en 2015 avec Barcelone, le triumvirat de Lionel Messi, Luis Suarez et Neymar dirigeait l’Europe, mais c’était toujours l’équipe de Messi, le titre de Messi et le Ballon d’Or de Messi. Cette fois, ce sera différent: si la victoire vient dimanche, ce sera le trophée de Neymar, même s’il n’y a aucune chance qu’un Ballon d’Or l’accompagne.

La fête de mardi s’est poursuivie dans les chambres et le couloir de l’hôtel, mais Neymar, comme Tuchel, a prévenu ses coéquipiers presque aussitôt que le match RB Leipzig était terminé: il reste encore un pas à faire. Et il a raison. Le PSG n’est pas allé aussi loin et a investi tant de millions pour être finaliste. Atteindre la finale ne peut être une fin en soi.

Le PSG a parcouru un long chemin depuis le 25 février et le déjeuner au Giuse. Ils sont presque là, là où ils se sont promis d’être le 23 août: seuls au sommet de l’Europe.