Malgré le fait que le Bayern Munich ait battu Chelsea (7-1 au total), Barcelone (8-2) et l’Olympique de Lyon (3-0) avec autorité, l’ancien footballeur espagnol Gaizka mendieta il ne le voit pas comme un favori pour la finale de la Ligue des champions. En fait, il considère que l’équilibre est un peu chargé vers le Paris Saint-Germain.

L’ancien joueur de Valence, avec qui il a joué lors des finales européennes 2000 et 2001 (contre le Real Madrid et le club bavarois lui-même, respectivement), estime que les Parisiens ont une combinaison intéressante de talent de jeu d’équipe.

« La tendance fait penser que le Bayern est le favori, en raison de son expérience en Ligue des champions, mais -pour moi- la fraîcheur du PSG, qui a non seulement le talent de Neymar, mais celui de (Kilyan) Mbappé et (Ángel ) di María, et avec ce qu’il a montré contre Leipzig, cette capacité à compliquer tactiquement le rival et que je pense peut influencer », déclare Mendieta, dans une interview exclusive avec EL UNIVERSAL Deportes.

Ce dont il est sûr, c’est que Lisbonne accueillera un match qui peut être vintage, étant donné la qualité des deux modèles.

« Ils ont tous les deux de grandes stars, en particulier du milieu de terrain avant, capables de définir n’importe quel match », explique l’ancien milieu de terrain. « Le Bayern a peut-être une idée plus précise du jeu, mais cette saison, Thomas Tuchel (entraîneur du PSG) a réussi à lui donner ce blocage qu’il a en finale. »

« Ils ont tous les deux un grand potentiel offensif, ce qui nous invite à penser que ce sera un match avec de nombreuses options. »

Duel qui se déroulera dans des conditions particulières, en raison de la pandémie de Covid-19, bien qu’il révèle que les changements sur le terrain ont été pour le mieux, car les joueurs n’ont pas diminué leur livraison d’un iota.

« Beaucoup de gens pensent que l’intensité diminuera sans public dans les tribunes, mais la réalité est qu’il y a eu plus d’intensité de la part des joueurs », partage-t-il. « J’ai assisté à tous les matchs de Lisbonne et je l’ai vu. »