À Lisbonne, le PSG n’a pas de fans qui peuvent chanter et encourager sur le terrain pour disputer la Ligue des champions contre le Bayern Munich, mais il les a à paris. L’UEFA a changé le format de la meilleure compétition européenne pour adapter les mesures dues à la pandémie de coronavirus. Le plus important était de tenir les jeux à huis clos pour empêcher la propagation du coronavirus.

Malgré cela, beaucoup ont estimé que l’événement historique de la première finale du PSG en 50 ans depuis sa création devait être célébré. Et il devait être accompagné. Pour cette raison, Le Paris-Saint Germain a ouvert ce dimanche son stade, le Parc des Princes dans la capitale française, afin que ses supporters puissent regarder en direct le match se déroulant à Lisbonne. Des centaines de personnes ont répondu à l’opportunité et rempli les stands, sans respecter les distances de sécurité, et sans prendre en compte les recommandations sanitaires pour réduire la propagation du Covid-19, qui continue de se cacher en France et aussi en grande partie de l’Europe.

Avec tout cela, les images laissent un timbre curieux: un stade de Lisbonne vide de la Luz malgré l’activité sur le terrain, et un parc des Princes plein pour regarder le match depuis les tableaux d’affichage électroniques du stade.