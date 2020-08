«Je paierais pour jouer à River. Si Gorosito veut du frottement, je peux le lui donner. Je mangerais les garçons crus. » Près de cinq ans s’étaient écoulés depuis la retraite de Matias Almeyda quand il a commencé à se convaincre qu’il pouvait remettre la bande rouge. Je l’ai déjà utilisé tous les lundis soir pour jouer pour l’équipe senior. Mais un jour, il a dit au revoir à Francescoli, Rivarola, Hernán Díaz, Medina Bello et de nombreux autres ex, et est passé de la cour auxiliaire au vestiaire Monumental local pour devenir un renfort de l’équipe de Pipo. Il a été le 19 août 2009, deux semaines après cette phrase qui a lancé son retour, quand El Pelado a signé sa nouvelle aventure.

« A l’époque, j’avais dit que j’allais prendre ma retraite jeune, mais je n’ai jamais précisé combien de fois j’allais rentrer », a déclaré Almeyda cet après-midi en riant, après s’être mis d’accord sur son contrat avec les dirigeants du Monumental. Il avait 35 ans et 1754 jours s’étaient écoulés depuis sa retraite officielle. Ce premier lien concernait la productivité (en fonction du nombre de matchs joués) et comprenait également une clause de résiliation unilatérale jusqu’à la fin de l’année en cas de blessure ou de niveau non conforme à celui des entraîneurs.

L’Italien Brescia a été le dernier club Pelado où il a eu une continuité, en 2004. De là, il a raccroché les bottines, mais de temps en temps, ils lui ont donné envie de les remettre. En 2005, Quilmes l’a tenté de jouer la Copa Libertadores et a joué cinq matchs. Alors, a failli se fixer à River, mais il n’y a pas eu d’accord. La même chose s’est produite à Independiente et s’est terminée en Norvège, où il a à peine joué trois matchs à Lyn. Là, il semblait que l’adieu était définitif. Cependant, en mars 2009, il est apparu dans Fénix, qui était dans le premier C à ce moment-là: deux jeux, deux rouges et au revoir.

Ses coéquipiers de football senior l’ont vu en forme physique pour concourir en premier. Francescoli lui-même s’est entretenu avec José María Aguilar et Mario Israel pour proposer ce qui semblait fou. Gorosito, DT à l’époque, a donné le bon et Almeyda est de retour pour concurrencer Oscar Ahumada, Nicolás Domingo et Miguel Paniagua, les milieux de terrain centraux qui étaient sur le campus de River. «J’ai 35 ans et l’état physique d’avant je ne l’aurai pas. Mais si je me prépare, je ne serai pas si loin. Ce sera un plaisir de courir pour Gallardo, Ortega et les garçons », a-t-il déclaré l’après-midi de la signature de son contrat, quelques heures avant que River ne s’incline 2-1 face à Lanús, au Monumental, pour la Coupe d’Amérique du Sud.

Malgré tous les doutes générés par le retour d’un footballeur après une si longue période d’inactivité professionnelle, El Pelado a surpris tout le monde et dans ce premier tournoi, l’Apertura 2009, il a joué 17 des 19 matchs. Il a rapidement gagné le poste, ainsi que la bande du capitaine et a fini par être une référence de l’étape la plus courageuse de River. C’est lui qui a vécu parmi tant d’enfants qui ont subi le déclin, le jalon qui a marqué la fin de la carrière du joueur d’Almeyda pour devenir l’entraîneur qui ramènerait l’équipe en premier. En deux ans, il a disputé 64 matchs lors de sa deuxième étape à Núñez, où il en a ajouté 162 au total depuis ses débuts en 1992, avec cinq buts et quatre manches olympiques: Apertura 92, 94 et 96, et Libertadores 96.