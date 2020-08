Dans la nuit du 20 octobre 1816, un carrosse du Royal Mail s’arrêta pour faire une livraison dans une auberge près de la ville cathédrale de Salisbury, dans le comté anglais du Wiltshire, où elle fut attaquée par un lion. Le lion, une femelle, sauta sur le cheval de tête, griffant son cou et sa poitrine. Les chevaux ont crié et se sont élevés. Un garde, posté à l’arrière de la voiture, a tenté de tirer sur le lion avec son tromblon. Il y avait deux passagers à l’intérieur de l’autocar. Ils sautèrent, coururent vers l’auberge – elle s’appelait Le faisan – et bloquèrent la porte. Un grand dogue, très courageux ou très insensé, saisit la patte du lion dans ses mâchoires. Elle lâcha le cheval, se retourna et attaqua le chien. Il a couru, mais le lion l’a attrapé et l’a tué à 40 mètres de la voiture.

Parce que les entraîneurs de courrier anglais n’étaient généralement pas attaqués par de grands prédateurs, en particulier de grands prédateurs non originaires d’Angleterre, il semble raisonnable de supposer que l’apparition du lion a causé beaucoup de surprise. Ce qui s’était passé, c’est qu’une ménagerie itinérante s’était arrêtée pour la nuit près de l’auberge, et le lion s’était échappé. Après l’attaque, certaines personnes de la ménagerie ont pu piéger le lion sous un grenier. Le gardien a rampé sous elle et d’une manière ou d’une autre – cette partie de l’histoire est vague – a réussi à l’attacher.

Le lion a été ramené dans sa cage, vivant. Le courrier ne s’est arrêté pour rien, même une attaque de lion, au début du 19e siècle. Ce lot de messages provenait d’Exeter, dans le Devon. L’entraîneur a atteint Londres avec seulement 45 minutes de retard.

Mardi, après des jours de confusion, de spéculation et de messages mitigés, le Big Ten a annoncé qu’il annulait sa saison de football d’automne. Le Pac-12 a rapidement emboîté le pas. En fait, les deux conférences ont abandonné toute leur gamme de sports d’automne, dans le but de les déplacer vers le printemps. Mais l’attention médiatique autour de cette décision s’est concentrée presque entièrement sur le football, et il n’est pas difficile de comprendre pourquoi. Dans cette étrange ère d’effacement du calendrier à grande échelle provoqué par COVID-19 – vous pourriez appeler cela la culture d’annulation si le terme n’était pas déjà pris – nous pouvons sentir quelles pertes font le plus mal, et l’absence de football universitaire frappera davantage les gens plus durs que la perte du water-polo ou du football ou de tout autre sport qui est tout aussi beau et valable en soi.

Les annonces du Big Ten et du Pac-12 ne signifient pas qu’il n’y aura pas de football universitaire joué cette année. La division entre les conférences Power Five reflète la division générale dans le pays, une partie de la population s’étant déclarée exempte de la logique médicale qui s’applique à l’autre partie; dans ce cas, la SEC et l’ACC semblent déterminées à poursuivre leurs activités parascolaires les plus rentables, indépendamment de ce que disent les médecins du Minnesota. (Le Big 12 semble se tromper quelque part entre les deux.) Il semble toutefois probable, pour des raisons de responsabilité, sinon humaines, que d’autres conférences suivront l’exemple du Big Ten. Moins il reste de football à l’horaire – des conférences plus petites comme le MAC et le Mountain West ont déjà annulé leurs saisons d’automne – plus il semble probable que les conférences retenues s’alignent. Alors, ce qui se passe ensuite est une question ouverte. Peut-être qu’il y aura du football universitaire à l’automne. Peut-être qu’il y aura du football universitaire au printemps si le virus disparaît. Peut-être qu’il n’y aura pas du tout de football universitaire.

Dans un sens, nous sommes déjà venus ici. Le football de la NCAA n’est pas la première grande compétition sportive à avoir été contrainte de reporter le COVID-19. Ce n’est pas le cinquième. Ce n’est pas le 10. Nous avons déjà vu les Jeux olympiques, la NBA, la MLB, toutes les meilleures ligues européennes de football, la LNH et d’autres tomber du calendrier. Certaines de ces ligues sont maintenant de retour, ce qui donne à la perte du football universitaire une aura plus profonde de tristesse et de futilité, car nous savons que cela n’a pas dû se produire de cette façon. Si les États-Unis avaient adopté une approche de la pandémie conçue pour éradiquer le virus, plutôt que d’emprunter la voie tout aussi convaincante d’adopter une approche conçue pour marquer le maximum de points dans les commentaires Facebook de nos professeurs de karaté pour enfants, les jeux pourraient ont commencé comme prévu. Mais les grandes lignes de la perte culturelle, le sacrifice de quelque chose que nous aimons à la maladie, sont familières.

C’est ce que l’on ressent aujourd’hui, de toute façon. Ce que je veux faire valoir ici, cependant, c’est que perdre le football universitaire n’est en fait pas tout à fait la même chose que perdre ces autres sports – que ce sera différent au fil de l’année; qu’il aura des répercussions différentes. Le football universitaire, comparé aux sports professionnels et aux Jeux olympiques, opère au sein d’un réseau plus dense et plus complexe d’affiliations locales, et chevauche donc la ligne entre le spectacle Sports As a TV Show de la NFL et le quotidien plus enraciné dans la communauté. ness des sports au lycée. Pour tous les (nombreux) problèmes du football universitaire, sa perte enverra plus de vibrations sur des fils culturels plus sensibles que la perte de certains sports objectivement «plus grands». Cela a une chance d’avoir plus d’impact sur la façon dont nous pensons au virus et, peut-être de manière subtile, sur la façon dont nous nous considérons les uns les autres.

Dans mon bureau à la maison, j’ai une édition 1816 reliée en cuir d’un livre intitulé Cary’s New Itinerary. C’est le titre abrégé, de toute façon; le nom complet est le nouvel itinéraire de Cary: Ou, une délimitation précise des grandes routes, à la fois directes et transversales, à travers l’Angleterre et le Pays de Galles; avec de nombreuses routes principales en Écosse, à partir d’une mesure réelle effectuée par le commandement du ministre des Postes de Sa Majesté, à des fins officielles – et, bien, cela continue à partir de là. Personne n’aimait un bon titre de 900 mots comme l’anglais de l’ère Régence. C’était essentiellement une petite île territorialement agressive de pommes Fiona en milieu de carrière.

Le nouvel itinéraire de Cary (nous allons nous en tenir à cela) est l’un de mes livres préférés. C’est littéralement un emploi du temps: il décrit les itinéraires des autocars à destination et en provenance de Londres le long des routes principales de Grande-Bretagne, où ils se sont arrêtés dans des auberges portant des noms tels que le Spread Eagle et le Swan with Two Necks. Mon exemplaire vieux de 200 ans brunit avec l’âge et les pages sont fragiles, mais il est toujours possible de l’utiliser pour déterminer l’itinéraire exact qu’une personne aurait pu emprunter pour se rendre de presque n’importe où en Angleterre à presque n’importe où ailleurs. Il est possible, par exemple, de retracer l’itinéraire emprunté par le courrier d’Exeter la nuit où il a été attaqué par le lion.

Comme tous les horaires, le nouvel itinéraire de Cary est une fenêtre sur la civilisation qui l’a créé. Ce à quoi je pense principalement, c’est à quel point il faut travailler dur pour tisser un pays ensemble, comment les énormes difficultés d’espace physique et les différences régionales ne peuvent être surmontées qu’avec un grand travail pratique et imaginatif. En 1816, l’Angleterre venait de battre Napoléon à la bataille de Waterloo – la petite cruche brune de la fin de la période géorgienne – et était prête pour un siècle d’expansion impériale galopante (avec de nombreux résultats horribles). Pourtant, il a fallu encore plus de 24 heures aux autocars les plus rapides pour parcourir les 175 miles entre Exeter et la capitale, un voyage qui peut désormais être parcouru sur la route A303 en peu de temps pour lire le titre du nouvel itinéraire de Cary. à voix haute. L’Angleterre était le pays le plus puissant du monde, mais il y avait de nombreuses parties du pays – des parties de la côte du Devon, par exemple, où les routes étaient trop accidentées pour les transports à roues. Ils ne pouvaient être atteints qu’à cheval ou à pied.

Un emploi du temps de diligence était donc, entre autres, un puissant acte d’imagination. C’était une interface qui mettait en contact des villages jusqu’alors inaccessibles: il suffisait de faire glisser le doigt sur l’index pour unir tout le pays. C’était une façon d’imaginer les lieux comme un lieu. Et cela a été rendu possible, en grande partie, par l’invention d’un autre instrument pratique d’une étonnante profondeur d’imagination: le service de courrier, qui permettait d’être en contact avec des lieux que vous ne visitiez pas, et reliait ainsi le pays intellectuellement de la même manière. que la diligence l’a lié physiquement. Le Royal Mail a financé l’enquête sur les routes sur lesquelles le nouvel itinéraire de Cary était basé; les autocars de courrier étaient le moyen de transport long-courrier le plus rapide de l’époque et étaient si fiables que leurs arrivées et départs étaient utilisés pour régler les horloges. L’espace était vaste et les déplacements étaient lents et dangereux, mais vous pouviez envoyer un mot dans le courrier, et il arriverait rapidement, même si un gros chat sautait sur le bus.

Ce que j’essaie de dire avec cette métaphore de plus en plus ingérable, c’est que je pense que le football universitaire est quelque chose comme le calendrier des entraîneurs de la régence de la compétition sportive américaine. Les sports professionnels en 2020 semblent principalement assumer un monde où le processus de tricotage dont j’ai parlé ci-dessus a déjà été accompli. Il y a une nation; à une heure fixée, il tourne les yeux vers les satellites, regarde un divertissement et partage une expérience contrôlée. Une ligue comme la NFL est si descendante qu’elle risque à jamais d’oublier que le bas existe; c’est pourquoi la foule au Super Bowl, la plus grande extravagance télévisée américaine, est pleine de junket-amateurs d’entreprises milquetoast, qui lui donnent à la fois l’énergie et la composition démographique approximative du banc à l’extérieur de Bath & Body Works d’un centre commercial de banlieue. La NBA, bien que plus connectée aux cultures locales que la NFL, est si petite et si relativement unifiée qu’elle semble parfois évoluer dans un univers parallèle bien huilé – sa réponse à la pandémie a été de se glisser dans une bulle.

Le football universitaire, en revanche, est un amalgame déconcertant et inefficace de haut en bas et de bas en haut. Il est géré par des gérontocrates exploiteurs. Elle exploite un travail non rémunéré extrêmement dangereux effectué par des jeunes – souvent littéralement par des adolescents – et fait tout ce qu’elle peut pour maintenir sa main-d’œuvre bénévole impuissante; il y a un cas cynique à faire valoir que la précipitation actuelle pour abandonner la saison d’automne a moins à voir avec les nouveaux développements de la pandémie qu’avec l’émergence des mouvements de joueurs #WeAreUnited et #WeWantToPlay, qui cherchent à donner aux athlètes qui risquent leur les organismes pour pratiquer le sport ont davantage leur mot à dire sur la façon dont il est géré. C’est une marchandisation de la violence qui éclipse souvent les établissements d’enseignement auxquels elle est étrangement attachée.

Au niveau des supporters et des joueurs, cependant, le football universitaire est encore quelque chose d’autre, quelque chose de beaucoup plus varié et spécifique localement que toute compétition principalement descendante. Je sais que Philadelphie n’est pas Phoenix et que les fans des Eagles ne sont pas des fans des Cardinals – ce sont deux oiseaux différents! Mais l’identité de marque de la NFL est la même partout, et il y a toujours le sentiment que la marque transcende l’expérience locale. L’expérience locale est un accident qui se produit dans la poursuite de la fusion avec la marque. Dans le football universitaire, l’expérience locale reste la chose principale: la télévision la chasse plutôt que l’inverse.

Dans le football universitaire, les stades sont plus divergents, les cultures sont plus divergentes et les niveaux de compétence sont plus divergents. Les villes sont plus divergentes; où la NFL a deux équipes à l’extérieur de Manhattan, le football universitaire en a une en plein cœur de Manhattan, au Kansas. Les conférences forment un patchwork gawky de la carte nationale. La période qui a précédé la décision du Big Ten de suspendre sa saison a été marquée par un débat public anarchique contrairement à tout ce que nous avons vu, avec des joueurs agitant pour jouer, des entraîneurs sortant du scénario pour attaquer les priorités de leurs propres conférences (Jim Harbaugh veut se battre tout le monde dans le Big Ten encore plus que d’habitude), des universités individuelles menaçant bruyamment de former des microligues séparatistes ad hoc (l’Université du Nebraska veut se battre contre tout le monde et tout sur terre), et les sources des journalistes se contredisant avec une fréquence de coup de fouet.

Le football universitaire existe, en d’autres termes, quelque part dans la salle des machines surchauffée du processus d’adhésion culturelle dont la NFL tient pour acquis. Parce que les fans sont plus concentrés sur leurs propres équipes et écoles que sur le jeu dans son ensemble, et parce que le jeu dans son ensemble est tellement absurdement chaotique, le football universitaire fait constamment le travail de comprendre ce que c’est. Qu’il ne fasse pas ce travail particulièrement bien ou particulièrement honnêtement est presque hors de propos; le fait est qu’il s’agit d’un jeu qui consiste à prendre des lieux disparates et à les transformer en un lieu. C’est une interface. Chaque fois que deux équipes jouent, chaque fois que des fans viennent de la campagne avec leurs coussinets en mousse et leurs glacières et leurs petits-enfants et leurs souvenirs de l’année, nous avons vu Andre Ware jouer le run ‘n’ shoot comme Dieu le voulait. joué – chaque fois que cela se produit, un petit entraîneur de courrier figuratif souffle au milieu d’une place de ville figurative et une petite étendue de distance s’effondre.

Tout à l’heure, bien sûr, les choses qui nous rapprochent les uns des autres s’érodent un peu partout. Le service postal américain est lui-même en crise; L’administration Trump tente apparemment de casser le courrier moins de trois mois avant une élection au cours de laquelle il sera dangereux pour des millions de personnes de voter en personne. Le verrouillage national relativement bien défini et résolu d’il y a quelques mois – insuffisant et mal organisé, mais avec au moins une ombre d’objectif national derrière – s’est estompé, pour de nombreuses personnes, en une sorte de perma-tine ad hoc: a une quarantaine brumeuse et ouverte avec un profond sentiment de futilité sous-jacent. Je n’ai pas vu mes parents, à 1 500 milles de là, depuis près d’un an. Beaucoup de gens sont dans un état similaire. Les distances semblent plus grandes. Les liens que nous prenions pour acquis sont de plus en plus effilochés.

Je ne veux pas laisser entendre que la perte du football universitaire entraînerait la désintégration de notre idée nationale (cela ne se produira pas avant que Disney ne commence à facturer 30 $ pour la location d’un film… oh, attendez). Reporter la saison était la bonne décision pour le Big Ten et le Pac-12, une décision qui aurait dû être prise il y a des semaines ou des mois et que d’autres conférences devraient adopter immédiatement. Et le choc pourrait faire basculer le jeu dans certaines réformes nécessaires, comme mon collègue Rodger Sherman l’a écrit hier. Mais ça casse un autre brin de corde. Cela enlève une petite mais significative force de connexion humaine indisciplinée. Un mile semblera plus long à cause de cela; cela nous fera nous sentir plus éloignés. Le lion est parmi les chevaux, et on ne sait pas du tout comment, ni si, il va être retenu.