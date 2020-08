ST. LOUIS (AP) Le frappeur de Pinch Matt Davidson a livré un grand chelem en sixième manche et les Reds de Cincinnati ont battu les Cardinals de St. Louis 4-2 vendredi soir.

Davidson a conduit un lancer 2-0 de Tyler Webb au champ gauche et dans l’enclos des relevés de Cincinnati. Il s’agissait de son troisième circuit de la saison, de son deuxième chelem en carrière et de son premier circuit réussi.

«Tout simplement tellement heureux pour lui, et bien sûr pour notre équipe avec une grosse victoire, a dit le manager des Reds David Bell. Mais c’est l’une des choses les plus difficiles à faire est de pincer et de ne pas avoir de battes depuis aussi longtemps que ça fait. Cela semble si peu nombreux avec les chauves-souris. »

Cincinnati a une fiche de 2-2 après une pause de trois matchs en raison d’un test COVID-19 positif. Saint-Louis en a perdu quatre sur six. Les équipes se sont combinées pour seulement cinq coups sûrs.

Michael Lorenzen (1-1) a remporté la victoire en relève. Il est allé 1 2/3 manches.

« Je pense que notre état d’esprit est d’être prêt à tout moment en ce moment et je pense qu’au fur et à mesure que la saison avance – et la saison évidemment, c’est une saison courte – mais si nous avons plus de matchs à notre actif, nous allons avoir une meilleure idée de la façon dont ça va se dérouler, je pense », a déclaré Lorenzen.

Raisel Iglesias a lancé un neuvième parfait pour son troisième arrêt.

Genesis Cabrera (1-1) a pris la perte après avoir travaillé une manche. Il a été accusé de trois des quatre points sur le circuit de Davidson, mais tous n’ont pas été gagnés. Cabrera n’a pas permis un coup sûr, mais il en a marché un et a frappé un frappeur avec un lancer.

Saint-Louis s’est effondré en sixième après que Cabrera ait retiré les deux premiers frappeurs des Reds. Harrison Bader a fait une longue course vers le centre profond dans une tentative d’accrochage d’Eugenio Suarez et était en mesure de faire le crochet pour la finale de la manche, mais le ballon est sorti de son gant.

«C’était un peu génial, a dit Bader. «J’aurais certainement dû l’attraper, cela ne fait aucun doute. Il ne fait aucun doute que la balle doit être attrapée. »

L’arrêt-court des Cardinals Tommy Edman a ensuite abandonné le lancer de Bader pour une deuxième erreur sur le jeu, permettant à Suarez de se diriger vers la troisième base.

Mike Moustakas a marché et Cabrera a piqué Phil Ervin pour charger les bases. Webb est entré et a abandonné le circuit de Davidson.

Il a pris du retard et a dû faire un lancer. C’est un endroit difficile pour Tyler », a déclaré le manager des Cardinals Mike Shildt. « Vous êtes arrivé avec les bases chargées, vous êtes resté derrière, vous avez fait un terrain qui a clairement plus de plaque que quiconque aurait voulu, sauf peut-être Davidson, et le gars a mis un swing dessus. »

Le partant des Reds, Anthony DeSclafani, a réalisé 4 1/3 de manches et a accordé trois coups sûrs. Il en a marché quatre et en a retiré deux.

Dakota Hudson a lancé une balle d’un coup en 4 2/3 manches. Il en a retiré six et en a marché deux.

Les Cardinals menaient 2-0 avant la sixième. Kolton Wong a marqué sur le choix d’un défenseur dans le cinquième, et Bader est entré sur une marche chargée de bases dans le troisième.



Cincinnati et Pittsburgh rattraperont les matchs manqués les 15 et 16 août après qu’un joueur des Reds ait été testé positif au COVID-19 avec des doubles les 4 et 14 septembre. Le premier sera à Pittsburgh et le second à Cincinnati, bien que les Reds serviront de équipe à domicile pour les deux matchs supplémentaires.



Les cardinaux ont annoncé que RHP Alvaro Siejas avait été carrément exclu de la liste de 40 joueurs et retiré du pool de 60 joueurs. La recrue de 21 ans n’a pas lancé pour St. Louis.



Rouges: LHP Wade Miley (0-2, 16,20 MPM) n’a duré que 1 2/3 manches à chacun de ses deux départs.

Cardinaux: LHP Kwang Hyun Kim (0-0, 3,86) obtient son deuxième départ de la saison après avoir obtenu un arrêt lors de ses débuts dans les ligues majeures.



