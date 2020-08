Les Diamondbacks de l’Arizona ont terminé leur premier homestand invaincu en près de trois ans avec la défaite 10-1 mardi après-midi des Oakland Athletics, et ils espèrent prendre l’élan d’une séquence de six victoires consécutives sur la route de Oakland pour deux matchs à partir de mercredi soir.

Depuis qu’il a commis une erreur lundi soir qui a permis aux A de marquer le point égalisateur en huitième manche, l’arrêt-court des Diamondbacks Nick Ahmed a marqué le point gagnant dans ce match, a frappé un circuit de trois points et a conduit en cinq points. Les deux dernières réalisations ont eu lieu mardi.

Des frappes opportunes et des lancers de départ solides ces derniers temps ont aidé l’Arizona à gagner du terrain à la deuxième place de la National League West.

« J’avais l’impression que nous allions atteindre notre objectif et commencer à cliquer à un moment donné », a déclaré le manager des Diamondbacks Torey Lovullo. « Nous devions juste être patients en tant que personnel d’entraîneurs et continuer à parler aux gars des bonnes habitudes qu’ils nous montraient, et de bonnes choses allaient arriver. »

Lovullo a souligné l’importance de ne rien prendre pour acquis, même si son équipe est 10-3 depuis un début de saison 3-8.

« Nous devons garder le marteau vers le bas et continuer à faire ce que nous faisons, et sortir avec l’espoir que nous allons gagner des matchs de baseball en étant de bons frappeurs intelligents à chaque bâton », a déclaré Lovullo.

Un signe positif a été les cinq manches du lanceur partant Luke Weaver, qui n’avait échappé à la quatrième manche que mardi. Une grosse avance a aidé, mais Weaver en a retiré six et n’a accordé qu’un seul point sur trois coups sûrs.

Maintenant, l’Arizona envoie son lanceur partant le plus efficace cette saison, le droitier Merrill Kelly, au monticule pour affronter les A à Oakland mercredi.

Kelly (3-1, 1,71 ERA) a obtenu une fiche de 7-2 avec une MPM de 1,97 à ses neuf derniers départs datant de 2019 et n’a pas permis une course en 11 manches. Il fera son premier départ en carrière contre les A.

Oakland a chuté deux fois de suite à Phoenix et les Diamondbacks ont attiré l’attention des A, qui mènent toujours la Ligue américaine de l’Ouest.

« Ils nous ont plutôt bien joué ces deux derniers matchs », a déclaré le voltigeur de A Stephen Piscotty. « Vous pouvez dire qu’ils ont beaucoup de jeunes talents. Ils ont un bon alignement de un à neuf, et il semblait qu’ils ne donnaient pas beaucoup de chauves-souris. »

Les A ont une fiche de 9-3 à domicile cette saison et affronteront les gauchers consécutifs contre l’Arizona mercredi et jeudi. C’est Jesus Luzardo en premier.

Luzardo (1-0, 4,79 ERA) ne fera que son quatrième départ en carrière, et le gaucher cherchera à expier pour avoir accordé six points sur neuf coups sûrs en 3 1/3 de manches contre les Giants de San Francisco lors de sa plus récente. sortie.

Luzardo, tout juste 22 ans, compte 20 retraits au bâton et neuf marches en 20 2/3 manches de cette saison.

– Médias au niveau du champ