Après que les Lakers de Los Angeles aient battu les Portland Trail Blazers samedi soir, la superstar des Lakers LeBron James est tombée sur une photo de 18 ans de lui-même jouant contre son bon copain Carmelo Anthony à l’époque du lycée. LeBron a trouvé l’image hilarante et ne pouvait s’empêcher de prendre un petit coup amical à Melo.

James a partagé la photo via son propre compte Twitter, avec la fouille pas si voilée sur le jeu post-up d’Anthony:

Et il essaie toujours de me poster sur le bloc aussi! Cet homme! 🤣🤣🤣🤣 @carmeloanthony https://t.co/3sB2WD9oRw – LeBron James (@KingJames) 23 août 2020

Cela fait près de deux décennies que cette image épique a été prise, et ces deux-là l’ont presque revécue samedi lorsque les Lakers de LeBron ont affronté les Blazers d’Anthony lors du troisième match de leur match éliminatoire de premier tour.

Anthony a réalisé sa meilleure sortie de la série samedi, récoltant 20 points sur 9 tirs sur 20 pour accompagner six rebonds, deux passes décisives, quatre interceptions et un blocage en 42 minutes d’action. Malgré le jeu impressionnant de Melo, cependant, ce sont toujours LeBron et sa compagnie qui sont sortis victorieux de celui-ci, 116-108.

Pour sa part, LeBron a été formidable pour les Lakers, marquant un sommet de 38 points sur 11 tirs sur 18. Il a ajouté 12 planches, huit passes décisives et deux interceptions dans un formidable effort global. L’héroïsme de James a conduit à une victoire cruciale des Lakers, l’équipe ayant désormais une avance de 2-1 dans cette série au meilleur des sept après avoir perdu le premier match de manière choquante.

C’est incroyable de voir à quel point les carrières de ces deux membres du Temple de la renommée ont atteint les sommets qu’ils ont aujourd’hui. Leurs carrières respectives se sont déroulées en parallèle, et maintenant qu’ils approchent tous les deux du crépuscule de leur carrière en NBA, c’est un peu le moment de boucler la boucle.

Inutile de dire que LeBron James et Carmelo Anthony ne sont plus les enfants photographiés ci-dessus et que leur temps est presque écoulé. Nous ferons tous mieux d’en profiter tant que nous le pouvons encore.