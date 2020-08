LeBron James a inspiré les Lakers lors de leur victoire dans le troisième match contre les Trail Blazers lors de la série éliminatoire de premier tour de la Conférence Ouest des équipes samedi. Il a également marqué l’histoire de la NBA.

James a récolté 38 points, 12 rebonds et huit passes alors que LA, tête de série, a pris une avance de 2-1 dans la série sur Portland 116-108, huitième tête de série. James, âgé de 35 ans, est devenu le joueur le plus âgé à atteindre 38 points et huit passes décisives dans un match éliminatoire, dépassant Michael Jordan (34 en 1997), par STATS.

James est également passé au deuxième rang des victoires de tous les temps en séries éliminatoires avec 158 victoires, devançant Tim Duncan et se rapprochant de Derek Fisher (161). Le triple champion de la NBA a également grimpé à la troisième place de la liste de tous les temps pour les éliminatoires à 3 points (375).

LeBron James a mené les @Lakers avec 38 points et 8 passes ce soir. À 35 ans, il est le joueur le plus âgé à atteindre les deux totaux dans un match éliminatoire, surpassant Michael Jordan (34 ans en 1997). # LakeShow – Statistiques par STATS (@StatsBySTATS) 23 août 2020

King James a fait l’éloge de Duncan en discutant du passage de la légende des Spurs, qui a remporté deux des trois rencontres de la finale de la NBA contre les équipes de LeBron.

« C’est toujours surréaliste pour moi quand mon nom est associé à l’un des plus grands, et évidemment nous savons à quel point Tim Duncan était génial dans cette ligue, avec cette franchise », a déclaré James. «J’ai eu mes batailles avec lui, j’étais également coéquipier avec lui aux Jeux olympiques et je voyais simplement ce qu’il était capable d’accomplir non seulement en saison régulière mais surtout en séries éliminatoires.

« Fondamentalement, il a vécu en séries éliminatoires; c’était son adresse. Pour moi, être lié au Big Fundamental, cela signifie beaucoup, non seulement pour moi, mais pour ma ville natale et pour quiconque a suivi ma carrière. »

Anthony Davis a contribué son propre double-double (29 points, 11 rebonds) alors que les Lakers ont profité d’un troisième quart-temps de 40 points pour combattre les Blazers, huitièmes têtes de série, dans la bulle d’Orlando.

Alors que les Lakers ont gagné, ils étaient loin d’être convaincants sur la ligne des lancers francs. Ils n’étaient qu’à 65,1% de la bande, contre 94,7% de Portland. Davis – qui a raté quatre de ses cinq premières tentatives – a terminé 7 sur 14 pour le match. James avait 12 ans sur 17.

