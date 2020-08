Rob Gronkowski est sorti de sa retraite pour rejoindre Tom Brady | Mike Ehrmann / .

Remplacer pour @JustinWTSP et @GraceRemiWTSP le reste de la semaine, donc je suis à la BA, appelez ce matin. On lui a posé des questions sur Gronk et à quoi il ressemblait jusqu’à présent dans le camp: «Il me ressemble comme il y a 5 ou 6 ans.» pic.twitter.com/y8ZHOOmNo4

– Ryan Bass (@Ry_Bass) 20 août 2020