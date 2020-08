L’entraîneur de Philadelphie, Alain Vigneault, ne l’admettra peut-être jamais, mais il a livré vendredi un poste d’expert de troll à l’ailier montréalais Brendan Gallagher, qui ratera le reste de la série Flyers-Canadien avec une mâchoire cassée.

Gallagher s’est cassé la mâchoire lors du cinquième match mercredi après que les défenseurs de Philadelphie, Matt Niskanen, l’aient croisé au visage lors d’un avantage numérique en troisième période. Niskanen a été suspendu pour le match 6 de vendredi en raison de l’infraction, mais cela n’a pas empêché Vigneault de porter un autre coup verbal à Gallagher.

«En fin de compte, je ne peux qu’énoncer les faits et le fait est que Gallagher s’est levé et que sa bouche ne s’est pas tue pendant au moins cinq minutes aux arbitres, aux juges de lignes et à notre banc», a déclaré Vigneault aux journalistes tôt. Vendredi (via NBC Sports). « Je ne sais pas s’il a aggravé sa blessure en nous parlant à nous et aux officiels. Je ne suis pas médecin, je ne peux pas dire. »

Les commentaires de Vigneault peuvent sembler insensibles, mais ils vont dans le sens des remarques tout aussi désinvoltes que Gallagher a faites lors de la finale de la Conférence de l’Est 2014 contre les Rangers – que Vigneault entraînait à l’époque.

Dans le troisième match de cette série, Brandon Prust de Montréal a cassé la mâchoire du centre de premier plan des Rangers, Derek Stepan. Mais Gallagher, parmi d’autres joueurs des Canadiens, s’est demandé si la mâchoire de Stepan était réellement cassée ou s’il essayait simplement de jouer contre la LNH pour donner un avantage à son équipe (alors qu’il revenait jouer dans le troisième match et Prust a été suspendu deux matchs pour la faute) .

«Nous nous attendons à 100% à ce qu’il joue», a déclaré l’attaquant Brendan Gallagher en 2014 (via le New York Times). «Il s’est levé, il jappait et criait, donc je suis sûr que la mâchoire ne fait pas trop mal.

Stepan a fini par manquer le match 4 en 2014, mais est revenu dans le match 5 et a marqué deux buts, aidant finalement New York à une victoire de 4-2 en série. Malheureusement pour Gallagher, ce n’est pas un exploit qu’il pourra reproduire. Il n’y a aucun moyen de savoir avec certitude si Vigneault a fait ses commentaires avec les remarques de Gallagher de 2014 encore fraîches dans son esprit.

Mais cela se distingue certainement comme un exemple de remboursement karmique.