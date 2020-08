L’entraîneur du LSU Ed Orgeron a réprimandé jeudi une citation qui lui a été attribuée par un ancien joueur anonyme dans un récent rapport de USA Today, qui détaille deux allégations distinctes de viol contre l’ancien porteur de ballon Derrius Guice. Les deux allégations contre Guice – dont aucune n’a fait l’objet d’une enquête à l’époque par LSU – remontent à l’époque où il était étudiant de première année en 2016.

Dans l’histoire de USA Today, Orgeron aurait rencontré le joueur anonyme, qui était le petit ami de l’un des accusateurs de Guice. Lors de cette réunion, le joueur a allégué qu’Orgeron lui avait dit: «La petite amie de tout le monde couche avec d’autres personnes». Le joueur a ajouté qu’il pensait qu’Orgeron savait qu’elle n’avait pas donné son consentement à Guice.

Orgeron a nié l’exactitude de cette citation dans un communiqué publié sur Twitter, ajoutant qu’il pense que les victimes «devraient être entendues et soutenues».

«Les allégations d’agression sexuelle faites contre Derrius Guice doivent être prises très au sérieux et les victimes présumées doivent être entendues et soutenues. Je défendrai toujours ce qui est juste et sans conteste, j’ai respecté – et je continuerai de me conformer – à toutes protocoles et procédures du Titre IX de l’université. « La citation anonyme que m’a attribuée un ancien joueur aux USA Today n’est pas exacte. Par respect pour la vie privée du jeune homme, je ne révélerai pas tous les détails de la conversation. Ce que je dirai, c’est qu’un joueur est entré dans mon bureau. pour discuter du transfert de notre programme. Nous avons également discuté des défis relationnels du joueur avec sa petite amie. Je lui ai dit ce que je dirais à mes propres fils: « Nous vivons tous le chagrin en grandissant. Ne gaspillez pas une carrière universitaire et footballistique prometteuse à LSU parce que d’un obstacle personnel. Toute insinuation selon laquelle j’avais connaissance de sa petite amie et de Derrius Guice est complètement fausse. «

LSU enquête sur les allégations de viol contre Guice, par The Advocate (Baton Rouge, Louisiane). L’enquête de l’école intervient après que l’équipe de football de Washington, qui a repêché Guice au deuxième tour du repêchage de la NFL 2018, l’a libéré le 7 août à la suite de son arrestation pour des soupçons de violence domestique. Guice fait face à trois chefs d’agression et de coups et blessures, de destruction de biens et d’étranglement pour crime. Ces accusations découlent d’incidents de violence domestique présumés survenus en février, mars et avril.