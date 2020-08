LAKE BUENA VISTA, Floride (AP) Kawhi Leonard et les Clippers ont eu l’air de malmener Dallas dès le début.

La vraie douleur a été ressentie par Luka Doncic, qui a boité avec une entorse à la cheville gauche qui pourrait mettre en péril le statut du All-Star pour le prochain match.

Leonard a récolté 36 points, neuf rebonds et huit passes, menant Los Angeles à une victoire de 130-122 contre les Mavericks vendredi soir pour une avance de 2-1 dans leur série de premier tour de la Conférence de l’Ouest.

Landry Shamet avait 18 points pour les Clippers, qui ont rebondi après leur défaite lors du deuxième match, même si Paul George a encore mal tiré. Ivica Zubac en a ajouté 15.

«Nous sommes sortis avec plus d’énergie au premier quart, a dit Leonard. Ils ont gagné ce match au premier quart. »

Doncic a eu un triple-double mais a également boité hors du terrain après s’être foulé la cheville gauche au troisième quart. Il est retourné jouer un peu du quatrième avant de partir pour de bon et de retourner au vestiaire.

L’entraîneur Rick Carlisle a déclaré que Doncic serait soigné samedi dans l’espoir de jouer le quatrième match dimanche.

«Je pense que nous en saurons plus demain», a déclaré Doncic, ajoutant qu’il passerait un examen IRM samedi.

Les Clippers avaient le contrôle depuis un certain temps au moment où il a été blessé, utilisant un record d’équipe de 45 points au deuxième quart pour se construire une grosse avance. Et quand Dallas l’a réduit à huit au milieu du quatrième quart-temps, Leonard a répondu avec un dunk à 3 points et un dunk gaucher sur des possessions consécutives des Clippers pour restaurer une avance confortable.

«C’était un match rapide, mais pour Kawhi, il peut voir le match même s’il est rapide et il n’est jamais pressé et sait où aller, a dit l’entraîneur des Clippers, Doc Rivers.

Kristaps Porzingis avait 34 points et 13 rebonds pour les Mavericks. Seth Curry et Tim Hardaway Jr. ont chacun ajouté 22 points.

Doncic a terminé avec 13 points, 10 rebonds et 10 passes décisives, mais a eu une nuit difficile, ne tirant que 4 pour 14 sur le terrain et 4 pour 10 depuis la ligne de faute.

George a tiré 3 pour 16. Il n’avait que 4 pour 17 dans le deuxième match.

Mais Shamet a pris le relais en partant pour le blessé Patrick Beverley, qui a raté son deuxième match consécutif. Shamet n’a totalisé que deux points lors des deux premiers matchs.

Doncic défendait Leonard sur un disque avec environ 4 minutes à jouer dans le troisième lorsque sa cheville gauche a roulé et il est tombé sur le court. Il se leva et essaya de se diriger vers le banc voisin de Dallas mais retourna rapidement sur le terrain. Il a alors pu se relever et boiter directement vers le vestiaire.

Il est revenu sur le banc quelques minutes plus tard et a commencé le quatrième quart-temps, mais il ne bougeait pas bien et est rapidement reparti, assis sur le banc, la tête à la main.

Carlisle a déclaré que la bonne nouvelle était que la blessure était à la cheville gauche, et non celle qui a troublé le gardien de deuxième année.

Rivers a déclaré que les Mavs, septième tête de série, avaient battu les Clippers n ° 2 en deux matchs. Mais après un premier quart égal au cours duquel Doncic et Montrezl Harrell ont eu des fautes techniques après s’être emmêlés et avoir échangé des mots, Los Angeles s’est imposé dans le second.

«C’était une grande importance pour devenir plus physique pour les sortir de leur jeu, a dit Zubac.

Il était à égalité à 35 avant que les Clippers ne détiennent les Mavs à trois paniers en près de cinq minutes, les devançant 17-6 pour ouvrir une avance de 52-41. Los Angeles a marqué 45 points dans la période et menait 68-54 à la mi-temps.

«Notre perte a été le deuxième quart, a dit Carlisle.

TIP-INS

Clippers: Rivers a dit qu’il ne savait pas si Beverley avait subi une IRM sur sa blessure au mollet gauche. Il a dit que le garde allait mieux. Shamet a débuté vendredi après que Reggie Jackson ait pris le départ du deuxième match.

Mavericks: À 21 ans, 175 jours, Doncic est devenu le troisième plus jeune joueur avec un triple-double en séries éliminatoires derrière Magic Johnson et LeBron James.

TRISTE POUR MASAI

Rivers a déclaré qu’il était ami avec Masai Ujiri et avait déjà vu la vidéo de l’altercation du président des Raptors de Toronto avec un agent de sécurité d’Oracle Arena après le sixième match de la finale de la NBA de l’année dernière, avant même que ses avocats ne la publient cette semaine. La vidéo semble montrer un adjoint du shérif du comté d’Alameda a d’abord poussé Ujiri à deux reprises après la victoire de Toronto sur Golden State pour remporter le championnat NBA.

« Un homme est au sommet, l’apogée de sa carrière à ce moment-là, marchant sur le sol pour célébrer avec son équipe, qu’ils venaient de remporter le championnat NBA et il fallait lui rappeler une fois de plus quelle était sa couleur et c’est tellement triste », a déclaré Rivers.

Rivers a déclaré qu’il avait vu une version plus longue, affirmant que cela montrait que le garde était initialement gentil avec les gens.

» Et puis voici cet homme noir avec un costume », a déclaré Rivers. » C’est vraiment triste. »

