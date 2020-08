LAKE BUENA VISTA, Floride – Les 76ers ont-ils arrêté? C’est une question légitime après avoir regardé la somnolence de Philadelphie pendant les trois derniers quarts d’une défaite de 128-101 contre Boston. Après avoir construit une avance de 14 points au premier quart, les Sixers l’ont rapidement fait sauter. La défense a permis aux Celtics de tirer 51,2% tandis que l’attaque semblait sans vie, souvent réduite à des entraînements rapides ou à des décharges tardives sur Embiid. Les perspectives sont sombres pour Philly, qui n’aura pas d’avantage sur le terrain – ils étaient 31-4 à domicile cette saison – sur laquelle s’appuyer dans le troisième match.

Après le match, Brett Brown, qui arrivait en retard dans la salle d’interview des Sixers, a déclaré qu’il pensait que Philadelphie avait le talent et le caractère pour revenir dans la série.

Alors je lui ai demandé: croit-il que les joueurs le font?

«Je suis sûr qu’au milieu de la nuit, vous commencez à penser:« Que devons-nous faire? », A déclaré Brown. «Mais je le crois. Ce soir, nous avons commencé une recrue [Matisse Thybulle] contre un très bon joueur [Jayson Tatum], nous avons lancé une aile de la G League qui est arrivée, à Shake Milton, et ces deux jeunes enfants sont maintenant aux heures de grande écoute dans les séries éliminatoires de la NBA … Je pense qu’il y a eu suffisamment de succès, pas systématiquement, dans la bulle, où vous pouvez appeler sur les choses sans Ben [Simmons] qui sont réels. C’est à moi de reconnaître ces choses. Pour les signaler de manière réelle et les aider à s’en sortir. Je crois que les vestiaires ont l’impression qu’ils ont beaucoup plus à donner.

Photo de Kevin C. Cox-Pool

En parlant de Tatum, cela a déjà été une série éliminatoire pour l’attaquant de troisième année, qui a suivi une performance de 32 points dans le premier match avec 33 de plus dans le match 2. Il y a un potentiel de superstar à Tatum. Il se classe déjà parmi les meilleurs buteurs purs de la NBA – je dirais qu’il fait partie du top 10 – et sa défense a fait des progrès significatifs cette saison. Les Celtics sont riches en buteurs, mais Tatum est la raison de croire que cette équipe des Celtics peut faire une course en séries éliminatoires profonde.

Enfin, justice publique pour Masai Ujiri

Cela fait plus d’un an que les Raptors ont célébré le premier championnat de la franchise, mais l’un des moments horribles de cette soirée persiste. Lors de la célébration, le président de l’équipe Masai Ujiri a tenté de se rendre au sol. Ses lettres de créance en main, Ujiri a tenté de dépasser l’adjoint d’un shérif du comté d’Alameda. Une altercation entre Ujiri et le député, identifié comme Alan Strickland, s’est produite. Ujiri a finalement atteint le sol, avec Kyle Lowry le tirant dessus.

En février, Strickland a intenté une action en justice contre Ujiri, affirmant qu’Ujiri avait tenté de «prendre d’assaut» le tribunal, frappant Strickland au visage et à la poitrine avec les deux poings. Strickland a affirmé qu’il «avait subi des blessures au corps, à la santé, à la force, à l’activité et à la personne», lui causant «de grandes douleurs et souffrances mentales, émotionnelles, psychologiques, physiques et nerveuses».

Cette semaine, l’équipe juridique d’Ujiri a publié des images de la caméra corporelle de Strickland qui, sans équivoque, prouvent que Strickland a menti. Sur les images, Ujiri, qui à 6 pieds 4 pouces et vêtu d’un costume est assez reconnaissable, a tenté de dépasser Strickland. Strickland a répondu en le poussant dans la poitrine. Ujiri s’est de nouveau approché, s’identifiant comme le président des Raptors. Strickland, sans provocation, poussa à nouveau Ujiri. Dans un dossier légal, l’avocat d’Ujiri a admis qu’après la deuxième poussée, Ujiri a poussé Strickland avant de se retourner et de trouver un autre moyen de se diriger vers le sol.

La vidéo absout clairement Ujiri de tout acte répréhensible. Pourtant, incroyablement, le bureau du Sherriff du comté d’Alameda a doublé sa défense de Strickland, disant au point de vente canadien CP24 qu’ils maintiennent leur déclaration originale selon laquelle Ujiri était «l’agresseur dans cet incident» et «ne soyez pas prompt à juger sur la base de ce que disent les avocats.

Incroyable. Il s’agit d’un cas ouvert et fermé. Peu de gens pensaient qu’Ujiri, l’une des personnes vraiment formidables de la NBA, avait fait quelque chose de mal de toute façon. La cassette le soutient. Strickland devrait être licencié et le bureau du shérif du comté d’Alameda devrait s’excuser d’avoir mis Ujiri à travers cela.

Dans un communiqué, les Raptors ont réaffirmé le soutien de l’organisation à Ujiri

«Nous sommes conscients que cela reste devant les tribunaux, mais nous avons toujours soutenu que les allégations formulées contre les Masaï sont sans fondement et sans fondement. Nous pensons que cette preuve vidéo montre exactement cela – Masai n’était pas un agresseur, mais a plutôt été le destinataire de deux actions très violentes et injustifiées.

«Les événements de cette soirée ont jeté un voile sur ce qui aurait dû être une nuit de fête, et l’année suivante. Bien que Masai ait le plein soutien des Raptors et du MLSE dans la lutte contre cette injustice, nous sommes conscients que tous les gens ne bénéficient pas d’un soutien et de ressources similaires. Il s’agit d’une fausse action en justice à laquelle MLSE, la NBA et en particulier Masai ne devraient pas être confrontés. »

Le libellé à la fin de la déclaration ressort. Ujiri, dont les parents sont nigérians, est une figure éminente. Il a les moyens et la structure de soutien pour lutter contre des accusations sans fondement. Mais que se passerait-il si ce n’était pas Ujiri, mais un autre homme noir, un homme avec autant de droit d’être sur le sol qu’Ujiri? Et si Strickland agressait, puis poursuivait en justice, quelqu’un sans les ressources d’Ujiri. Une injustice comme celle-ci devrait être dénoncée et les personnes qui la commettent, ainsi que celles qui les soutiennent, devraient être publiquement honteuses jusqu’à ce qu’elles soient corrigées.