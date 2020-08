Les 76ers n’ont pas marqué dans la dernière 1:37 de leur défaite 102-94 en séries éliminatoires contre les Celtics vendredi, ce qui les a placés dans un trou de la série 3-0 dont ils semblent incapables de revenir.

Ils sont à la croisée des chemins en tant que franchise et risquent de se séparer plus rapidement que le processus par lequel ils ont été assemblés. Leur dysfonctionnement tout au long de la saison 2019-20 ne semble pas avoir resserré leur lien à la toute fin comme cela se produit avec certaines équipes chaotiques, mais talentueuses. Après la fin de la saison, Joel Embiid et l’attaquant blessé Ben Simmons devront passer les mois à venir à écouter les rumeurs commerciales plutôt que de se sentir à l’aise avec la direction de leur organisation.

Après la dernière défaite de Philadelphie contre Boston, qui s’est terminée par une course 10-0 des Celtics et une dague de Kemba Walker, l’entraîneur Brett Brown a jeté une chaise. Il y avait un découragement dans la voix des stars de l’équipe lors des entretiens d’après-match.

« Nous ne pouvions pas faire un tir. Rien n’entrerait », a déclaré Embiid aux journalistes. « Je pensais que nous étions bons sur le plan défensif. … C’est nul de jouer très fort et d’avoir l’impression de faire tout ce qui est possible pour gagner des matchs … et manquer. »

A déclaré Tobias Harris à propos de l’ambiance des vestiaires: « Frustration, bouleversement, déception, tout ce que vous pouvez imaginer. »

Les 76ers pensaient qu’ils pourraient être prétendants à la finale de la NBA à ce stade. S’ils perdent cette série, ils n’auront pas réussi à atteindre les demi-finales de la Conférence Est après avoir perdu à ce stade les deux années précédentes.

Embiid a en moyenne 30 points et 13 rebonds au cours de ses trois matchs contre Boston. Son aide a été limitée en raison des luttes des attaquants bien payés Harris et Al Horford. Harris, dont la carte de visite est la production offensive, a été particulièrement mauvais, tirant à 32,8% du terrain et ratant ses 10 tentatives à 3 points.

À moins que quelque chose ne change dans le match 4, les 76ers sont sur une trajectoire de collision avec un au revoir de quatre matchs.

Pour Embiid, la chute est difficile à accepter.

«Je ne veux pas être balayé», dit-il. « Je ne veux pas de ça sur mon CV. Je vais jouer mon cul et entrer et faire tout ce que je peux pour que nous puissions gagner un match. »