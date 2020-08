Tout semblait être mis en place pour que les Los Angeles Angels jouent au baseball d’après-saison cette année pour la première fois depuis 2014.

Le joueur de troisième but Anthony Rendon et le manager Joe Maddon ont été attirés par la franchise pour apporter un pedigree des World Series à l’opération. Shohei Ohtani a été autorisé à lancer pour la première fois depuis 2018. La MLB a décidé de laisser plus de la moitié des équipes de la ligue se qualifier pour les éliminatoires. Et surtout, Mike Trout est toujours sur la liste, et le sera probablement pour le reste de sa carrière.

Au lieu de cela, après avoir perdu en manches supplémentaires contre Oakland dimanche, les Angels sont à la dernière place de la Ligue américaine de l’Ouest avec un dossier de 9-20. Cela les met sur la bonne voie pour enregistrer le pire pourcentage de victoires (.310) de l’histoire de la franchise, dépassant potentiellement la barre des .406 établie lors de la campagne 65-95 du club en 1980. Ils n’ont remporté des matchs consécutifs qu’une seule fois. et ont été balayés par les Rangers et les Dodgers. Fangraphs leur donne 8% de chances de briser leur sécheresse en séries éliminatoires. Baseball Reference est encore plus pessimiste, plaçant ses chances à 1,2%.

Joe Nicholson-USA Today Sports

Un domaine que le directeur général Billy Eppler n’a curieusement pas réussi à aborder pendant l’intersaison est la faiblesse qui a paralysé les anges pendant la moitié de la décennie: commencer à lancer.

L’ancien pilier des Braves, Julio Teheran, était le seul lanceur que l’équipe a signé en agence libre, et il a déjà été rétrogradé dans l’enclos des releveurs après avoir accordé 11 points en seulement huit manches au cours de ses trois départs.

L’équipe a acquis Dylan Bundy de Baltimore dans un échange, et il a certainement été un point positif jusqu’à présent avec une MPM de 2,58 et 44 retraits au bâton en 38,1 manches. Mais il n’est pas invincible, comme il l’a prouvé en abandonnant l’avance de Los Angeles lors de la défaite de dimanche. Et il a été le seul partant fiable de l’équipe jusqu’à présent, car Andrew Heaney, Griffin Canning et Patrick Sandoval se sont combinés pour deux départs de qualité en 16 sorties. Ohtani a duré 1,2 manches avant de succomber à une autre blessure au bras.

En conséquence, la rotation se classe 28e dans les Majors avec une MPM de 5,84, et les Angels se dirigent probablement vers leur cinquième saison consécutive perdante, ce qui serait la deuxième plus longue période de l’histoire de la franchise. C’est une pilule difficile à avaler pour une équipe avec le meilleur joueur du sport et une flexibilité de paie enviable activée par le propriétaire Arte Moreno, qui a signé des contrats lucratifs pour Trout, Rendon, Josh Hamilton, Albert Pujols et Justin Upton au cours des années 2010 et qui aurait été offert. Gerrit Cole 300 millions de dollars l’hiver dernier.

Après le rejet de Cole, Eppler a choisi une fois de plus de nickel et de dix cents son chemin vers un bâton de lanceur. C’était une approche étrangement similaire à l’intersaison précédente, lorsque l’équipe a conclu des pactes d’un an avec Matt Harvey et Trevor Cahill après avoir échoué à signer des marques comme Patrick Corbin, Nathan Eovaldi et JA Happ. Eppler en est à la dernière année de son propre contrat et il ne pourra peut-être pas avoir une autre chance de diriger une autre incursion sur le marché des agents autonomes.

L’offensive, qui se classe au 18e rang en points par match, n’a pas non plus retardé sa fin de la transaction, en partie à cause des étiquettes de prix d’Upton et de Pujols. Le coût annuel combiné d’environ 50 millions de dollars de la paire s’est avéré être un poids mort, car les deux vétérans ont vu leurs rôles considérablement réduits au cours des deux dernières semaines à la suite de terribles retours précoces. Ces contrats ont également empêché Los Angeles d’ajouter plus de talents au cours des intersaisons passées, la présence de Pujols servant en particulier de gaspillage symbolique des années de pointe de Trout.

La poursuite prolongée de l’ancien cardinal pour égaliser la marque de 660 circuits de Willie Mays est devenue un triste travail. Il a été bloqué sur 659 pendant 17 jours civils, et cela pourrait durer un certain temps. Poursuite de jalon ou pas, les Angels ne peuvent pas continuer à jouer un joueur de premier but avec une OPS de 0,627 qui n’a pas tiré une passe gratuite lors de ses 34 dernières apparitions au marbre. En parlant de jalons, si Pujols se lance dans trois autres doubles jeux, il sera le premier joueur de l’histoire de la MLB avec 400 GIDP. Il pourrait très bien atteindre 400 avant 660.

Tout ce qui a mal tourné avec ce club ces dernières années ne peut pas être imputé au front office ou à ses anciens combattants vieillissants et chers. Les anges ont certainement connu leur part de malheur, allant des problèmes de blessure d’Ohtani à la mort prématurée de Tyler Skaggs l’été dernier.

Mais si cette saison se termine comme une autre occasion manquée de laisser Trout montrer ses compétences en séries éliminatoires, tout le sport perdra. Et on pourrait penser que certains joueurs, entraîneurs et dirigeants des Angels perdront leur emploi.

Coups rapides:

Kobe Bryant a été honoré par les joueurs et les équipes de la MLB dimanche, ce qui aurait été le 42e anniversaire de Black Mamba. Ici, il lance le premier lancer lors d’un match des Dodgers en 2000. Lewis Brinson a volé Juan Soto d’un home run, montrant pourquoi les Marlins continuent de le jouer malgré sa ligne de barre oblique horrible (.107 / .219 / .143). Les Braves et Phillies ont offert aux téléspectateurs du Sunday Night Baseball un match passionnant qui s’est terminé par un jeu au marbre. Dansby Swanson a été le joueur le plus important d’Atlanta au cours des deux dernières saisons, mais il n’a pas été assez rapide pour aider les Braves à effectuer un retour en fin de manche contre Brandon Workman, plus proche des Phillies nouvellement acquis, pour la deuxième nuit consécutive. Le premier match au bâton de Jose Abreu dimanche a donné lieu à un circuit de Yu Darvish, ce qui en fait quatre circuits consécutifs contre les Cubs après avoir contourné les buts lors de ses trois derniers matchs au bâton samedi soir. Cela a égalé un record de la MLB et a aidé les White Sox à établir le record de l’équipe de la MLB avec 27 circuits au cours des sept derniers jours.Zack Greinke a déclenché un éephus de 54 mi / h qui a marqué le pas le plus lent pour une frappe cette saison. Même le frappeur – le voltigeur des Padres Trent Grisham, qui avait lancé trois circuits contre les Astros samedi – ne pouvait que rire et apprécier l’audace.