Le cimetière d’histoires jamais publiées sur ce site Web comprend un squelette particulièrement irritant pour les fans des Angels: une rupture d’un accord signalé avec les Dodgers qui aurait amené Ross Stripling et Joc Pederson à Anaheim.

Ce morceau, arrêté quand le propriétaire des Anges Arte Moreno kiboshed le commerce dans un accès de frustration, aurait été élogieux du club et optimiste quant au sens de sa rotation. Moreno a insisté au moment où les Angels allaient poursuivre « un lanceur qui peut considérablement nous aider, et non un quatre ou cinq (starter) », mais l’équipe n’a pas réussi à faire sensation à la fin d’une intersaison dans laquelle de nombreux des débutants de qualité ont rejoint d’autres clubs.

Les Angels (8-19) ont connu leur pire départ de l’histoire de la franchise en grande partie parce que leur lancement de départ a été épouvantable. La rotation a débuté vendredi avec une MPM de 5,81 et une charge de travail moyenne bien inférieure à cinq manches par sortie (4,35). Bien que Stripling ait été malmené ces derniers temps, il aurait néanmoins représenté une meilleure option de back-end que ce que l’équipe propose actuellement. Un engagement à améliorer de manière significative la rotation au-delà de Stripling aurait fait une différence encore plus grande (l’ajout de Dylan Bundy et Julio Teheran était loin d’être suffisant).

Le gaucher Andrew Heaney a presque récupéré son départ lors d’une défaite de 5-3 contre les A vendredi après avoir accordé trois points en première manche, mais a été chassé avec deux retraits au cinquième par des doubles consécutifs. C’était le sixième match consécutif qu’un starter des Angels n’a pas réussi à terminer le cinquième cadre.

Les Angels ne peuvent que se blâmer de ne pas avoir remporté de match éliminatoire depuis 2009. Leur système de ligue mineure a pondu un œuf depuis que Mike Trout a obtenu son diplôme en 2012, leurs signatures offensives en agent libre ont pour la plupart déçu et ils ont négligé pendant des années leur équipe de lanceurs.

Malgré la déception annuelle, le talent des meilleurs joueurs de l’équipe élève les attentes à des niveaux irréalistes à chaque entraînement de printemps, seulement pour que ces stars regardent le reste de la liste les laisser tomber à nouveau. Les anges devaient au moins se disputer une place dans le format élargi des séries éliminatoires de la MLB 2020. En ce moment, ils ont du mal à dépasser les Mariners au bas de l’AL West.

Trout et Anthony Rendon ont fait leur part pour mettre les Angels dans des positions gagnantes. Ils ont chacun des OPS supérieurs à 1000. Rendon est allé 4 pour 5 vendredi et Trout a livré un simple en deux points.

Mais leurs efforts ne seront probablement jamais suffisants pour surmonter une rotation de Bundy, Heaney, Griffin Canning, Patrick Sandoval et Téhéran, qui ont travaillé en longue relève jeudi. Le front office des Angels a-t-il vraiment pensé différemment? Les partants de l’équipe ont terminé 29e de l’ERA en 2019. Les lacunes de cette année ne devraient pas surprendre.

Cela aurait pu être une année spéciale pour les anges. Que cela ait été historiquement mauvais est un vilain échec organisationnel.