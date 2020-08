ST. PETERSBURG, Floride (AP) Cavan Biggio et Lourdes Gurriel Jr. ont chacun effectué une course lors de la 10e manche pour aider les Blue Jays de Toronto à remporter leur sixième match consécutif, 6-5 contre les Rays de Tampa Bay vendredi soir.

Biggio a frappé Brandon Drury de la deuxième à la 10e place avec un doublé sur Aaron Loup (3-1). Biggio est allé à la troisième place sur un carie de sacrifice avant que Gurriel ne frappe une mouche de sacrifice alors que les Blue Jays montaient 6-4.

«Nous nous amusons, a dit le partant torontois Matt Shoemaker. «De toute évidence, gagner est amusant et perdre ne l’est pas. Mais quand vous allez là-bas et que vous jouez ensemble comme une unité centrale, et que tout le monde se nourrit les uns des autres, c’est très contagieux. »

Yandy Diaz a commencé le bas de la 10e avec un simple RBI contre Jordan Romano. Le releveur a obtenu un Grounder de Hunter Renfroe avec deux pour son premier arrêt en carrière.

«Cela ne s’est tout simplement pas passé comme prévu à la fin, a dit le partant des Rays Ryan Yarbrough.

Thomas Hatch (1-0) a travaillé un neuvième sans but pour sa première victoire dans les ligues majeures.

Brandon Lowe et Diaz ont marqué pour les Rays, qui venaient d’un road trip 9-1 qui s’est terminé jeudi par un balayage de trois matchs au Yankee Stadium. La défaite a fait chuter Tampa Bay de points de pourcentage derrière New York, première place, dans l’AL Est.

Teoscar Hernandez et Vladimir Guerrero Jr. ont réussi un circuit sur trois longueurs dans le deuxième. Les Blue Jays sont allés profonds 28 fois au cours de leurs 11 derniers matchs.

Tampa Bay a égalisé à 4 sur le doublé de deux points de Jose Martinez dans le sixième contre Ryan Borucki. Les Rays ont ensuite chargé les buts avec deux retraits, mais Rafael Dolis a retiré Michael Perez sur un terrain de 3-2.

Les Rays ont obtenu des circuits en solo de Lowe dans le premier et Diaz dans le troisième de Shoemaker.

Après que Hernandez et Guerrero se soient connectés sur des tirs consécutifs en solo au large de Yarbrough, Gurriel a eu un doublé de RBI et Randal Grichuk a ajouté un simple dans le champ avec un pointage pour mettre les Blue Jays en avant 4-1.

Gurriel a semblé marquer un cinquième point dans le deuxième après avoir été déclaré sûr pour sa tentative de marquer à partir du deuxième avec un mouvement de roulement pour éviter le tag de Perez sur le coup de Grichuk. L’appel a été annulé après un examen vidéo de trois minutes.

Yarbrough a accordé quatre points et huit coups sûrs en 6 1/3 de manches. Shoemaker a abandonné deux points et quatre coups sûrs en cinq manches.

GEMMES DÉFENSIVES

Gurriel a effectué un lancer à la volée depuis un terrain accidenté dans le coin gauche du champ pour retirer Diaz, qui a tenté de marquer dès le premier but sur le doublé de Ji-Man Choi dans la première manche. … Renfroe a fait une capture en cours d’exécution dans le champ droit sur l’allée de Guerrero dans le neuvième, puis a sauté en toute sécurité par-dessus un petit mur sur une passerelle dans le coin salon. «J’ai été plus impressionné par le saut que par le piège, a dit le manager des Rays, Kevin Cash, à propos du voltigeur de 6 pieds 1 pouce et 230 livres. « Il avait l’air d’être dans une moissonneuse-batteuse de la NFL. »

CHAMBRE DES FORMATEURS

Blue Jays: RHP Nate Pearson (tension du coude) continue de subir des tests.

Rayons: RHP Yonny Chirinos doit subir une intervention chirurgicale de Tommy John lundi pour réparer une UCL déchirée. … RHP Charlie Morton (inflammation de l’épaule droite) verra son statut évalué au cours des prochains jours.

SUIVANT

Les lanceurs de départ pour le deuxième match de la série samedi soir n’avaient pas été annoncés.

