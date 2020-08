Voici un fait amusant qui semble très approprié pour la saison 2020: vous ne pouvez pas épeler «statistiques» sans l’aide d’une jeune superstar qui apparaît à presque tous les classements offensifs cet été: Fernando Tatis Jr.

Voyez maintenant? C’est s-TATIS-tics. Oui. Vous ne reverrez plus jamais ça. De rien.

Le junior Tatis a été incroyable cette saison. Un coup d’oeil à sa page Baseball-Reference jeudi matin montre beaucoup de STATISTIQUES en gras, l’indication alimentée par Topps qu’il mène la Ligue nationale dans cette catégorie (ou à égalité pour la tête). Pour Tatis, cette liste comprend les circuits, les bases volées, les RBI, les courses, le total des bases, les PA, les AB et les matchs joués.

Et ce ne sont que des statistiques traditionnelles (OK, je vais m’arrêter maintenant). Faites défiler sa page BR et vous verrez qu’il est en tête de la NL en bWAR (pour les joueurs de position), des courses créées, des frappes supplémentaires, des courses de frappeurs ajustées et autres.

C’est un joueur spécial, qui fait des choses spéciales à 21 ans. Et il s’amuse tellement en cours de route que vous ne pouvez pas vous empêcher d’aimer le gars. Eh bien, à moins que vous ne soyez un fan inconditionnel d’une autre équipe de NL West ou du manager des Rangers. Tatis est EXACTEMENT le type de jeune superstar passionnante et remplie de joie qui peut aider à attirer la prochaine génération de fans vers le sport.

Donc, aujourd’hui, nous allons célébrer la saison incroyable de Tatis en regardant les cinq moments les plus excitants et les plus joyeux de sa saison 2020. Tout d’abord, cependant, vous devez regarder ce moment à partir de 2019, quand il est allé tout Matrix sur les Braves.

Juste incroyable. OK, maintenant dans le top cinq de 2020.

5. 8 août: Deux circuits

Pourquoi c’est ici: Tatis a passé une bonne partie de la saison en tant que batteur de tête des Padres avant de perdre quelques places pour mieux utiliser cette puissance ces derniers jours. Dans ce match, il a écrasé un lancer 1-0 de Merrill Kelly par-dessus le mur dans le champ gauche pour mener le match et donner aux Padres une avance de 1-0. Assurez-vous de regarder la danse de la pirogue à la marque des 40 secondes. Le deuxième, en huitième manche sur un compte de 2-0, était beaucoup plus incontestable.

4. 27 juillet: triple ligne fumée

Pourquoi c’est ici: La balle n’a jamais dépassé six pieds du sol, mais parce que Tatis a frappé le baseball si fort – une vitesse de sortie de 107,2 mph – la balle a tiré jusqu’au mur. Regardez Starling Marte, le défenseur central des Diamondbacks qui possède une paire de gants en or, prendre le mauvais angle parce que la balle a été frappée si brusquement. Au moment où il l’a ramassé près du mur, Tatis avait plus de temps qu’assez pour courir jusqu’à la troisième place sans lancer.

3. 5 août: circuit de 434 pieds

Pourquoi c’est ici: Oh mon. C’est la seule réaction appropriée à regarder le baseball sauter de la batte de Tatis. Oh mon.

2. 1er août: tir solo décisif

Pourquoi c’est ici: Rockies plus près Wade Davis avait retiré les deux premiers frappeurs Padres qu’il avait affrontés dans la neuvième manche d’un match 5-4, éloignant un de son troisième arrêt en autant d’essais cette année. Davis a tenté de faufiler une balle rapide 2-1 devant Tatis, mais le jeune a sauté partout, frappant un circuit de 395 pieds dans les gradins dans le champ gauche pour égaliser le match. Tommy Pham a suivi avec un circuit de trois points quelques frappeurs plus tard et les Padres ont remporté une victoire de 8-5.

1. 17 août: Eh bien, duh …

Pourquoi c’est ici: Ce n’est pas seulement le swing 3-0 le plus célèbre de la dernière décennie. C’était son deuxième home run du concours, et le premier était tout aussi impressionnant, pour une raison différente. Vous savez comment les Padres ont obtenu leur avance de sept points? Tatis a réussi un circuit de trois points à la septième manche, un tir absolu en ligne avec une vitesse de sortie de 112,6 et une distance de 405 pieds. L’angle de lancement n’était que de 17 degrés.

Et puis, le célèbre swing 3-0 et la controverse stupide qui s’ensuit dont nous avons parlé ici.