Il y a un dicton dans le baseball selon lequel l’avantage revient au lanceur la première fois qu’il affronte un adversaire. Vraisemblablement, cet avantage commence à basculer dans l’autre sens la prochaine fois, surtout s’il survient au prochain départ du lanceur.

Avec le programme de baseball original de cette saison, il arrive qu’un lanceur affronte une équipe en trois départs consécutifs.

Tout comme Jake Odorizzi des Twins du Minnesota, qui a pris la défaite contre l’hôte des Royals de Kansas City 7-2 vendredi, c’est le défi que doit affronter la recrue des Royals Brady Singer samedi, alors qu’il affronte les Twins pour le troisième départ consécutif.

« Je pense qu’il est judicieux d’évaluer où vous avez été », a déclaré vendredi le manager de Kansas City Mike Matheny. «S’il y a eu des schémas, essayez d’éviter ces schémas, évidemment, tout en équilibrant la façon de vous en tenir à vos forces.

« Cela va se résumer à l’exécution du pitch. Avec les trucs de Brady, s’il fait de bons pitchs vers de bons emplacements, il a la capacité d’utiliser plusieurs pitchs. (Il ne peut pas) essayer de réinventer la roue. commencer à aller vers vos faiblesses qui pourraient finir par être des forces pour l’opposition. «

Lors de son dernier départ contre les Twins, Singer (1-2, 4.56 ERA) a réalisé 5 2/3 manches, abandonnant quatre coups sûrs, trois points et quatre buts tout en en retirant deux dans une défaite de 4-2 dimanche. À son premier départ contre eux, il a remporté sa première victoire en carrière, accordant deux points sur cinq coups sûrs en cinq manches. Il pense que la répétition est un avantage.

« C’est vraiment bien que je regarde en arrière et que je me regarde aller contre eux », a-t-il déclaré. «Je peux regarder mes deux derniers départs et comprendre certaines choses que je dois changer et certaines choses évidemment pour rester les mêmes.

« Il y a des choses que je vais changer et d’autres que je ne changerai pas. Je suis juste excité pour le prochain départ. »

Le partant des jumeaux Randy Dobnak est dans une position similaire, car il affrontera les Royals pour la deuxième fois consécutive.

Dobnak (4-1, 1,42 ERA) a accordé deux circuits pour la première fois de sa carrière lors de son dernier départ dimanche, mais c’est tous les dégâts qu’il a permis. Il a tenu les Royals à deux points sur trois coups sûrs en 5 1/3 de manches. Il dirige l’équipe en victoires et en ERA.

Son secret est de s’appuyer sur sa défense.

«Chaque fois que je vais là-bas, je fais confiance à ces gars-là», a déclaré Dobnak après la victoire de dimanche. « C’est pour ça que je lance en quelque sorte le contact. Ils ont été à bout de souffle cette année derrière moi. C’est quelque chose que chaque lanceur veut vraiment avoir, faire confiance aux gars derrière eux, car ils vont mettre des balles en jeu, évidemment. .

« Avoir ces jeux derrière vous à tout moment est toujours une bonne chose à avoir. »

Dobnak a une fiche de 2-0 avec une MPM de 2,53 en deux départs en carrière contre les Royals. Il a remporté sa première victoire en championnat majeur contre Kansas City en septembre dernier.

Les Royals seront sans Salvador Perez, qui a été placé sur la liste des blessés à 10 jours vendredi avec ce qu’un médecin spécialiste a appelé une « poche de liquide » dans son œil gauche, selon Matheny. Le déménagement a été rétroactif au 18 août.

Perez a raté le match dimanche, mais était de retour dans l’alignement lundi avant de sortir avec une vision floue en sixième manche.

– Médias au niveau du champ