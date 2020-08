La première itération de notre nouvelle expérience de commentaire est maintenant en ligne sur SBNation.com et les 32 de nos sites NFL. La semaine dernière, nous vous avons donné un aperçu de certaines améliorations à venir, et aujourd’hui, nous sommes heureux de partager les détails d’une mise à jour qui a été mise en ligne le 11 août 2020.

Avant cette mise à jour, nous avons déjà apporté quelques correctifs. Nous avons continuellement mis à jour les paramètres de modération pour être plus indulgents, et nous avons mis à jour les polices et les couleurs pour faciliter la lecture des commentaires. La mise à jour de mardi est plus substantielle. Voici ce que cela change dans l’expérience de commentaire.

Vous pouvez désormais afficher automatiquement tous les GIF / Tweets / vidéos YouTube. Vous pouvez le faire via l’onglet Mon profil en haut des commentaires et en allant dans Préférences.

«Lire la suite de cette conversation» s’ouvre maintenant dans un nouvel onglet. Nous savons que cela ne résout pas complètement le problème – il s’agit d’une étape intermédiaire pour vous permettre de garder votre place dans la conversation, pendant que nous élaborons une meilleure solution à long terme.

Nous avons apporté quelques modifications et continuerons d’améliorer le style du texte, des couleurs et de la mise en page pour en faciliter la lecture

Le curseur se déplace désormais automatiquement vers la zone de commentaire lorsque vous cliquez sur «Répondre»

Nous savons que cela ne résout pas toutes vos préoccupations, et nous voulons souligner que d’autres mises à jour sont à venir. Parmi les enjeux sur lesquels nous travaillons, citons la facilitation de l’identification des nouveaux commentaires, permettant de lire les fils de discussion sans ouvrir un nouvel onglet ni perdre votre place, une expérience Game Day Thread digne de ce nom, et un moyen d’intégrer et d’afficher images tierces à nouveau. Celles-ci prendront un peu plus de temps, mais nous y travaillons activement et aurons bientôt plus de nouvelles.

Nous ramènerons également les commentaires sur les FanPosts et renverrons également vos anciens commentaires dans votre historique des commentaires.

Vos commentaires sont essentiels pour que nous puissions y parvenir. Beaucoup d’entre vous ont demandé si vous pouviez participer à l’essai de nouveaux aspects du système à mesure que nous progressons. Si vous souhaitez faire partie de notre groupe de commentaires sur le système de commentaires, veuillez cliquer ici et remplir ce formulaire.

Merci à tous ceux qui ont (respectueusement) fourni des commentaires jusqu’à présent, et nous vous encourageons à continuer à venir afin que nous puissions continuer à faire évoluer cela en l’outil parfait pour nos communautés SB Nation.