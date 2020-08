Vendredi soir, c’était à peu près aussi bon que les Giants de San Francisco lors de cette saison de baseball raccourcie.

Le jeune droitier Logan Webb a lancé sept solides manches et en a retiré huit sur le chemin de la victoire. Evan Longoria a réussi un circuit pour la 300e fois de sa carrière dans les ligues majeures. Wilmer Flores a marqué pour le troisième match consécutif – contre son ancienne équipe, rien de moins – et les Giants ont mené leur meilleure séquence de victoires de la saison à quatre matchs consécutifs.

Les Giants tenteront d’en faire cinq de suite samedi soir contre les Diamondbacks de l’Arizona, qui n’ont pas encore remporté de match dans la région de la baie depuis leur arrivée pour jouer deux matchs avec les Oakland Athletics, suivis d’une série à travers la baie à San Francisco.

« Je n’ai jamais vraiment pensé aux chiffres personnels, mais c’est spécial », a déclaré Longoria, qui a rejoint un club exclusif de joueurs pour atteindre la 300e place dans un uniforme des Giants, comprenant Mel Ott, Willie Mays, Willie McCovey et Barry Bonds. « Ça fait du bien de l’avoir à l’écart, et dans une victoire. Nous jouons vraiment bien en ce moment et évidemment cela rend des moments comme celui-ci beaucoup plus spéciaux. »

Les Giants ont eu le plus de succès à domicile à Oracle Park, où ils ont marqué six points ou plus en neuf des 12 matchs cette saison.

« Du point de vue de l’entraîneur, nous obtenons de très bonnes informations », a déclaré Longoria à propos des raisons du récent succès en attaque. « Nous avons des réunions quotidiennes. Nuit après soir, nous avons eu un très bon plan collectif sur ce que nous essayons de faire contre le partant … De haut en bas, je pense que nous avons vraiment mis en place de bons at-bats. Nous avons une bonne dynamique en ce moment et les gars se nourrissent les uns des autres. «

Les Giants pourraient être privés du voltigeur Austin Slater pendant un certain temps, après que Slater a subi une tension à l’aine gauche au début du match de vendredi et a été éliminé. Il doit subir une IRM.

Le gaucher Tyler Anderson débutera samedi soir contre l’Arizona. Anderson (0-1, 4,84 MPM) en est à sa première saison avec les Giants après les quatre précédentes avec les Rockies du Colorado.

Il a duré cinq manches à chacune de ses trois sorties précédentes et a une fiche de 2-1 avec une MPM de 6,57 en neuf apparitions en carrière contre les D-backs.

Les Diamondbacks ont vu une offensive torride qui les a conduits à six victoires consécutives et à quatre points marqués lors des trois derniers matchs combinés.

Il y a de bonnes nouvelles pour l’Arizona. Ace Madison Bumgarner doit lancer un match simulé de 70 longueurs dimanche alors qu’il revient d’une tension dans le dos.

« Il est vraiment bien placé. Il se sent très bien. Le dos n’est pas un problème à ce stade », a déclaré l’entraîneur Torey Lovullo.

Quant à samedi, le droitier Zac Gallen (0-0, 2,40) prend le départ. Il a lancé assez bien pour remporter son dernier départ, effectuant sept manches et permettant une course sur trois coups sûrs. Mais les D-backs n’ont pas offert beaucoup de soutien à Gallen, qui n’a ni victoire ni défaite en cinq départs cette saison.

Gallen, 25 ans, n’a jamais lancé contre les Giants.

